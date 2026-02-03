Năm thắng lớn của các doanh nghiệp địa ốc

Năm 2025 khép lại với nhiều điểm sáng của thị trường địa ốc, khi các doanh nghiệp ghi nhận kết quả tích cực. Năm 2026, nhiều doanh nghiệp địa ốc đã đặt mục tiêu tăng tốc.

Năm 2025, CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) là doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế lớn nhất ngành bất động sản, đồng thời cũng là doanh nghiệp phi tài chính lãi cao nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cụ thể, nhà phát triển bất động sản của Tập đoàn Vingroup đã đạt lợi nhuận sau thuế 42.111 tỷ đồng , tăng 20% so với năm trước và lập kỷ lục từ trước đến nay.

Theo lý giải của doanh nghiệp, kết quả tích cực này chủ yếu đến từ tiến độ bàn giao đúng và vượt kế hoạch tại các đại dự án như Vinhomes Ocean Park 2, Ocean Park 3 và Vinhomes Vũ Yên (Hải Phòng).

Năm qua, tổng doanh số bán hàng của Vinhomes đạt 205.252 tỷ đồng , gần gấp đôi năm liền trước. Trong khi đó, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 154.102 tỷ đồng , tăng hơn 50% so với năm trước. Nếu tính cả doanh thu từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh, nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam ghi nhận tổng doanh thu lên tới 183.923 tỷ đồng năm vừa qua.

Nhiều con số tích cực

Không chỉ Vinhomes, nhiều doanh nghiệp bất động sản khác cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng trong năm qua. Trong đó, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) đạt doanh thu hơn 4.680 tỷ đồng và lãi ròng 1.633 tỷ, lần lượt tăng gấp đôi và gấp rưỡi so với năm liền trước.

Đây là mức lợi nhuận cao kỷ lục của Khang Điền, đồng thời đánh dấu việc doanh nghiệp lấy lại mốc lãi nghìn tỷ sau 2 năm gián đoạn. So với kế hoạch được cổ đông thông qua, công ty đã vượt 23% chỉ tiêu doanh thu và 63% kế hoạch lợi nhuận.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản ghi nhận kết quả tăng trưởng ấn tượng trong năm 2025. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tương tự, năm 2025, CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 701 tỷ đồng , là mức cao nhất trong 4 năm qua, đồng thời hoàn thành mục tiêu lợi nhuận được cổ đông giao phó từ đầu năm.

Trong cả năm ngoái, doanh thu thuần của nhà phát triển bất động sản này đạt 5.645 tỷ đồng , chủ yếu đến từ việc bàn giao các dự án Southgate, Cần Thơ và Akari. Đáng chú ý, hoạt động bán hàng tiếp tục là điểm sáng khi doanh số presales đạt gần 11.900 tỷ đồng , gấp hơn 2,2 lần so với năm 2024.

Với CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR), doanh nghiệp đã ghi nhận doanh thu thuần 1.325 tỷ đồng năm vừa qua, tăng hơn 60% so với năm liền trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 515 tỷ đồng , tăng đến 232%.

Trong khi đó, dù doanh thu thuần giảm 23%, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HoSE: NVL) vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 1.819 tỷ đồng , cải thiện mạnh so với khoản lỗ gần 4.400 tỷ của năm trước đó.

Kết quả này chủ yếu đến từ khoản lãi đột biến trong quý IV/2025, khi doanh nghiệp thực hiện hoàn nhập và điều chỉnh trích lập liên quan đến nghĩa vụ tiền thuê đất và tiền sử dụng đất tại dự án Lakeview City.

Về hoạt động kinh doanh cốt lõi, nguồn thu năm 2025 của Novaland chủ yếu đến từ việc bàn giao sản phẩm tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside và Palm City.

Năm tăng tốc 2026

Theo các chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), năm 2025 có thể xem là giai đoạn "tạo nền" của thị trường bất động sản dân dụng, khi nhiều nút thắt pháp lý dần được tháo gỡ, hạ tầng liên vùng được đẩy nhanh và cấu trúc cung - cầu bắt đầu tái định hình.

Trên cơ sở đó, năm 2026 được kỳ vọng đánh dấu giai đoạn tái cân bằng của thị trường, với hạ tầng tiếp tục đóng vai trò động lực quan trọng, giúp cải thiện khả năng kết nối và rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa TP.HCM và các đô thị vệ tinh. Cùng với đó, nguồn cung mới được kỳ vọng cải thiện theo hướng phân hóa và cân bằng hơn giữa các phân khúc.

Thực tế cho thấy dù mới bước qua tháng đầu năm, hoạt động triển khai dự án của nhiều doanh nghiệp đã sôi động trở lại, với hàng loạt dự án được cất nóc, khởi công.

Ngày 23/1, Novaland đã cất nóc tháp A1 - tòa tháp cuối cùng của tổ hợp căn hộ thương mại - dịch vụ The Grand Manhattan, tại phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM). Doanh nghiệp cho biết đang tập trung nguồn lực hoàn thiện dự án, dự kiến bắt đầu bàn giao nhà cho cư dân từ quý III/2026. Hiện các tháp A2 và A3 cũng đã bước vào giai đoạn hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cơ điện và nội - ngoại thất.

Tại khu đông TP.HCM, ngày 29/1, Masterise Homes đã cất nóc dự án Masteri Grand View - phân khu cao tầng đầu tiên thuộc khu đô thị The Global City (phường Bình Trưng).

Dự án Masteri Grand View thuộc khu đô thị The Global City vừa cất nóc ngày 29/1. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cũng tại khu vực này, liên doanh Keppel - Khang Điền vừa động thổ phân khu cao tầng dự án Gladia by the Waters trên đường Võ Chí Công, với quy mô 616 căn hộ, dự kiến mở bán từ quý III và bàn giao từ quý IV/2027.

Gladia by the Waters có tổng quy mô 11,8 ha, được phát triển theo hình thức liên doanh với Keppel, trong đó Khang Điền nắm giữ 51% vốn. Trước đó, chủ đầu tư đã hoàn tất phát triển khu nhà thấp tầng gồm 226 căn biệt thự và nhà liền kề. Các sản phẩm này hiện đã sẵn sàng bàn giao, có sổ hồng và dự kiến được Khang Điền hoàn tất bán hàng, ghi nhận lợi nhuận trong năm nay.

Đây được xem là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng cho mục tiêu hơn 2.000 tỷ đồng lợi nhuận ròng năm nay của doanh nghiệp.

Bên cạnh Gladia by the Waters, lãnh đạo Khang Điền cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ lượng sản phẩm còn lại tại các dự án hiện hữu ở TP.HCM, đồng thời tích cực tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước. Những thỏa thuận này được kỳ vọng đóng góp thêm cho dòng tiền và lợi nhuận của doanh nghiệp trong năm nay.

Hiện doanh nghiệp đang đồng thời phát triển 4 dự án tại TP.HCM với tổng quỹ đất hơn 150 ha, gồm chung cư Gladia, dự án Bình Trưng Đông (18,2 ha), dự án 11A (16,5 ha, xã Bình Hưng) và Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng (109 ha).

Dù nguồn cung nhà ở dự báo cải thiện, các chuyên gia tại VDSC lưu ý mức độ hấp thụ có thể chậm lại trong năm 2026, khi lãi suất không còn đóng vai trò hỗ trợ mạnh và nhu cầu thị trường sẽ tập trung nhiều hơn vào phân khúc ở thực.

Đây cũng là định hướng chiến lược mà Phát Đạt đang theo đuổi. Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư gần đây, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết đang điều chỉnh chiến lược theo hướng tập trung vào các dự án có pháp lý hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu ở thực và có khả năng tạo dòng tiền trong ngắn và trung hạn, đồng thời thu hẹp phạm vi đầu tư về các địa bàn trọng điểm.

Theo ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Phát Đạt, TP.HCM và Đồng Nai sẽ là hai khu vực trọng tâm trong giai đoạn tới của doanh nghiệp. Song song đó, công ty đã chuyển nhượng phần lớn dự án Thuận An 1 (Bình Dương cũ) nhằm tái cấu trúc tài chính, giảm áp lực vốn vay và tạo nguồn lực cho các cơ hội đầu tư mới. Trong trường hợp cần thiết, PDR có thể tiếp tục chuyển nhượng hoặc hợp tác phát triển thêm một số dự án khác để đảm bảo cân đối tài chính.

Nhờ đóng góp từ hoạt động chuyển nhượng dự án và bán hàng tại các dự án đang triển khai, ban lãnh đạo doanh nghiệp kỳ vọng lợi nhuận năm 2026 có thể tăng ít nhất gấp đôi so với năm 2025.