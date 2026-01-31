Người mua bạc vừa bị 'thổi bay' gần 19 triệu đồng/kg

Giá bạc thế giới vừa trải qua cú sập gần 30% giá trị chỉ trong hai phiên giao dịch, kéo giá bạc trong nước lao dốc mạnh gần 19 triệu đồng/kg trong phiên sáng nay.

Áp lực từ đồng USD tăng giá, thông tin liên quan đến chính sách tiền tệ của Mỹ cùng làn sóng bán tháo trên thị trường hàng hóa đã khiến bạc đánh mất lượng lớn thành quả tích lũy trước đó, làm gia tăng tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Ảnh: Reuters.

Giá bạc thế giới vừa trải qua một cú lao dốc chưa từng có khi mất gần 30% giá trị, rơi từ mức trên 121 USD /ounce xuống còn khoảng 85 USD /ounce chỉ sau vỏn vẹn hai phiên giao dịch. Đây được xem là một trong những đợt bán tháo dữ dội nhất trong lịch sử thị trường kim loại quý, cuốn trôi toàn bộ thành quả tích lũy suốt nhiều tuần của kim loại trắng.

Theo giới chuyên gia, cú sụp đổ này xuất phát từ một “cơn bão hoàn hảo”, hội tụ hàng loạt yếu tố bất lợi: thông tin liên quan đến việc bổ nhiệm lãnh đạo mới của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), đà tăng giá mạnh của đồng USD, cùng làn sóng bán tháo bắt buộc lan rộng trên các thị trường hàng hóa.

Cụ thể, vào sáng thứ Sáu theo giờ Mỹ (tức ngày 30/1), Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố ý định đề cử ông Kevin Warsh vào vị trí Chủ tịch Fed tiếp theo. Nhân vật này được thị trường đánh giá là có quan điểm chính sách tiền tệ “diều hâu” hơn đáng kể so với các ứng viên khác.

Thông tin trên ngay lập tức gây chấn động thị trường tài chính, đẩy đồng USD tăng mạnh và tạo áp lực lớn lên các mặt hàng được định giá bằng USD, trong đó có bạc.

Chịu tác động trực tiếp từ đà lao dốc của giá bạc thế giới, giá bạc trong nước cũng giảm sâu trong phiên giao dịch sáng nay (31/1). Trong đó, bạc miếng phổ biến trên thị trường đồng loạt mất khoảng 70.000 đồng/lượng so với mức chốt phiên liền trước.

Sau điều chỉnh, giá bạc miếng của Phú Quý được kéo xuống còn 3,175 - 3,273 triệu đồng/lượng (mua - bán); bạc miếng Ancarat giảm về 3,27 - 3,37 triệu/lượng; trong khi bạc miếng Kim Phúc Lộc SBJ giao dịch ở mức 4,05 - 4,16 triệu/lượng.

Ở phân khúc bạc thỏi trọng lượng lớn, mức điều chỉnh còn mạnh hơn. Bạc thỏi loại 1 kg giảm tới gần 19 triệu đồng/kg so với phiên trước. Cụ thể, bạc thỏi Phú Quý hiện giao dịch quanh 84,67 - 87,28 triệu đồng/kg; bạc Ancarat ở mức 87,15 – 89,84 triệu/kg; trong khi giá bạc thỏi Kim Phúc Lộc SBJ giảm xuống 107,92 - 111,04 triệu/kg.

Dù ghi nhận mức giảm sâu trong thời gian ngắn, nhiều chuyên gia cho rằng nền tảng dài hạn của bạc vẫn chưa bị phá vỡ. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu vẫn tiếp diễn, trong khi nhu cầu công nghiệp - đặc biệt từ lĩnh vực năng lượng tái tạo, pin mặt trời và xe điện - đang ở mức cao kỷ lục.

Bên cạnh đó, các rủi ro địa chính trị từng hỗ trợ đà tăng trước đó vẫn hiện hữu, chỉ tạm thời bị lấn át bởi tác động ngắn hạn từ sự lên giá của đồng USD.