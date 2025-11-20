Cục Hàng không Việt Nam vừa phát thông báo về việc tạm ngừng khai thác sân bay Tuy Hòa do ảnh hưởng của mưa lũ.

Sân bay Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) tạm đóng cửa khiến các hãng phải hủy chuyến bay trong ngày 20/11. Ảnh: CAAV.

Mưa lũ trên hàng loạt sông tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk đến Khánh Hòa trong ngày 19-20/11 đồng loạt vượt báo động 3, nhiều nơi vượt mức lịch sử. Trong đó, các tuyến đường đến sân bay Tuy Hòa bị cô lập, đài Shelter, đài LOC đầu 3 bị ngập, hệ thống điện bị cắt hoàn toàn.

Sân bay Tuy Hòa đang khẩn trương triển khai các biện pháp để bảo quản, gia cố các trang thiết bị tại cảng nhằm đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản, hạn chế tác động tiêu cực đến khai thác bay.

Do đó, cơ quan quản lý hàng không gian tạm ngừng khai thác sân bay này từ 10h đến 24h ngày 20/11.

Trước đó, Vietnam Airlines thông báo hủy khai thác các chuyến bay giữa Hà Nội, TP.HCM và Tuy Hòa trong ngày 20/11 bao gồm VN1650, VN1651, VN1660, VN1661.

Hãng cho biết gần đây, nhiều tỉnh thành ở khu vực miền Trung chịu ảnh hưởng của điều kiện thời tiết xấu như giông bão, lũ lụt, mưa lớn, có thể ảnh hưởng đến đường di chuyển đến các sân bay trong khu vực.

Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách chủ động kiểm tra tình hình thời tiết, giao thông và sắp xếp thời gian hợp lý để đến sân bay đúng giờ làm thủ tục.

Hành khách nên có mặt tại sân bay sớm hơn ít nhất 2 tiếng trước giờ khởi hành đối với chuyến bay nội địa, và 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế để đảm bảo quy trình làm thủ tục diễn ra thuận lợi.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra màn hình thông tin tại sân bay để cập nhật thay đổi về cửa khởi hành nếu có.

Tương tự, 2 chuyến bay của Vietjet là VJ206/VJ207 chặng TP.HCM - Tuy Hòa - TP.HCM trong ngày 20/11 cũng phải tạm dừng khai thác.

Hành khách trên các chuyến bay ảnh hưởng được hỗ trợ theo chính sách dịch vụ của hãng.