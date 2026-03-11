Sếp tổng Masan tính chi 365 tỷ đầu tư cổ phiếu

Tổng giám đốc Masan vừa đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu MSN, giá trị thị trường vào khoảng 365 tỷ đồng. Động thái diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu này đã giảm mạnh so với đỉnh cuối tháng 1.

Tổng giám đốc Masan Group Danny Le. Ảnh: MSN.

Ông Danny Le, Tổng giám đốc Tập đoàn Masan (HoSE: MSN), vừa đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu MSN với mục đích đầu tư và gia tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 16/3 đến 14/4.

Nếu hoàn tất, tỷ lệ nắm giữ của ông Danny Le tại Masan sẽ tăng từ 0,26% lên khoảng 0,59% vốn điều lệ, tương đương gần 8,95 triệu cổ phiếu.

Động thái gom thêm cổ phiếu của lãnh đạo doanh nghiệp diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán chịu áp lực từ các diễn biến địa chính trị tại Trung Đông, khiến nhiều cổ phiếu giảm mạnh.

Riêng với MSN, dưới áp lực bán lớn trong phiên 9/3, cổ phiếu này từng giảm kịch sàn xuống 68.200 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, đến phiên giao dịch ngày 11/3, thị giá đã phục hồi lên quanh 73.000 đồng/cổ phiếu, tăng trần so với phiên liền trước. Dù vậy, so với vùng đỉnh gần nhất vào cuối tháng 1 ở mức 84.100 đồng/cổ phiếu, thị giá MSN hiện vẫn thấp hơn khoảng 13%.

Tạm tính theo thị giá này, ông Danny Le phải chi khoảng 365 tỷ đồng để thực hiện thương vụ mua vào.

Không chỉ tại Masan, thời gian gần đây nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và người liên quan cũng đăng ký mua vào cổ phiếu khi thị trường điều chỉnh.

Trước đó, ngày 10/3, ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor - con trai Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Phương Thảo - cũng đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu VJC của CTCP Hàng không Vietjet nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Tương tự, tại Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG), ông Trần Vũ Minh, con trai Chủ tịch Trần Đình Long, cũng đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG thông qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 12/3-10/4...

Về kết quả kinh doanh của Masan, năm ngoái, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 81.621 tỷ đồng , tăng 9%. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 6.764 tỷ đồng , tăng gấp 1,6 lần so với cùng kỳ.

Đây là mức lợi nhuận cao thứ hai trong lịch sử tập đoàn, chỉ sau năm 2021. Nếu loại trừ khoản lợi nhuận bất thường từ thương vụ bán mảng thức ăn chăn nuôi năm 2021, kết quả năm 2025 là mức cao kỷ lục. Con số này cũng vượt 39% kế hoạch đề ra.

Năm nay, Masan kỳ vọng doanh thu hợp nhất đạt 93.500- 98.000 tỷ đồng , tương ứng tăng 15-20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số dự kiến đạt từ 7.250 tỷ đến 7.900 tỷ đồng , tương ứng mức tăng trưởng 7-17%.