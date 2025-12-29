Triển vọng giá bạc năm 2026 sau cú bứt phá lịch sử

Sau năm 2025 bùng nổ chưa từng thấy, thị trường bạc toàn cầu đang bước vào giai đoạn mang tính bản lề.

Việc giá bạc liên tiếp xác lập các kỷ lục lịch sử trong những ngày cuối năm không chỉ phản ánh tâm lý đầu cơ mạnh mẽ, mà còn cho thấy những biến động sâu sắc của kinh tế thế giới, chính sách tiền tệ và cấu trúc cung - cầu của kim loại chiến lược này. Câu hỏi lớn đặt ra cho năm 2026 là: bạc còn dư địa tăng tiếp hay đang tiến gần tới một giai đoạn điều chỉnh đáng kể?

Bạc lập đỉnh lịch sử: Một chu kỳ tăng hiếm có

Trên sàn Comex (thuộc Sở giao dịch hàng hóa New York), hợp đồng bạc giao tháng 3 đã vượt ngưỡng 82 USD /ounce, mức cao nhất từng được ghi nhận. Chỉ trong ít phút giao dịch cuối tháng 12, giá bạc tăng hơn 7%, phản ánh lực mua mạnh và tâm lý lo ngại bỏ lỡ cơ hội (FOMO) của giới đầu tư.

Nhìn rộng hơn, quy mô của đợt tăng này là rất hiếm trong lịch sử thị trường kim loại quý. Bạc khởi đầu năm 2025 quanh 29 - 30 USD /ounce, nhưng đến cuối năm đã vọt lên vùng 70 - 80 USD /ounce, tức hơn gấp đôi chỉ trong vòng 12 tháng. Dù không đạt mức giá bốn chữ số như vàng, nhưng xét về tốc độ và biên độ tăng, bạc thậm chí còn vượt trội, biến kim loại này thành tâm điểm mới của thị trường tài sản phòng thủ.

Những động lực nền tảng đẩy giá bạc

Đà tăng của bạc không chỉ đến từ hoạt động đầu cơ ngắn hạn, mà được hậu thuẫn bởi các yếu tố nền tảng mang tính hệ thống.

Thứ nhất, lạm phát vẫn chưa được kiểm soát triệt để.

Dù áp lực lạm phát tại Mỹ và nhiều nền kinh tế lớn đã có dấu hiệu hạ nhiệt, mức lạm phát hiện tại vẫn chưa quay về mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Sự bất định này khiến dòng tiền tiếp tục tìm đến các tài sản hữu hình như vàng và bạc - những “hàng rào” chống xói mòn giá trị tiền tệ.

Theo ông Peter Reagan, chiến lược gia thị trường tài chính của Birch Gold Group, lạm phát cao hoặc có xu hướng tăng gần như luôn song hành với đà đi lên của giá bạc, khi chi phí sản xuất gia tăng và giá trị tiền pháp định bị bào mòn. Ông cho rằng dù lạm phát gần đây có dấu hiệu hạ nhiệt, mức hiện tại vẫn cao hơn mục tiêu dài hạn của các ngân hàng trung ương, khiến rủi ro bất ổn giá cả tiếp tục bao trùm nền kinh tế toàn cầu.

“Áp lực lạm phát nhiều khả năng còn tiếp diễn, khiến việc hoạch định tài chính dài hạn ngày càng khó khăn. Với bạc, dù không có gì là chắc chắn, nhưng sự bất định kinh tế và lạm phát kéo dài đang tạo nền tảng cho giá cao hơn và nhu cầu mạnh hơn trong năm tới”, ông Reagan đánh giá.

Thứ hai, chính sách tiền tệ đảo chiều.

Việc Fed bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất vào cuối năm 2025, cùng kỳ vọng tiếp tục nới lỏng trong năm 2026, đã làm suy yếu sức hấp dẫn của tiền mặt và trái phiếu, đồng thời tạo lực đẩy cho các kim loại quý.

Thứ ba, nhu cầu công nghiệp tăng mạnh.

Khác với vàng, bạc vừa mang tính chất tiền tệ, vừa là nguyên liệu công nghiệp chiến lược. Kim loại này ngày càng được sử dụng rộng rãi trong pin mặt trời, xe điện, trung tâm dữ liệu, hệ thống điện hóa và ngành bán dẫn. Chính sự bùng nổ của quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh đang nhanh chóng “ăn mòn” lượng tồn kho bạc toàn cầu.

Thứ tư, nguồn cung bị thắt chặt.

Các biện pháp hạn chế xuất khẩu bạc mới từ Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1, cùng với khả năng Mỹ áp thuế hoặc siết nhập khẩu kim loại chiến lược, đang làm gia tăng lo ngại thiếu hụt nguồn cung. Theo Bloomberg, phần lớn bạc vật chất dễ giao dịch hiện hiện tập trung tại New York, chờ kết luận điều tra an ninh thương mại của Mỹ.

Các kịch bản giá bạc năm 2026

Giá bạc vượt mốc 79 USD /ounce ngày 27/12. Ảnh: Silver Institute

Phần lớn chuyên gia cho rằng kịch bản tăng giá vẫn chiếm ưu thế trong năm 2026, nhờ lạm phát chưa được kiểm soát hoàn toàn, chính sách tiền tệ nới lỏng và nhu cầu công nghiệp - đầu tư duy trì ở mức cao.

Đáng chú ý, nhiều chính phủ đang khuyến khích đầu tư vào các quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) bạc, vô hình trung tạo ra “cầu tài chính” vượt xa lượng bạc vật chất sẵn có, qua đó đẩy giá hợp đồng tương lai và giá giao ngay lên cao hơn nữa.

Ông Joshua D. Glawson, phụ trách nội dung của Money Metals Exchange, cho rằng thị trường bạc đang chứng kiến một nghịch lý ngày càng rõ rệt: nhu cầu đầu tư tài chính tăng nhanh hơn rất nhiều so với lượng bạc vật chất thực tế. Theo ông, các quỹ ETF đang tạo ra “nhu cầu trên giấy” vượt xa nguồn cung bạc đang lưu hành.

“Dù không ai có thể dự đoán chính xác tương lai, tôi cho rằng giá bạc nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi lên trong năm 2026”, ông Glawson nhận định.

Tuy nhiên, rủi ro điều chỉnh vẫn tồn tại nếu Fed bất ngờ quay lại tăng lãi suất, kinh tế Mỹ và toàn cầu suy yếu, hoặc sản xuất công nghiệp chững lại do thuế quan và chi phí đầu vào gia tăng. Trong bối cảnh đó, dòng tiền có thể rời khỏi bạc để quay trở lại các tài sản sinh lãi ổn định hơn.

Ông Henry Yoshida, Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập Rocket Dollar, cảnh báo rằng bạc không phải là tài sản miễn nhiễm với chu kỳ kinh tế. Theo ông, nhà đầu tư cần theo dõi sát ba yếu tố then chốt: lãi suất thực, mức độ sôi động của sản xuất công nghiệp toàn cầu và tốc độ mở rộng của ngành năng lượng tái tạo.

“Nếu lạm phát hạ nhiệt trong khi lãi suất duy trì ở mức cao quá lâu, giá bạc sẽ mất đi động lực tăng và có thể tụt lại so với các tài sản khác”, ông Yoshida nhấn mạnh.

Trong kịch bản nhu cầu công nghiệp chậm lại và lợi suất thực quay đầu tăng, giá bạc có thể bước vào giai đoạn đi ngang hoặc điều chỉnh nhẹ. Đây là quá trình thị trường “tự cân bằng” sau một chu kỳ tăng quá nóng.

Bong bóng hay xu thế dài hạn?

Một số nhà phân tích, trong đó có ông Tony Sycamore, chuyên gia của IG Markets, cho rằng thị trường bạc đang hình thành một “bong bóng mang tính thế hệ”, khi lượng vốn đầu cơ lớn đổ vào kim loại quý trong bối cảnh niềm tin vào tiền pháp định suy yếu.

Theo ông, động lực chi phối thị trường thời gian gần đây không chỉ là kỳ vọng cắt giảm lãi suất, mà còn là sự mất cân đối nghiêm trọng giữa cung và cầu bạc trên phạm vi toàn cầu, khiến doanh nghiệp và nhà đầu tư tranh nhau tích trữ bạc vật chất.

Từ góc nhìn của khu vực sản xuất, tỷ phú Elon Musk cũng lên tiếng cảnh báo rằng giá bạc tăng quá nhanh không phải tín hiệu tích cực cho nền kinh tế thực. Theo ông, bạc là vật liệu đầu vào thiết yếu trong nhiều quy trình công nghiệp quan trọng, từ điện hóa, năng lượng mặt trời đến xe điện và trung tâm dữ liệu. Việc giá bạc leo thang có thể làm gia tăng chi phí sản xuất và gây áp lực lên các ngành công nghệ cao.

Kết luận: Cơ hội lớn nhưng không dành cho “lướt sóng”

Triển vọng năm 2026 cho thấy bạc vẫn là một trong những tài sản được hưởng lợi nhiều nhất từ môi trường tiền tệ nới lỏng, bất ổn địa chính trị và xu hướng chuyển dịch sang nền kinh tế xanh. Trong bối cảnh vàng đã trở nên đắt đỏ, bạc nổi lên như một lựa chọn thay thế hấp dẫn hơn, dù đi kèm mức độ biến động cao.

Tuy vậy, các chuyên gia đều nhấn mạnh rằng bạc không phải công cụ đầu tư ngắn hạn an toàn. Với nhà đầu tư dài hạn, bạc nên được nhìn nhận như một công cụ đa dạng hóa danh mục, thay vì đặt cược vào các biến động giá ngắn hạn.

“Với nhà đầu tư dài hạn, bạc phù hợp hơn với vai trò đa dạng hóa danh mục, chứ không phải một khoản đặt cược mang tính định hướng ngắn hạn”, ông Yoshida kết luận.