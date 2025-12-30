Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kinh doanh

Người mua bạc lỗ bao nhiêu chỉ sau 1 ngày?

  • Thứ ba, 30/12/2025 20:12 (GMT+7)
  • 18 giờ trước

Giá bạc thế giới lao dốc khiến giá bạc trong nước đồng loạt giảm sâu, có loại giảm khoảng 7 triệu đồng/kg so với mức đỉnh hôm qua.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (30/12), Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank (SBJ) hạ giá bạc miếng xuống 2,88 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,91 triệu đồng/lượng (bán ra), tức là giảm 200.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Trong khi đó, giá bạc Phú Quý 999 dạng miếng được niêm yết ở mức 2,784 - 2,870 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 244.000 đồng/lượng (mua vào) và giảm 252.000 đồng/lượng (bán ra) so với chiều qua (29/12).

Giá bạc thỏi loại 1 kg cũng lao dốc mạnh hơn. Công ty SBJ bán ra bạc thỏi loại 1 kg ở mức 77,84 triệu đồng.

Giá bạc lao dốc khiến người mua lỗ nặng. Ảnh: Capital.

Tại Phú Quý, bạc thỏi loại 1 kg bán ra ở mức 74,93 - 77,25 triệu đồng (mua vào - bán ra), giảm khoảng 7 triệu đồng so với mức đỉnh hôm qua. Đây được xem là mức giảm mạnh của giá bạc trong vòng 1 ngày.

Trong phiên hôm qua, giá bạc lập đỉnh 83,5 triệu đồng/kg. Như vậy, người mua bạc ở vùng giá đỉnh hôm qua, nếu bán ra vào sáng nay đã lỗ 8,6 triệu đồng/kg.

Giá bạc trong nước hôm nay lao dốc theo đà giảm của giá thế giới. Trong phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay, không chỉ vàng mà bạc cũng bị bán tháo khiến giá giảm sốc.

Theo Kitco, tại thời điểm 11h45 ngày 30/12 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay ở mức 74,51 USD/ounce. Đáng chú ý, mức đáy trong phiên thậm chí còn lùi sâu về 70,9 USD/ounce, giảm khoảng 19% so với mức đỉnh 83,5 USD/ounce lập một ngày trước đó.

Các nhà phân tích cho rằng bạc đang bị chốt lời mạnh sau giai đoạn tăng nóng và liên tục lập những đỉnh mới trong năm. Từ đầu năm tới nay, giá bạc đã tăng khoảng 170% - trước phiên lao dốc.

Từng nhận định về tình hình giá bạc tăng mạnh, tỷ phú Elon Musk cho biết: "Đây không phải là tín hiệu tốt". Ông Musk cho rằng bạc là vật liệu thiết yếu trong rất nhiều quy trình công nghiệp. Dù Tesla không công bố con số tiêu thụ bạc cụ thể trên toàn tập đoàn, các ước tính trong ngành cho thấy mỗi xe điện chạy pin (BEV) như Tesla thường sử dụng khoảng 25-50 gram bạc chủ yếu trong các tiếp điểm điện, bộ điện tử công suất và hệ thống điều khiển.

Các chuyên gia quốc tế cũng cảnh báo đà tăng của giá bạc là tín hiệu báo động rõ ràng cho thấy thế giới đang dần cạn kiệt một trong những kim loại công nghiệp quan trọng bậc nhất.

Trong khi đó, nói về "cơn sốt" của bạc thời gian gần đây, TS Châu Đình Linh (Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM) cho biết trong số các kim loại quý phổ biến, bạc có mức độ tăng trưởng nhanh hơn và có tỷ suất sinh lời cao hơn vàng.

Nguyên nhân là bạc đang được sử dụng nhiều trong các ngành công nghệ cao, sản xuất chất bán dẫn, năng lượng sạch, pin... Ngoài ra, sự bất ổn địa chính trị cũng khiến nhu cầu về bạc tăng cao hơn.

Tuy nhiên, TS Châu Đình Linh cảnh báo người dân cần cẩn trọng khi có ý định đầu tư, tích trữ, đặc biệt là "lướt sóng" bạc bởi kim loại quý này có tính thanh khoản kém, trong khi thị trường bạc ở Việt Nam có quy mô không lớn và thanh khoản thấp.

Ngoài ra, việc tăng giá "nóng" thường đi kèm với nguy cơ giảm giá nhanh, bên cạnh đó chênh lệch mua bán cũng tiềm ẩn rủi ro cho các nhà đầu tư thích "lướt sóng".

"Tôi cho rằng bạc vẫn là một khoản đầu tư mạo hiểm, có thể đảo chiều giảm giá bất cứ lúc nào. Nhà đầu tư cần phân bổ vốn cẩn trọng, theo dõi sát sao các tin tức về kinh tế và chính trị trên thế giới, đồng thời đặt mục tiêu chốt lời hoặc cắt lỗ phù hợp. Tuyệt đối không nên chạy theo đám đông mà đầu tư không có chiến lược rõ ràng, bài bản. Cũng không nên đổ hết tiền vào một giỏ, đến khi thị trường biến động thì dễ trắng tay", TS Châu Đình Linh đưa ra khuyến cáo.

Bằng Lăng/VTC News

