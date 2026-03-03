Hai tàu chở dầu Indonesia mắc kẹt tại Vùng Vịnh

Hai tàu chở dầu của PT Pertamina International Shipping hiện chưa thể rời Vùng Vịnh do tình hình an ninh phức tạp, trong khi các tàu khác đã được điều chuyển đến vị trí an toàn hơn.

Công ty vận tải biển PT Pertamina International Shipping (PIS) của Indonesia ngày 2/3 xác nhận hai tàu chở dầu của họ đang mắc kẹt tại khu vực Vùng Vịnh trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran leo thang.

Công ty cho biết đang liên tục theo dõi tình hình thực địa nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thủy thủ đoàn, cũng như duy trì sự thông suốt của các hoạt động phân phối năng lượng.

Quyền Thư ký doanh nghiệp của PIS, bà Vega Pita, thông báo công ty hiện có 4 tàu đang hoạt động tại khu vực Trung Đông. Trong đó, hai tàu là Pertamina Pride và Gamsunoro vẫn đang ở trong khu vực Vùng Vịnh.

Hai tàu còn lại đã di dời đến các vị trí tương đối an toàn hơn, cụ thể là tàu PIS Rinjani đang neo đậu tại cảng Khor Fakkan thuộc Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và tàu PIS Paragon đang tiến hành bốc dỡ hàng tại Oman.

Đội ngũ quản lý đội tàu của PIS đang duy trì liên lạc liên tục với ban giám đốc để điều phối và đảm bảo an ninh tối đa cho các phương tiện cùng các thủy thủ.

Về tình trạng cụ thể của hai phương tiện đang mắc kẹt, bà Vega cung cấp thông tin chi tiết rằng tàu Gamsunoro đang trong quá trình tiếp nhận hàng tại cảng Khor al-Zubair của Iraq.

Trong khi đó, tàu Pertamina Pride đã hoàn tất quá trình nhận hàng tại cảng Ras Tanura của Saudi Arabia nhưng vẫn chưa thể di chuyển khỏi Vùng Vịnh.

Ban lãnh đạo công ty đang đặt ưu tiên hàng đầu vào việc nhanh chóng đưa hai tàu này thoát khỏi khu vực rủi ro an ninh, đồng thời duy trì hệ thống giám sát tình hình chặt chẽ 24/7.

Bên cạnh việc tập trung đảm bảo an toàn cho đội tàu vận tải, PIS cũng đang nỗ lực bảo vệ an ninh cho các nhân viên đang làm việc tại chi nhánh Trung Đông.

Chi nhánh PIS Middle East có trụ sở tại Dubai hiện có khoảng 30 nhân viên cùng gia đình đang sinh sống và làm việc.

Tất cả người lao động hiện đều an toàn và đang tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn của cơ quan đại diện ngoại giao Indonesia tại nước sở tại, bao gồm yêu cầu nâng cao cảnh giác tối đa và báo cáo ngay lập tức mọi tình huống khẩn cấp.

PIS khẳng định đã chủ động phối hợp chặt chẽ với ban quản lý tàu và các cơ quan an ninh hàng hải địa phương để tăng cường các biện pháp dự phòng.

Song song đó, công ty cũng duy trì kênh liên lạc liên tục với Bộ Ngoại giao Indonesia cùng các phái đoàn đại diện của nước này tại Abu Dhabi và Dubai để sẵn sàng ứng phó với mọi kịch bản xấu nhất có thể xảy ra.

