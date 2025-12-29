Giá bạc tăng dựng đứng

Tiếp nối đà tăng mạnh cuối tuần trước, giá bạc trong nước tiếp tục bứt phá trong phiên giao dịch sáng nay (29/12), qua đó thiết lập mặt bằng giá cao nhất từ trước đến nay.

Giá bạc miếng bán ra đã vượt mốc 3,1 triệu đồng/lượng tại Phú Quý, cao hơn 182% so với hồi đầu năm. Ảnh: Việt Linh.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, bạc 999 loại 1 lượng được niêm yết ở mức 3,028 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,122 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này đã vượt qua kỷ lục cũ 3,075 triệu đồng/lượng (bán ra) từng được ghi nhận trong phiên giao dịch ngày 27/12.

Đỉnh lịch sử mới cho giá bạc

Cùng thời điểm, giá bạc miếng trên thị trường đồng loạt điều chỉnh tăng thêm vài chục nghìn đồng/lượng. Sau điều chỉnh, bạc miếng Ancarat 999 giao dịch quanh mức 3,018 - 3,112 triệu đồng/lượng. Bạc Kim - Phúc - Lộc SBJ 999 của Ngân hàng Sacombank nâng lên mức 3,021 - 3,099 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc bạc thỏi, đà tăng giá cũng diễn ra mạnh mẽ. Bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1 kg hiện giao dịch 80,640 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 83,146 triệu đồng/kg ở chiều bán ra. So với mức đỉnh gần 82 triệu đồng/kg từng thiết lập trong phiên cuối tuần trước, giá bạc thỏi của Phú Quý đã tăng thêm hơn 1,1 triệu đồng/kg.

Tương tự, bạc thỏi Ancarat 999 loại 2025 được điều chỉnh tăng lên mức 80,48 - 82,987 triệu đồng/kg, trong khi bạc thỏi Kim - Phúc - Lộc SBJ 999 tại Ngân hàng Sacombank được đẩy lên 80,56 - 82,64 triệu đồng/kg.

Xét trong vòng một tháng trở lại đây, giá bạc miếng trong nước đã tăng gần 50%. Nếu so với thời điểm đầu năm, khi mỗi miếng bạc loại 1 lượng chỉ quanh mức 1,1 triệu đồng/lượng, thì mức giá hiện nay đã vượt mốc 3,1 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng lên tới 182%.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay đã trải qua nhịp điều chỉnh giảm 2,33% xuống 77,43 USD /ounce, trước khi nhanh chóng hồi phục và tăng thêm khoảng 1,5% để thiết lập đỉnh lịch sử mới ở mức 80,38 USD /ounce ở hiện tại. Trong phiên giao dịch cuối tuần trước, bạc giao ngay thế giới cũng ghi nhận mức tăng hơn 10%, gây bất ngờ lớn đối với giới đầu tư.

Biến động của giá bạc trong nước năm 2025 phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường thế giới. Biểu đồ: Phú Quý.

Trong giai đoạn đầu năm 2025, bạc từng có hiệu suất đầu tư kém hơn so với vàng. Đặc biệt trong tháng 4, dưới tác động từ các chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, giá bạc chịu áp lực lớn do lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, kể từ sau tháng 4, khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung dần hạ nhiệt, giá bạc đã phục hồi mạnh mẽ và lấy lại đà tăng.

Cùng với kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất và nhu cầu bạc vật chất trên toàn cầu gia tăng, bạc đã vượt qua vàng về hiệu suất đầu tư kể từ quý III/2025. Tính chung cả năm 2025, giá bạc thế giới ghi nhận mức tăng trưởng gần 160%, cao gấp hơn hai lần so với mức tăng hơn 71% của vàng.

Lo lắng về nguồn cung bạc

Việc giá bạc tăng vọt lên mức cao kỷ lục cũng khiến tỷ phú Elon Musk đưa ra những cảnh báo liên quan đến tác động đối với các nhà sản xuất. Cụ thể, ông Musk đã phản hồi trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng giá bạc tăng mạnh do nguy cơ thiếu hụt nguồn cung toàn cầu, xuất phát từ các hạn chế xuất khẩu sắp tới của Trung Quốc.

Theo các bài đăng này, kể từ ngày 1/1/2026, Trung Quốc có thể sẽ yêu cầu các nhà xuất khẩu bạc phải có giấy phép của chính phủ, với điều kiện chỉ cấp cho các doanh nghiệp lớn, được Nhà nước phê duyệt và đáp ứng các ngưỡng sản xuất cũng như năng lực tài chính nghiêm ngặt. Nếu được triển khai như mô tả, các biện pháp này sẽ loại bỏ hiệu quả các nhà xuất khẩu quy mô nhỏ và làm thắt chặt dòng chảy bạc từ Trung Quốc ra thị trường toàn cầu.

Trung Quốc hiện đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong chuỗi cung ứng bạc toàn cầu, với ước tính cho thấy quốc gia này chiếm khoảng 60-70% năng lực sản xuất và chế biến. Do đó, bất kỳ động thái thắt chặt nào liên quan đến điều kiện xuất khẩu đều có thể tác động tức thì đến nguồn cung thực tế, nhất là đối với các ngành công nghiệp phụ thuộc vào nguồn bạc vật chất ổn định, thay vì thị trường giấy tờ.

Theo The Guardian, Giám đốc điều hành Tesla cảnh báo rằng những diễn biến như vậy là “không tốt”, đồng thời nhấn mạnh vai trò thiết yếu của bạc trong nhiều quy trình công nghiệp. Kim loại này giữ vị trí quan trọng trong các lĩnh vực điện tử, truyền tải điện và công nghệ năng lượng tái tạo nhờ khả năng dẫn điện vượt trội và độ tin cậy cao.

“Điều này không tốt. Bạc cần thiết trong nhiều quy trình công nghiệp”, ông Musk viết trên mạng xã hội X. Hiện nay, bạc đang được sử dụng rộng rãi trong điện khí hóa, sản xuất tấm pin mặt trời, xe điện và các trung tâm dữ liệu, đều là những lĩnh vực có nhu cầu ngày càng tăng.