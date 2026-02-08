Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thông tin xây cầu vượt biển qua vịnh Vân Phong là sai

  • Chủ nhật, 8/2/2026 17:58 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết địa phương chưa có bất kỳ quy hoạch hay kế hoạch đầu tư nào liên quan đến dự án này.

Ngày 7/2, ông Nguyễn Văn Vinh - Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa - cho biết đến hiện tại địa phương chưa có bất kỳ quy hoạch hay kế hoạch đầu tư nào liên quan đến việc xây dựng cầu vượt biển qua vịnh Vân Phong.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về phương án xây dựng một tuyến cầu vượt biển tại khu vực này, được cho là giúp rút ngắn đáng kể quãng đường di chuyển so với lộ trình đường bộ hiện nay.

xay cau vuot bien anh 1

Một góc Khu kinh tế Vân Phong.

Theo nội dung lan truyền, công trình được mô tả là trục kết nối chiến lược giữa hai phân khu trọng điểm của Khu Kinh tế Vân Phong, gắn với quy hoạch cảng trung chuyển quốc tế Bắc Vân Phong, hệ thống logistics, công nghiệp, đô thị và du lịch cao cấp. Tuyến cầu này được kỳ vọng góp phần hình thành chuỗi đô thị ven biển liên hoàn giữa Nam và Bắc Vân Phong.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Vinh khẳng định các thông tin đang chia sẻ trên mạng xã hội là chưa chính xác và có thể gây hiểu nhầm cho người dân cũng như các nhà đầu tư. Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân nên theo dõi, tiếp cận thông tin từ cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan báo chí chính thống, tránh bị tác động bởi những nguồn tin chưa được kiểm chứng.

https://tienphong.vn/thong-tin-xay-cau-vuot-bien-qua-vinh-van-phong-la-sai-post1819248.tpo

Phùng Quang/Tiền Phong

xây cầu vượt biển Khánh Hòa cầu vượt biển vịnh vân phong khánh hòa

