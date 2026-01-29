Sau giai đoạn điều chỉnh mô hình kinh doanh, chuỗi trà - cà phê Phúc Long đã cải thiện mạnh biên lợi nhuận ròng lên 10%.

Phúc Long mở mới 19 cửa hàng, thay đổi nhận diện thương hiệu trong năm 2025. Ảnh: PLH.

Theo báo cáo từ Tập đoàn Masan, doanh thu quý IV/2025 của Phúc Long Heritage (đơn vị vận hành chuỗi trà - cà phê cùng tên) đạt 518 tỷ đồng , tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm, doanh thu chuỗi đồ uống này đạt 1.891 tỷ đồng , tăng gần 17% so với năm trước. Đây là mức doanh thu cao nhất từ khi Masan hợp nhất chuỗi này vào đầu năm 2022.

Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số cũng đạt 195 tỷ đồng , cao gấp 1,6 lần năm liền trước, thiết lập kỷ lục mới cho thương hiệu sau nhiều năm tái cấu trúc. Biên lợi nhuận ròng được cải thiện với mức trên 10%.

Một điểm sáng khác là doanh thu bình quân mỗi ngày trên cùng cửa hàng đạt khoảng 22,8 triệu đồng, tăng gần 6% so với năm trước, cho thấy hiệu quả vận hành ở các cửa hàng hiện hữu đã được cải thiện sau chiến dịch định vị thương hiệu.

PHÚC LONG LÃI KỶ LỤC TỪ KHI VỀ TAY MASAN Kết quả kinh doanh của Phúc Long từ khi Masan đầu tư. Nguồn: MSN. Nhãn 2022 2023 2024 2025 Doanh thu

1579 1535 1621 1891 Lợi nhuận sau thuế

0 0 97 195 Lãi EBITDA

195 255 290 354

Đóng góp vào tăng trưởng còn đến từ nhóm sản phẩm thực phẩm như bánh mì, bánh ngọt, kem và sữa chua, tăng gần 40% so với năm trước và kênh giao hàng, đóng góp hơn 31% doanh thu bán lẻ.

Trong năm 2025, Phúc Long mở mới 19 cửa hàng, nâng tổng số điểm bán độc lập (ngoài hệ thống WinMart) lên 202 cửa hàng trên toàn quốc.

Năm 2021, Masan bắt đầu rót vốn vào Phúc Long, mua 20% cổ phần và sau đó tăng sở hữu lên mức chi phối với định giá tăng mạnh trong thời gian ngắn.

Ban đầu, chiến lược mở rộng của Masan đặt trọng tâm vào việc tích hợp kiosk Phúc Long vào hệ thống WinMart/WinMart+, kỳ vọng nhanh chóng phủ sóng hàng nghìn điểm bán tận dụng mạng lưới bán lẻ rộng lớn.

Tuy nhiên, mô hình kiosk gặp nhiều thách thức về hiệu quả vận hành và chi phí, dẫn đến việc đóng cửa hàng loạt từ cuối năm 2022 và chuyển trọng tâm sang phát triển các cửa hàng đại diện thương hiệu.

Giai đoạn 2023-2024 được xem là thời gian “thử lửa” khi Phúc Long tiến hành tái cấu trúc hệ thống, giảm phụ thuộc vào mô hình kiosk, củng cố vận hành tại các cửa hàng độc lập, nâng cấp trải nghiệm và tập trung vào danh mục sản phẩm có giá trị cao hơn.

Sự phục hồi này được phản ánh rõ trong các chỉ số kinh doanh của năm 2025, khi chuỗi không chỉ tăng doanh thu mà còn cải thiện biên lợi nhuận và doanh thu mỗi cửa hàng.

Năm 2026, Phúc Long đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 22-32%, tương đương khoảng 2.300- 2.500 tỷ đồng , đồng thời dự kiến cải thiện EBITDA (lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao) lên 370- 418 tỷ đồng .

Chuỗi cũng định hướng nâng tỷ trọng nhóm sản phẩm thực phẩm lên gần 11% tổng doanh thu và tiếp tục mở rộng hiện diện tại thị trường Hà Nội với kế hoạch bổ sung 40-50 cửa hàng trong năm.

Ban lãnh đạo Phúc Long nhấn mạnh kế hoạch mở rộng kết hợp giữa quy mô cửa hàng mới và nâng cao hiệu quả hoạt động tại các điểm hiện hữu, nhằm rút ngắn thời gian hoàn vốn và tối ưu vận hành kinh doanh trong bối cảnh thị trường F&B cạnh tranh ngày càng gay gắt.