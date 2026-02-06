Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá vàng trong nước chưa ngừng giảm

  • Thứ sáu, 6/2/2026 09:49 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Mỗi lượng vàng miếng SJC giảm tới 5 triệu đồng trong buổi sáng, nhưng đã phục hồi xấp xỉ 3 triệu đồng, đưa giá mặt hàng này lên vùng trên 175 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước chưa dứt đà giảm. Ảnh: Việt Linh.

Đầu giờ chiều 6/2, giá vàng miếng trong nước đồng loạt phục hồi tích cực so với phiên sáng. Mức tăng ghi nhận phổ biến trong khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Trong đó, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 172,4 - 175,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức tăng 3 triệu đồng so với giá buổi sáng.

Cùng thời điểm, các Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng đồng loạt nâng giá vàng miếng vượt mốc 175 triệu đồng/lượng.

Dù tăng mạnh so với giá buổi sáng, so với chốt phiên liền trước, giá giao dịch vàng miếng hiện vẫn thấp hơn 1,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, sau khi giảm mạnh 4-5 triệu đồng trong những giờ giao dịch sáng này, giá mặt hàng này đã dần hồi phục vào buổi trưa, thậm chí quay đầu tăng nhẹ tại Công ty SJC.

Cụ thể, SJC hiện niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 171,9 - 174,9 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với giá chốt phiên trước đó.

Một số doanh nghiệp như Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI và Phú Quý vẫn duy trì xu hướng giảm 1,4-2 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn so với cuối phiên liền trước. Nhóm này hiện niêm yết giá mua vào quanh 172-173,4 triệu/lượng và bán ra phổ biến ở mức 175,4 triệu đồng.

VÀNG MIẾNG SJC TIẾP TỤC GIẢM MẠNH
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 172.4
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 175.4

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (6/2), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 169,2 - 172,2 triệu đồng/lượng, tương đương giảm 5 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Sau khoảng 1 tiếng giao dịch, hiện giá vàng miếng của SJC đã dần hồi phục về vùng 169,2 - 172,2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, mức giá này vẫn thấp hơn giá chốt phiên ngày 5/2 tới 2,6 triệu đồng. Chênh lệch giữa hai chiều duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm này, các doanh nghiệp “buôn vàng” lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng lần lượt giảm giá vàng miếng so với giá kết phiên ngày 5/2, về mức ngang bằng SJC.

Đây đã là phiên thứ hai liên tiếp giá vàng miếng trong nước lao dốc “không phanh”. Cộng dồn mức giảm của hai phiên, vàng miếng SJC đã mất tổng cộng gần 6 triệu đồng/lượng.

Trước đó, trong giai đoạn từ 30/1 đến 2/2, giá vàng miếng giảm gần 14 triệu đồng/lượng, sau đó phục hồi hơn 10 triệu đồng/lượng trong 2 phiên tiếp theo.

Diễn biến suy yếu không chỉ xảy ra với mặt hàng vàng miếng. Giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp lớn điều chỉnh giảm mạnh.

Theo đó, SJC niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 168,7 - 171,7 triệu đồng/lượng, giảm 2,8 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước. DOJI giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở 169 - 172 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm tới 4 triệu đồng.

Phú Quý giao dịch vàng nhẫn tròn ở 169 - 172 triệu đồng/lượng, giảm 4,7 triệu đồng/lượng. Mi Hồng giảm giá vàng nhẫn 999 tới 4,7 triệu đồng ở chiều mua xuống 170,2 triệu đồng/lượng và giảm 5 triệu đồng ở chiều bán xuống còn 172,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải hiện giao dịch ở 169,2 - 172,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu vẫn là thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường, hiện neo chắc chắn ở mức 171,6 - 174,6 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn trong nước cũng trải qua các đợt biến động mạnh và tăng - giảm cùng chiều với vàng miếng. So với mức đỉnh 188,7 triệu đồng/lượng mà vàng nhẫn từng lập được trong tháng 1, giá vàng nhẫn hiện đã giảm tới gần 17 triệu đồng, khiến nhà đầu tư mua tại đỉnh lỗ khoảng 14 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước suy yếu trong phiên giao dịch sáng nay chủ yếu chịu ảnh hưởng của giá vàng quốc tế. Trên thị trường thế giới, sau đợt sụt sâu, hiện giá vàng giao ngay cũng đang trên đà hồi phục. Hiện giá vàng thế giới giao ngay phổ biến dao động quanh mức 4.826 USD/ounce.

Quy đổi giá vàng thế giới ra tiền Việt (chưa thuế, phí) vào khoảng 152 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, vàng thế giới vẫn thấp hơn giá vàng trong nước hơn 20 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Giá vàng thế giới rơi mạnh, bạc giảm hơn 12%

Thị trường kim loại quý toàn cầu tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi giá vàng và bạc đồng loạt giảm sâu, nối dài chuỗi biến động dữ dội nhất trong nhiều thập kỷ qua.

6 giờ trước

Giá vàng, giá bạc có còn tăng sau lần trồi sụt lịch sử?

Việc quan chức Iran - Mỹ xác nhận hai bên sẽ tổ chức đàm phán tại Oman vào ngày 6/2 giúp giảm bớt các căng thẳng liên quan đến hạt nhân - yếu tố trước đó từng hỗ trợ giá kim loại quý.

6 giờ trước

Rầm rộ rao bán đồng thỏi tích trữ chờ tăng giá như vàng bạc

Giá đồng thế giới tăng mạnh trong khi vàng, bạc khan hiếm, nhiều người chuyển qua mua đồng tích trữ. Chuyên gia cảnh báo đồng có thanh khoản thấp, chênh lệch giá lớn, không hợp để đầu tư.

8 giờ trước

Hồng Nhung

giá vàng Tiền mã hóa PNJ vàng miếng SJC vàng nhẫn giá vàng thế giới SJC Phú Quý Bảo Tín Minh Châu Mi Hồng

Nguoi mua vang bac lo rat nang hinh anh

Người mua vàng bạc lỗ rất nặng

13:06 1/2/2026 13:06 1/2/2026

0

Sáng nay (1/2), giá vàng trong nước “neo” ở mốc 172 triệu/lượng, giá bạc còn 87 triệu/kg. Nếu nhà đầu tư mua vàng, bạc từ đỉnh cách đây 3 ngày lỗ kép khi giá vàng giảm và chênh lệch mua vào - bán ra lớn.

Gia vang bac the gioi roi thang dung hinh anh

Giá vàng bạc thế giới rơi thẳng đứng

09:11 31/1/2026 09:11 31/1/2026

0

Giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc khi nhà đầu tư tranh thủ chốt lời, trong bối cảnh kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất mạnh tay của Mỹ suy yếu và đồng USD trở nên mạnh hơn.

