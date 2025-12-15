Những 'điểm nóng' tại hội nghị định hình kinh tế Trung Quốc

Giới chuyên gia đánh giá Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương năm nay cho thấy Trung Quốc đề cao ổn định và phát triển trong dài hạn hơn là tăng trưởng kinh tế ngắn hạn.

Định hướng phát triển của nền kinh tế Trung Quốc sẽ được đánh giá từ kết quả Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương vừa qua. Ảnh: Reuters.

Trung Quốc tổ chức Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương năm 2025 trong hai ngày 10-11/12. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên, là cơ hội để các nhà phân tích đánh giá những chỉ dấu đối với chính sách kinh tế Trung Quốc năm 2026.

Giữa bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế đều có nhiều nhân tố không thuận lợi, bao gồm căng thẳng thương mại với Mỹ, hội nghị năm nay dường như truyền tải thông điệp rằng Bắc Kinh ưu tiên sự ổn định và tiếp nối hơn là đề ra các chính sách đột phá mới cho nền kinh tế số hai thế giới.

“Trọng tâm năm nay và khác biệt so với thời gian trước là chú trọng hơn mục tiêu kinh tế dài hạn thay vì kích thích ngắn hạn”, bà Wang Dan, Giám đốc phụ trách Trung Quốc tại hãng tư vấn Eurasia Group, nhận xét với CNA.

Niềm tin vào xuất khẩu

Bản thông cáo của Hội nghị năm nay ít nhắc trực tiếp đến xuất khẩu. Dù vậy, giới chuyên gia cho rằng ngôn ngữ của thông cáo cho thấy xuất khẩu sẽ vẫn là trụ cột quan trọng hỗ trợ tăng trưởng.

“Tông giọng của thông cáo hàm ý tin tưởng vào xuất khẩu”, bà Wang nói, chỉ ra xuất khẩu có vai trò quan trọng với mô hình kinh tế Trung Quốc hiện nay. “Kể từ hai năm về trước, xuất khẩu dường như là động lực thực sự duy nhất với nền kinh tế”.

Bà Wang chỉ ra khi Trung Quốc chưa tung ra các gói kích thích tài khóa và tiền tệ lớn, nhu cầu trong nước không giúp thúc đẩy tiêu dùng và đầu tư, điều mà Bắc Kinh mong muốn.

Dữ liệu hải quan cho thấy xuất siêu của Trung Quốc đạt hơn 1.000 tỷ USD chỉ trong 11 tháng đầu năm 2025, cho thấy nhu cầu bên ngoài vẫn là động lực thúc đẩy tăng trưởng. Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2024. Dù xuất khẩu sang Mỹ giảm 18,3%, xuất khẩu sang các khu vực khác tăng mạnh - cá biệt với châu Phi tăng tới 26,3%.

Xuất khẩu vẫn là động lực quan trọng của nền kinh tế Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, giới chuyên gia cho rằng việc quá phụ thuộc vào xuất khẩu có thể làm gia tăng căng thẳng thương mại với các quốc gia khác, tiềm ẩn nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các nhân tố địa chính trị. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trường xuất khẩu Trung Quốc cũng sẽ chậm lại.

“Chúng tôi không cho rằng tăng trưởng xuất khẩu năm sau sẽ ở mức âm, nhưng mức 5-6% của năm nay sẽ giảm xuống còn khoảng 4%”, bà Hannah Liu, chuyên gia về kinh tế Trung Quốc tại hãng tư vấn Nomura (Nhật Bản), dự báo.

Bình ổn thị trường bất động sản

Theo thông cáo, Trung Quốc đặt mục tiêu bình ổn thị trường bất động sản, có chính sách kiểm soát nguồn cung, giảm bất động sản tồn kho dựa trên tình hình của từng thành phố, nâng cao chất lượng nhà ở, khuyến khích chuyển các dự án nhà ở thương mại thành nhà ở xã hội.

Bà Su Yue, chuyên gia kinh tế trưởng về Trung Quốc tại tổ chức nghiên cứu Economist Intelligence Unit (EIU), nhận định ngôn ngữ này cho thấy Trung Quốc đề cao khía cạnh “ổn định” hơn “phục hồi”.

Kể từ năm 2021, thị trường bất động sản Trung Quốc đã bước vào giai đoạn suy thoái, khiến hàng loạt “đại gia” bất động sản gặp khó khăn.

Theo bà Su, nếu Trung Quốc thực sự muốn phục hồi thị trường bất động sản, họ sẽ phải tung ra khoản tiền - tương đương gói hỗ trợ 840 tỷ USD sau khủng hoảng tài chính năm 2009. “Với quy mô như vậy, giá nhà khó có thể bình ổn”.

Tiếp tục chính sách kích cầu

Giới hoạch định chính sách Trung Quốc tiếp tục đặt việc thúc đẩy tiêu dùng trong nước là một trong những ưu tiên hàng đầu, đặt mục tiêu tăng thu nhập cho người dân, mở rộng nguồn cung hàng hóa và dịch vụ chất lượng, cũng như tăng cường hiệu quả các chương trình hỗ trợ tiêu dùng như đổi hàng cũ lấy hàng mới. Theo giới chuyên gia, các chính sách này mang tính tiếp nối hơn là đột phá.

Bà Liu chỉ ra chính sách năm nay tương đồng với năm ngoái. Tuy nhiên, bà cho rằng có ít dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ tung ra các gói kích thích lớn mới, trong bối cảnh các gói kích thích gần đây vốn đã rất lớn.

Tổng bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường và các nhà lãnh đạo Trung Quốc tại Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương năm nay. Ảnh: Tân Hoa xã.

Năm 2024, Trung Quốc tuyên bố sẽ mở rộng và tăng cường quy mô các chương trình đổi hàng cũ lấy hàng mới, trong khi thông cáo năm nay chỉ nói sẽ “sử dụng hợp lý” các chính sách như vậy. “Do đó, dường như sẽ không có các khoản trợ cấp mới để thúc đẩy tiêu dùng”, bà Wang nói.

Thúc đẩy tăng trưởng dài hạn nhờ công nghệ

Giới chức Trung Quốc khẳng định đổi mới sáng tạo sẽ là trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc trong tương lai. Đổi mới sáng tạo xuất hiện nhiều trong bản thông cáo, cùng với các mục tiêu thúc đẩy giáo dục, công nghệ, bồi dưỡng nhân tài, tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo hay cải thiện quản trị các công nghệ mới nổi.

Trong khi đó, năng lượng xanh ngày càng là ưu tiên của Bắc Kinh. Bà Wang chỉ ra thông cáo năm nay lần đầu tiên đặt yêu cầu xây dựng kế hoạch quốc gia biến Trung Quốc thành “cường quốc năng lượng”.

“Đây sẽ là ưu tiên hàng đầu trong xây dựng cơ sở công nghệ hiện đại trong khuôn khổ Kế hoạch 5 năm lần thứ 15”, bà Wang nói, cho rằng Trung Quốc sẽ tăng cường hỗ trợ cả về tài chính lẫn chính sách cho các ngành công nghiệp năng lượng mới.

“Hồi sinh” đầu tư

Đầu tư tiếp tục là chủ đề được quan tâm tại hội nghị lần này. Thông cáo chỉ rõ Trung Quốc sẽ nỗ lực ngăn đà sụt giảm và bình ổn đầu tư. Theo dữ liệu thống kê chính thức, tổng vốn đầu tư tài sản cố định (FAI) tại Trung Quốc 10 tháng đầu năm 2025 giảm 1,7% so với cùng kỳ năm 2024. Nếu bỏ qua ngành bất động sản, con số này tăng 1,7%.

“Kể từ Quý 3, sự sụt giảm đầu tư trong ngành bất động sản đã tăng đến mức dường như chưa từng có trong thời gian qua”, bà Liu nói.

Thông cáo năm nay chủ yếu dẫn lại các chính sách đã được đưa ra từ năm 2024 như nới hạn ngạch trái phiếu đặc biệt của chính quyền địa phương và đưa ra các công cụ tài chính mới.

Trung Quốc hy vọng có thể thúc đẩy đầu tư, trong đó năng lượng xanh là một trong những ưu tiên hàng đầu. Ảnh: Reuters.

Theo giới chuyên gia, giới chức Trung Quốc đề cao bình ổn hơn là thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư. Các khoản hỗ trợ tài chính được kiểm soát nghiêm ngặt hơn, cho thấy đầu tư cần tuân thủ các mục tiêu dài hạn thay vì kết quả tăng trưởng ngắn hạn.

“Tôi không cho rằng chính sách tài khóa hay tiền tệ sẽ được nới lỏng thêm”, bà Wang nói. “Ngân sách tài khóa cơ bản sẽ tương đồng so với năm ngoái”.