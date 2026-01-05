Mỹ bác bỏ cáo buộc Ukraine tấn công nơi ở của Tổng thống Putin

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 5/1 cho biết các cơ quan an ninh quốc gia Mỹ đã xác định Ukraine không tiến hành cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào nơi ở của Tổng thống Nga Vladimir Putin, bác bỏ cáo buộc trước đó từ phía Điện Kremlin.

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một khi từ Florida trở lại Washington, ông Trump cho biết Washington không tin rằng có cuộc tấn công như Nga tuyên bố. Nhận định này đánh dấu sự điều chỉnh rõ rệt trong lập trường của Tổng thống Mỹ, sau khi ông từng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các cáo buộc từ Moskva hồi tuần trước.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Ukraine đã phóng một loạt UAV nhằm vào khu dinh thự nhà nước của ông Putin tại vùng Novgorod, phía Tây Bắc Nga.

Theo phía Nga, các hệ thống phòng không đã đánh chặn thành công toàn bộ mục tiêu. Ông Lavrov đồng thời chỉ trích Kyiv tiến hành vụ việc vào thời điểm các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột đang được thúc đẩy.

Cáo buộc của Nga được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Florida để hội đàm với ông Trump về kế hoạch hòa bình 20 điểm do chính quyền Tổng thống Trump xây dựng.

Kyiv nhanh chóng bác bỏ thông tin, khẳng định Ukraine không liên quan tới bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào nơi ở của nhà lãnh đạo Nga.

“Tôi không tin rằng cuộc tấn công đó đã xảy ra”, ông Trump nói với các phóng viên, cho biết kết luận của Mỹ được đưa ra sau khi xem xét các đánh giá tình báo.

Tổng thống Mỹ cũng đề cập quan điểm của một số quan chức châu Âu, cho rằng tuyên bố của Moskva nhằm làm suy yếu tiến trình hòa bình đang được Mỹ và các đối tác thúc đẩy.

Lập trường của ông Trump không nhất quán trong những ngày đầu sau khi cáo buộc xuất hiện. Hồi đầu tuần trước, ông Trump cho biết Tổng thống Putin đã nêu vấn đề này trong một cuộc điện đàm song phương, đồng thời nói rằng ông “rất tức giận” trước thông tin về cuộc tấn công.

Sau đó, giọng điệu của Tổng thống Mỹ dần dịu lại khi ông chia sẻ một bài xã luận của New York Post trên mạng xã hội, đặt nghi vấn về độ xác thực của tuyên bố từ Nga và chỉ trích ông Putin lựa chọn đối đầu trong thời điểm được cho là gần đạt thỏa thuận nhất.

Những diễn biến này phản ánh khó khăn ngày càng lớn của ông Trump trong việc thực hiện cam kết tranh cử về chấm dứt nhanh chóng chiến sự Ukraine. Tổng thống Mỹ thời gian qua thể hiện sự không hài lòng với cả Moskva lẫn Kyiv, khi các nỗ lực trung gian hòa giải của Washington chưa tạo ra bước đột phá rõ ràng.

Cả Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky cho biết đã đạt được một số tiến triển trong các cuộc trao đổi tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, tập trung vào khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình gồm 20 điểm. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích phương Tây, phía Nga chưa cho thấy dấu hiệu sẵn sàng nhượng bộ.

Tổng thống Putin nhiều lần khẳng định Moskva chỉ chấp nhận chấm dứt xung đột khi các mục tiêu chiến lược của Nga được đáp ứng, bao gồm quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass, cùng những hạn chế nghiêm ngặt đối với quy mô và năng lực quân sự của Ukraine sau chiến tranh.

Lập trường này tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với nỗ lực trung gian của Mỹ và triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình trong ngắn hạn.