Giá vé máy bay toàn cầu tăng mạnh vì xung đột Trung Đông

Chi phí nhiên liệu bay leo thang sau cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran khiến nhiều hãng hàng không toàn cầu phải tăng giá vé và phụ thu, gây áp lực lên ngành du lịch.

Nhiều hãng hàng không rục rịch tăng giá vé khi chi phí nhiên liệu tăng cao. Ảnh: Reuters.

Cuộc chiến tại Trung Đông đã đẩy giá dầu tăng mạnh, làm xáo trộn hoạt động du lịch toàn cầu. Giá vé máy bay trên một số tuyến bay quốc tế đã tăng vọt, trong khi giới phân tích lo ngại nhu cầu đi lại có thể suy giảm nếu chi phí tiếp tục leo thang, theo Reuters.

Ngày 10/3, Qantas Airways của Australia và Air New Zealand cho biết sẽ tăng giá vé do giá nhiên liệu leo thang sau cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran.

Theo Air New Zealand, giá nhiên liệu bay trước khi xung đột nổ ra dao động khoảng 85- 90 USD /thùng, nhưng đã tăng mạnh lên 150- 200 USD /thùng trong những ngày gần đây. Trước những bất ổn từ tình hình địa chính trị, hãng hàng không quốc gia New Zealand cũng tạm dừng công bố dự báo tài chính cho năm 2026.

Trên các tuyến bay châu Á - châu Âu, giá vé cũng tăng mạnh do nhiều vùng không phận bị đóng cửa và năng lực khai thác bị hạn chế.

Vì vậy, hãng thông báo đã tăng giá vé một chiều hạng phổ thông 10 đôla New Zealand (khoảng 6 USD ) đối với chuyến bay nội địa và tăng 20 đôla New Zealand ( 12 USD ) đối với chuyến bay quốc tế chặng ngắn; 90 đôla New Zealand ( 63 USD ) đối với chuyến bay đường dài.

Hãng cũng cho biết có thể tiếp tục điều chỉnh giá vé, mạng bay và lịch bay nếu chi phí nhiên liệu duy trì ở mức cao.

Trong khi đó, Hong Kong Airlines thông báo sẽ tăng phụ thu nhiên liệu tới 35,2% từ ngày 13/3. Mức tăng mạnh nhất áp dụng cho các chuyến bay giữa Hong Kong (Trung Quốc) với Maldives, Bangladesh và Nepal, khi phụ thu tăng từ 284 HKD lên 384 HKD (khoảng 49 USD ).

Cathay Pacific cho biết hãng cũng điều chỉnh phụ thu nhiên liệu theo tháng. Trước khi xung đột nổ ra, mức phụ thu cho các chuyến bay giữa Hong Kong và châu Âu hoặc Bắc Mỹ được giữ ở 72,9 USD mỗi chiều.

Qantas cho biết ngoài việc tăng giá vé quốc tế, hãng đang xem xét điều chỉnh năng lực khai thác sang các tuyến bay châu Âu, trong bối cảnh nhiều hãng hàng không và hành khách tìm cách tránh khu vực Trung Đông.

Hãng hàng không Australia cho biết các chuyến bay đến châu Âu của hãng đã kín chỗ hơn 90% trong tháng 3, cao hơn đáng kể so với mức trung bình khoảng 75% của cùng kỳ hàng năm.

Tại Việt Nam, Vietnam Airlines đã đề nghị cơ quan chức năng giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay nhằm giảm áp lực chi phí. Theo cơ quan quản lý, chi phí vận hành của các hãng hàng không Việt Nam đã tăng 60-70% do giá nhiên liệu tăng cao, trong khi các nhà cung cấp cũng gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu nhiên liệu cho các hãng.

Tác động của xung đột cũng lan từ ngành hàng không sang ngành du lịch. Công ty du lịch HanaTour Service của Hàn Quốc cho biết đã hủy các tour du lịch theo đoàn có chuyến bay đến Trung Đông, đồng thời miễn phí hủy tour cho khách bị ảnh hưởng. Tất cả tour liên quan đến Trung Đông trong tháng 3 sẽ bị tạm dừng.

Bộ Du lịch Thái Lan dự báo nếu xung đột kéo dài hơn 8 tuần, quốc gia này có thể mất gần 596.000 lượt khách quốc tế và thiệt hại khoảng 40,9 tỷ baht ( 1,29 tỷ USD ) doanh thu du lịch.