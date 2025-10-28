Phúc Long đạt doanh thu kỷ lục, so thế nào với Highlands Coffee?

Chuỗi Phúc Long đạt doanh thu quý cao nhất từ khi về tay Masan nhờ mảng thực phẩm như bánh, kem, sữa chua. Tuy nhiên, con số này vẫn thua xa đối thủ Highlands Coffee.

Cửa hàng mới của Phúc Long thay đổi diện mạo trong quý III. Ảnh: PLH.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh của Tập đoàn Masan, trong quý III, Công ty Cổ phần Phúc Long Heritage (PLH) - chủ sở hữu và quản lý chuỗi trà, cà phê cùng tên - đạt doanh thu 516 tỷ đồng , tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận ròng của chuỗi cũng được cải thiện rõ rệt, đạt 10,8%, tương đương gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu chuỗi đồ uống này đạt 1.373 tỷ đồng , tăng 14%. EBITDA lũy kế ở mức 255 tỷ đồng , tăng 27%, và lợi nhuận sau thuế đạt 141 tỷ đồng , tăng 80%.

Với ngành hàng F&B vốn chịu áp lực chi phí cao, mức tăng trưởng này được xem là tín hiệu tích cực, phản ánh hiệu quả của quá trình tái cấu trúc mà thương hiệu thực hiện suốt 2 năm qua.

PHÚC LONG ĐẠT DOANH THU KỶ LỤC KỂ TỪ KHI VỀ TAY MASAN Nguồn: BCTC DN Nhãn I/2022 II III IV I/2023 II III IV I/2024 II III IV I/2025 II III Doanh thu

257 434 452 436 411 372 377 374 387 391 425 417 417 424 516 EBITDA

49 95 59 -4 65 63 78 49 67 71 69 89 81 80 94

Đáng chú ý, doanh thu bình quân mỗi cửa hàng Phúc Long đã tăng 9%, đạt 23,5 triệu đồng/ngày, cho thấy hoạt động tại từng điểm bán được cải thiện thực chất chứ không chỉ nhờ mở rộng mạng lưới.

Trong quý gần nhất, Phúc Long đã mở thêm 6 cửa hàng mới và đóng 1 cửa hàng, nâng tổng số điểm bán độc lập ngoài hệ thống WinCommerce lên 189 cửa hàng. Cách mở có chọn lọc giúp chuỗi kiểm soát chi phí mặt bằng, nhân sự và tập trung tối ưu hiệu quả vận hành.

Đáng chú ý, nếu như trước đây, Phúc Long chủ yếu dựa vào sản phẩm trà sữa và cà phê, thì năm nay mảng thực phẩm (bánh, kem, sữa chua) đã nổi lên như động lực tăng trưởng chính, với doanh thu tăng 45% so với cùng kỳ. Đây là nhóm sản phẩm có biên lợi nhuận cao, đồng thời giúp thương hiệu mở rộng tệp khách hàng, tạo ra nhiều thời điểm tiêu dùng hơn trong ngày.

Bên cạnh đó, kênh giao hàng tiếp tục là điểm sáng khi doanh thu từ kênh này tăng 21%, chiếm 33% tổng doanh thu bán lẻ.

Việc mở rộng nền tảng bán hàng trực tuyến giúp Phúc Long không phụ thuộc hoàn toàn vào lưu lượng khách tại cửa hàng, đồng thời tận dụng xu hướng tiêu dùng tiện lợi của nhóm khách trẻ.

Phúc Long vừa qua cũng triển khai chiến dịch tái định vị thương hiệu gồm làm mới không gian, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển thương hiệu gắn liền văn hóa truyền thống nhưng mang hơi thở hiện đại. Chuỗi cũng tập trung chuẩn hóa toàn bộ quy trình từ nguyên liệu đến pha chế, đảm bảo chất lượng đồng nhất trên toàn hệ thống.

Năm nay, Phúc Long đặt mục tiêu đạt doanh thu 1.910- 2.200 tỷ đồng , tương ứng mức tăng trưởng 18-36% so với năm 2024, thông qua việc thúc đẩy tăng trưởng ở các cửa hàng hiện hữu và cải thiện biên lợi nhuận.

Trong khi Phúc Long duy trì đà tăng trưởng 2 chữ số, chuỗi trà, cà phê lớn nhất Việt Nam Highlands Coffee cũng có kết quả khả quan nửa đầu năm nay.

Theo báo cáo của công ty mẹ Highlands Coffee - SuperFoods Group - doanh nghiệp đã ghi nhận 5,6 tỷ peso doanh thu (tương đương khoảng 100 triệu USD ) và 188 triệu peso lợi nhuận ròng (khoảng 3,3 triệu USD ) trong 6 tháng đầu năm 2025. Riêng Jollibee Việt Nam đạt EBITDA 904 triệu peso ( 16,3 triệu USD ) trong quý I và 354 triệu peso ( 6,3 triệu USD ) trong quý II, lần lượt tăng 42% và 50% so với cùng kỳ.

Với hơn 1.100 điểm bán, bao gồm Highlands Coffee và Jollibee, Việt Nam hiện là thị trường quốc tế lớn nhất của Tập đoàn Jollibee (Philippines). Tính chung nửa đầu năm, hai thương hiệu này mang về cho công ty mẹ hơn 1.100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA).

So sánh tương quan, Phúc Long nhỏ hơn về quy mô và doanh thu, nhưng hiệu quả sinh lời lại nổi bật. Biên lợi nhuận ròng trên 10% của Phúc Long hiện nằm trong nhóm cao nhất thị trường F&B Việt Nam.