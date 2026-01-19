Giá bạc tiếp tục tăng

Giá bạc thế giới tăng lên mức cao mới khi Tổng thống Donald Trump nỗ lực thâu tóm Greenland, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và châu Âu.

Trong phiên giao dịch 18/1 (giờ Mỹ), giá bạc thế giới có thời điểm lên đến 94,12 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong vòng một năm qua, giá kim loại trắng đã tăng gấp 3 lần, riêng trong tháng này giá bạc thế giới giao ngay đã tăng gần 30%, khi nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn trước những rủi ro địa chính trị kéo dài. Đồng thời, tình trạng nguồn cung bạc thắt chặt và những bất định mới xoay quanh tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng đẩy giá kim loại này tăng cao, theo Bloomberg.

Giá bạc thế giới vượt 94 USD /ounce

Trong phiên giao dịch 18/1 (giờ Mỹ), giá bạc thế giới giao ngay tăng 3,2% lên 92,91 USD /ounce, có lúc chạm mức cao nhất mọi thời đại ở 94,12 USD /ounce. Tính từ đầu năm đến nay, giá kim loại trắng đã tăng hơn 15% và đang hướng tới tuần tăng mạnh tiếp theo. Trong khi đó, giá bạch kim cũng tăng 0,3% lên 2.344 USD /ounce, còn giá palladium lại giảm nhẹ 0,56% xuống 1.777 USD /ounce.

"Động lực tăng giá liên tục của bạc thực sự là điều rất hiếm thấy. Điều đó đã kích hoạt ở phía nhà đầu tư cá nhân một làn sóng mới khổng lồ gồm cả người mua lẫn người bán. Chúng tôi đang chứng kiến khối lượng mua và bán đều ở mức kỷ lục", ông Stefan Gleason, Giám đốc điều hành Money Metals Exchange, một trong những nhà buôn kim loại quý hàng đầu tại Mỹ, cho biết.

Công ty của ông ghi nhận tháng có doanh số cao nhất trong lịch sử 16 năm hoạt động vào tháng 12/2025, khi giá bạc tăng gần 27%. Theo ông, nhiều người nắm giữ lâu năm bạc thỏi và đồng tiền bạc, vàng đã tranh thủ bán ra để thu lợi nhuận, trong khi những người mới tham gia cũng bị thu hút bởi chính mức tăng giá này.

Nhà buôn kim loại quý này hiện thu phụ phí 12 USD /ounce đối với người mua lẻ các đồng bạc American Eagle, mức cao nhất kể từ năm 2023. Trong khi đó, người bán phải trả 5- 8 USD cho sàn giao dịch trực tuyến để bán kim loại, mức cao nhất từ trước đến nay tính theo giá trị tuyệt đối.

Về địa chính trị, mới đây, Mỹ đã thông báo sẽ áp thuế lên 8 quốc gia châu Âu, những nước phản đối kế hoạch mua lại Greenland. Mức thuế 10% sẽ có hiệu lực từ ngày 1/2 và tăng lên 25% vào tháng 6.

Các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến tổ chức một cuộc họp khẩn cấp trong những ngày tới để bàn về các biện pháp đối phó. Các quốc gia thành viên đang xem xét nhiều lựa chọn, trong đó có việc áp thuế trả đũa đối với 93 tỷ euro (khoảng 108 tỷ USD ) hàng hóa của Mỹ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có thể yêu cầu kích hoạt Công cụ Chống Cưỡng ép (Anti-Coercion Instrument - ACI) của Liên minh châu Âu (EU). Đây là công cụ trả đũa mạnh nhất của EU, cho phép khối này triển khai hàng loạt biện pháp nhằm đáp trả các hành động cưỡng ép trong thương mại.

Giá bạc trong nước tăng theo thế giới

Ở thị trường trong nước, các doanh nghiệp cũng đã điều chỉnh giá bạc tăng mạnh. Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, sản phẩm bạc 999 loại 1 lượng được niêm yết ở mức 3,502 triệu đồng/lượng (mua) và 3,61 triệu đồng/lượng (bán). Như vậy, chỉ trong 1 tháng qua, giá bạc trong nước đã tăng xấp xỉ 40%.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng trên thị trường cũng đồng loạt tăng theo. Sau điều chỉnh, bạc miếng Ancarat 999 giao dịch quanh mức 3,498 - 3,606 triệu/lượng. Bạc Kim - Phúc - Lộc SBJ 999 của Sacombank-SBJ nâng lên mức 3,531 - 3,621 triệu/lượng.

Ở phân khúc bạc thỏi, đà tăng giá cũng diễn ra mạnh mẽ. Bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1 kg hiện giao dịch ở mức 93,386 triệu/kg (mua) và 96,266 triệu/kg (bán).

Tương tự, bạc thỏi Ancarat 999 loại 2025 được điều chỉnh tăng lên mức 92,626 - 95,446 triệu đồng/kg, trong khi bạc thỏi Kim - Phúc - Lộc SBJ 999 tại Sacombank-SBJ được đẩy lên mức 94,160 - 96,560 triệu đồng/kg.