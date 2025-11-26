Đề xuất bổ sung sân bay Vân Phong, Măng Đen vào quy hoạch

Nếu sân bay Vân Phong, Măng Đen được đưa vào quy hoạch, đến năm 2030 cả nước sẽ có 33 cảng hàng không.

Phối cảnh sân bay Vân Phong. Ảnh: ACV.

Cục Hàng không vừa có tờ trình đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Cục đề nghị bổ sung sân bay Vân Phong và Măng Đen vào hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc.

Cảng hàng không Măng Đen có quy mô, cấp sân bay cấp 4C, ước tính chi phí đầu tư theo quy hoạch 4.933 tỷ đồng ; tổng diện tích đất quy hoạch khoảng 350 ha.

Cảng hàng không Vân Phong có quy mô, cấp sân bay cấp 4E, ước tính chi phí đầu tư theo quy hoạch 9.214 tỷ đồng ; tổng diện tích đất quy hoạch khoảng 497,1 ha.

Cục Hàng không đồng thời đề nghị Bộ Xây dựng xem xét điều chỉnh cảng hàng không Quảng Trị từ cấp 4C lên 4E.

Với sự xuất hiện của hai sân bay Vân Phong và Măng Đen, cùng với việc điều chỉnh sân bay Quảng Trị lên cấp 4E, đến năm 2030 cả nước sẽ có 33 cảng hàng không, với tổng công suất 297 triệu hành khách. Đến năm 2050 có 36 cảng hàng không, tổng công suất toàn hệ thống đạt 538,5 triệu hành khách.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không cả nước đến năm 2030 khoảng 499.619 tỷ đồng , được huy động từ vốn ngân sách Nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Theo Cục Hàng không, trong hệ thống quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung định vị Khánh Hòa là cực tăng trưởng và định hướng Vân Phong trở thành trung tâm dịch vụ - logistics. Còn quy hoạch vùng Tây Nguyên xác định Măng Đen là khu du lịch quốc gia và đặt mục tiêu phát triển hạ tầng kết nối Tây Nguyên - Duyên hải miền Trung, trong đó có nghiên cứu đầu tư sân bay tại Măng Đen.

Ở cấp địa phương, quy hoạch tỉnh Khánh Hòa đã bố trí quỹ đất dự kiến phát triển sân bay Vân Phong; quy hoạch tỉnh Kon Tum (cũ) và quy hoạch chung Khu du lịch Măng Đen đều xác định sân bay Măng Đen là dự án hạ tầng động lực.

Cục Hàng không cho biết các đề án nghiên cứu hai sân bay trên đã được Bộ Xây dựng thẩm định và Phó thủ tướng Trần Hồng Hà thống nhất chủ trương bổ sung vào quy hoạch.

Còn việc điều chỉnh cấp sân bay Quảng Trị từ 4C lên 4E xuất phát từ vị trí chiến lược của tỉnh trong hành lang kinh tế Đông - Tây và hành lang kinh tế Quảng Trị - Salavan (Lào) - Ubon Ratchathani (Thái Lan) cũng như nhu cầu phát triển mới sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Bình.

Mặt khác, quy hoạch tỉnh Quảng Trị xác định địa phương là trung tâm hậu cần - trung chuyển hàng hóa của Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, tạo lợi thế phát triển logistics, công nghiệp, thương mại và du lịch, từ đó đặt ra nhu cầu vận tải hàng không quy mô lớn.

Việc nâng cấp sân bay Quảng Trị lên 4E nhằm hoàn chỉnh chuỗi logistics đa phương thức, tạo lợi thế cạnh tranh và điều kiện thu hút hãng hàng không, doanh nghiệp logistics và mở đường bay quốc tế.