Cổ phiếu giảm sâu, Chủ tịch Phát Đạt tính chi hàng chục tỷ gom mua

Giữa lúc cổ phiếu PDR lao dốc hơn 30% sau nửa năm, Chủ tịch Phát Đạt Nguyễn Văn Đạt đăng ký mua thêm 3 triệu cổ phiếu, dự kiến chi khoảng 46 tỷ đồng để gia tăng sở hữu.

Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu PDR. Ảnh: PDR.

Ngày 11/3, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR), đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu PDR. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 16/3 đến 9/4.

Nếu hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của ông Đạt tại doanh nghiệp này sẽ tăng từ 27,24% lên 27,54% vốn điều lệ, tương ứng khoảng 274,7 triệu cổ phiếu. Hiện ông vẫn là cổ đông lớn nhất của Phát Đạt.

Tạm tính theo mức giá đóng cửa ngày 11/3 là 15.300 đồng/cổ phiếu, ông Đạt có thể chi khoảng 46 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ mua vào.

Động thái gom thêm cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh PDR đang trải qua nhịp điều chỉnh mạnh, trong khi thị trường chứng khoán cũng đang chịu áp lực từ các diễn biến địa chính trị tại Trung Đông. Trên thị trường, cổ phiếu PDR đã liên tục giảm từ tháng 10/2025 đến nay, mất hơn 30% giá trị chỉ trong khoảng 6 tháng.

Thị giá mã PDR trong thời gian gần đây. Ảnh: Trading View.

Đáng chú ý, trước đó, vào tháng 9/2025, ông Đạt từng đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu PDR, tương đương hơn 9% vốn điều lệ, với lý do vừa giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân vừa hỗ trợ kế hoạch mở rộng của doanh nghiệp. Thống kê cho thấy trong giai đoạn này, cổ phiếu PDR ghi nhận 88,4 triệu đơn vị được giao dịch thỏa thuận, với tổng giá trị hơn 2.100 tỷ đồng , tương ứng mức giá bình quân gần 24.000 đồng/cổ phiếu.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư hồi cuối tháng 1, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết đang điều chỉnh chiến lược theo hướng tập trung vào các dự án có pháp lý hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu ở thực và có khả năng tạo dòng tiền trong ngắn và trung hạn, đồng thời thu hẹp phạm vi đầu tư về các địa bàn trọng điểm.

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt, TP.HCM và Đồng Nai sẽ là hai khu vực trọng tâm trong giai đoạn tới của doanh nghiệp.

Song song đó, công ty đã chuyển nhượng phần lớn dự án Thuận An 1 (Bình Dương cũ) nhằm tái cấu trúc tài chính, giảm áp lực vốn vay và tạo nguồn lực cho các cơ hội đầu tư mới. Trong trường hợp cần thiết, PDR có thể tiếp tục chuyển nhượng hoặc hợp tác phát triển thêm một số dự án khác để đảm bảo cân đối tài chính.

Nhờ đóng góp từ hoạt động chuyển nhượng dự án và bán hàng tại các dự án đang triển khai, ban lãnh đạo doanh nghiệp kỳ vọng lợi nhuận năm 2026 có thể tăng ít nhất gấp đôi so với năm 2025.