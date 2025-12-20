Động thái mới của Trung Quốc

Trung Quốc đã cắt giảm lượng trái phiếu kho bạc Mỹ nắm giữ trong tháng 10 xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008.

Trung Quốc đã tụt xuống vị trí thứ 3 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ nhiều nhất, xếp sau Nhật Bản và Vương quốc Anh. Ảnh: SCMP.

Theo dữ liệu do Bộ Tài chính Mỹ công bố hôm 18/12, lượng trái phiếu kho bạc Mỹ do Trung Quốc nắm giữ trong tháng 10 đã giảm xuống còn 688,7 tỷ USD , so với mức 700,5 tỷ USD của tháng 9.

Số liệu này đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 11/2008. Theo hãng dữ liệu tài chính Wind của Trung Quốc, con số trên cũng cho thấy mức sụt giảm hơn 47% so với đỉnh gần 1.320 tỷ USD hồi tháng 11/2013.

Trước đó, vào tháng 3, Trung Quốc đã tụt xuống vị trí thứ 3 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ nhiều nhất, xếp sau Nhật Bản và Vương quốc Anh. Diễn biến này phản ánh xu hướng giảm dần, dù không đồng đều, bắt đầu từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo SCMP, xu hướng cắt giảm tiếp tục được duy trì trong năm nay, trong bối cảnh những lo ngại dai dẳng về quỹ đạo nợ công của Mỹ, đặc biệt sau khi Washington thông qua đạo luật được gọi là "One Big Beautiful Bill Act". Bên cạnh đó, thị trường cũng bày tỏ sự bất an trước những nghi vấn liên quan đến tính độc lập của Fed, khi Nhà Trắng gia tăng sức ép kêu gọi hạ lãi suất.

Trong một bài viết đăng tải đầu tuần này, ông Yu Yongding, cựu cố vấn của ngân hàng trung ương Trung Quốc, đã cảnh báo về các rủi ro ngày càng lớn gắn với tài sản định danh bằng USD.

Theo ông, cán cân thanh toán của Mỹ hiện dựa trên hai trụ cột chính là vị thế thống trị của đồng USD, được củng cố bởi sức mạnh quân sự của Mỹ, và một thị trường chứng khoán sôi động nhờ đổi mới công nghệ.

Ông Yu cho rằng "sự trỗi dậy của Trung Quốc có thể trở thành yếu tố then chốt làm lung lay cả hai trụ cột này", đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh cần sớm đạt được trạng thái cân bằng tài khoản vãng lai, giảm sự phụ thuộc vào các thị trường bên ngoài - đặc biệt là Mỹ, và hạn chế rủi ro rơi vào "bẫy đồng USD".

Song song với việc thu hẹp nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ, Trung Quốc tiếp tục gia tăng dự trữ vàng. Tháng 11 đánh dấu tháng thứ 13 liên tiếp nước này mua thêm vàng. Theo số liệu chính thức, lượng dự trữ đã tăng thêm 30.000 ounce, nâng tổng dự trữ lên 74,12 triệu ounce, tương đương giá trị khoảng 310,6 tỷ USD .

Trong khi đó, tổng lượng trái phiếu kho bạc Mỹ do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ giảm nhẹ xuống 9.243 tỷ USD trong tháng 10, so với 9.248 tỷ USD của tháng trước, song vẫn duy trì trên mốc 9.000 tỷ USD trong tháng thứ 8 liên tiếp.

Nhật Bản, quốc gia nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ lớn nhất thế giới, đã nâng lượng dự trữ lên 1.200 tỷ USD trong tháng 10, tăng từ mức 1.18 tỷ USD của tháng 9.

Vương quốc Anh, đứng thứ 2, cũng gia tăng nắm giữ lên 877,9 tỷ USD , so với 864,7 tỷ USD một tháng trước đó.

Trái lại, Canada - quốc gia xếp thứ 5 về quy mô nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ - đã cắt giảm mạnh trong tháng 10, khiến dự trữ giảm xuống còn 419,1 tỷ USD , từ mức 475,8 tỷ USD của tháng 9.