Khôi phục một số đường bay Việt Nam - Trung Đông

Một số đường bay giữa Việt Nam và Trung Đông đã được khôi phục, nhưng hoạt động khai thác vẫn chưa thể mở lại hoàn toàn do không phận khu vực tiếp tục bị hạn chế.

Không phận tại khu vực Trung Đông vẫn chưa ổn định nên mạng bay Việt Nam đến khu vực này chỉ mở lại hạn chế. Ảnh: Q.H.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có báo cáo cập nhật, đánh giá tác động của xung đột tại khu vực Trung Đông đối với hoạt động hàng không đến ngày 11/3.

Theo cơ quan này, trong giai đoạn 12-13/3, hãng hàng không Qatar Airways đã hủy tổng cộng 13 chuyến bay, gồm 9 chuyến bay chở khách và 4 chuyến bay chở hàng. Việc hủy chuyến khiến gần 2.000 hành khách bị ảnh hưởng.

Trong cùng thời gian, hãng hàng không Emirates cũng tiếp tục hủy cặp chuyến bay EK364/EK365 trên đường bay Dubai - TP.HCM và chiều ngược lại, làm gần 1.300 hành khách bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, Emirates vẫn duy trì khai thác một số chuyến bay khác giữa Trung Đông và Việt Nam theo lịch trình, gồm các chuyến EK392/EK393 (Dubai - TP.HCM), EK394/EK395 (Dubai - Hà Nội) và EK370/EK371 (Dubai - Bangkok - Đà Nẵng).

Đối với Etihad Airways, trong giai đoạn từ ngày 11 đến 13/3, hãng đã khai thác trở lại cặp chuyến bay chở khách EY430/EY433 trên đường bay Abu Dhabi - Hà Nội, vận chuyển gần 1.000 hành khách. Các chuyến bay chở hàng của hãng vẫn được duy trì theo kế hoạch.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, tình hình không phận tại khu vực Trung Đông vẫn chưa ổn định. Tính đến ngày 11/3, vùng thông báo bay (FIR) Doha của Qatar vẫn duy trì tình trạng hạn chế hoạt động bay. Các chuyến bay quá cảnh qua khu vực này tiếp tục bị hạn chế, trong khi chỉ một số chuyến bay đến và đi sân bay Doha được phép khai thác với số lượng hạn chế thông qua các hành lang bay tạm thời và phải được cơ quan hàng không Qatar phê duyệt trước.

Tại vùng thông báo bay Emirates của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), khu vực này vẫn đóng cửa một phần. Các chuyến bay đến và đi chỉ được phép khai thác theo các tuyến bay và điểm bay được chỉ định, đồng thời chịu sự điều tiết chặt chẽ về luồng không lưu. Các chuyến bay quá cảnh chỉ được phép hoạt động trên một số hành lang bay nhất định theo quy định của NOTAM hiện hành.

Cục Hàng không đánh giá đến thời điểm hiện tại, không phận khu vực Trung Đông vẫn chưa trở lại trạng thái khai thác bình thường. Nhiều vùng thông báo bay trong khu vực tiếp tục áp dụng biện pháp hạn chế hoặc đóng cửa từng phần, khiến hoạt động khai thác bay quốc tế qua khu vực này bị gián đoạn và các hãng phải điều chỉnh đường bay.

Bên cạnh đó, giá nhiên liệu hàng không vẫn chịu áp lực do nguồn cung căng thẳng. Giá dầu thô Brent hiện ở mức khoảng 88 USD /thùng, trong khi giá nhiên liệu bay Jet A1 chốt phiên ngày 10/3 ở mức 142,99 USD /thùng. Giá bình quân trong tháng 3 đạt khoảng 167,29 USD /thùng, mức giá được áp dụng trong công thức tính giá bán nhiên liệu hàng không.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu hàng không trong nước cho biết đang đàm phán với khách hàng và đối tác để xây dựng phương án ứng phó phù hợp, nhằm đảm bảo nguồn cung phục vụ hoạt động khai thác của các hãng bay.