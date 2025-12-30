Elon Musk cảnh báo về giá bạc

Tỷ phú Elon Musk cùng nhiều chuyên gia thị trường đã bày tỏ lo ngại sâu sắc trước cuộc khủng hoảng nguồn cung bạc đang ngày càng trầm trọng.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Reuters.

“Đây không phải là tín hiệu tốt. Bạc là vật liệu thiết yếu trong rất nhiều quy trình công nghiệp”, tỷ phú Elon Musk nhận định thẳng thắn về tình hình giá bạc tăng mạnh.

Trước đó, giá bạc đã tăng vọt 10,21% chỉ trong một đêm, lên mức kỷ lục 79,25 USD /ounce vào ngày 27/12, phản ánh làn sóng cầu tăng mạnh chưa từng thấy.

Đà tăng này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu bạc bùng nổ từ các lĩnh vực then chốt như pin mặt trời, xe điện và phần cứng phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo giới phân tích, bạc đang trở thành “nút thắt cổ chai” của nền công nghiệp toàn cầu, đóng vai trò then chốt trong các công nghệ phục vụ quá trình chuyển đổi năng lượng sạch, từ linh kiện xe điện, pin, tấm quang điện cho tới chất bán dẫn.

Dù Tesla không công bố con số tiêu thụ bạc cụ thể trên toàn tập đoàn, các ước tính trong ngành cho thấy mỗi xe điện chạy pin (BEV) như Tesla thường sử dụng khoảng 25-50 gram bạc chủ yếu trong các tiếp điểm điện, bộ điện tử công suất và hệ thống điều khiển.

Trong bối cảnh Trung Quốc siết chặt xuất khẩu và lượng tồn kho toàn cầu sụt giảm mạnh, tình trạng thiếu hụt bạc có nguy cơ lan rộng, tác động trực tiếp tới các ngành xe điện, năng lượng mặt trời và sản xuất thiết bị điện tử, kéo theo chi phí gia tăng và tốc độ tăng trưởng bị kìm hãm.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo cú tăng giá cũng là tín hiệu báo động rõ ràng cho thấy thế giới đang dần cạn kiệt một trong những kim loại công nghiệp quan trọng bậc nhất.

Trung Quốc, quốc gia kiểm soát khoảng 60-70% sản lượng bạc toàn cầu, dự kiến áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới từ ngày 1/1/2026.

Theo quy định này, doanh nghiệp muốn xuất khẩu bạc phải được cấp phép của chính phủ, đồng thời chỉ các công ty được nhà nước phê duyệt, có sản lượng tối thiểu 80 tấn mỗi năm và sở hữu hạn mức tín dụng từ 30 triệu USD trở lên mới đủ điều kiện.

Động thái này trên thực tế sẽ loại bỏ phần lớn các nhà xuất khẩu nhỏ và vừa, khiến nguồn cung bạc trên thị trường quốc tế sụt giảm gần như ngay lập tức.

Biến động giá bạc trong phiên ngày 29/12 (giờ Mỹ). Ảnh: Tradingview.

Số liệu của Statista cho thấy tổng nguồn cung bạc toàn cầu hiện vào khoảng 1 tỷ ounce. Trong khi đó, các nhà phân tích ước tính mức thiếu hụt từ 115-120 triệu ounce trong năm nay đang bào mòn nhanh chóng lượng dự trữ, khi sản lượng khai thác không theo kịp nhu cầu suốt năm thứ năm liên tiếp.

Giá trị vốn hóa toàn thị trường bạc hiện đã vượt mốc 4.000 tỷ USD , được thúc đẩy bởi hiện tượng ép bán khống (short squeeze) hồi tháng 10, cùng với nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh các ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất và căng thẳng địa chính trị leo thang.

Thị trường bạc vật chất ngày càng trở nên kém thanh khoản, khi nhiều người mua phản ánh tình trạng giao hàng chậm trễ và phí chênh lệch đối với bạc thỏi không ngừng tăng cao.

Các nhà giao dịch cảnh báo lượng bạc lưu trữ trên mặt đất đang bị rút cạn nhanh chóng, khi tồn kho tại các kho tiền giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.

“Nhu cầu bạc cho các tấm pin mặt trời đã tăng tới 64% trong năm ngoái, vượt trang sức để trở thành nguồn cầu lớn nhất. Điều này đủ để đẩy thị trường vào trạng thái thiếu hụt suốt bốn năm qua, trong khi điện mặt trời hiện mới chỉ chiếm 9% sản lượng điện toàn cầu và khoảng 2% tổng năng lượng tiêu thụ”, nhà đầu tư mạo hiểm Max Reiff nhận định.