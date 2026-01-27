Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cận cảnh thiết kế đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

  • Thứ ba, 27/1/2026 13:44 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dài hơn 14 km, với 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h.Trong đó có gần 8 km đi trên biển bằng cầu và 3,1 km vượt biển bằng hầm.

Dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dự kiến khởi công vào tháng 6/2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý II/2029. Ảnh: Vingroup.

Dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu do Tập đoàn Vingroup đề xuất đầu tư với tổng vốn sơ bộ hơn 104.400 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2026, hoàn thành sau 3 năm.

Chủ trương điều chỉnh quy hoạch dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo phương thức công - tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) đã được Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM thống nhất tại Hội nghị lần thứ 3, ngày 7/1.

Theo Tập đoàn Vingroup, tuyến đường vượt biển có điểm đầu tại đường Biển Đông 2, khu đô thị lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ), điểm cuối giao cắt giữa đường quy hoạch Mai Sao - Bến Đình và đường 30/4, phường Tam Thắng.

Toàn tuyến dài hơn 14 km, chia thành nhiều phân đoạn. Trong đó gần 8 km đi trên biển bằng cầu với chiều rộng 22,5 m, đáp ứng 6 làn xe (4 làn cơ giới, 2 làn hỗn hợp) cùng dải phân cách, lan can. Phần cầu phía Cần Giờ dài hơn 5,3 km, phía Vũng Tàu cũ gần 2,7 km.

duong vuot bien Can Gio anh 1

Phần cầu được thiết kế một khoảng thông thuyền rộng để thuận lợi cho tàu thuyền qua lại. Ảnh: Vingroup.

Tại vị trí giao cắt với luồng đường thủy, cầu được thiết kế khoảng thông thuyền rộng hơn các đoạn khác để thuận lợi cho tàu lưu thông. Phần kết cấu phía trên bố trí mái vòm để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tạo điểm nhấn kiến trúc trên tuyến.

duong vuot bien Can Gio anh 2

Thiết kế đoạn cầu vượt biển trước khi dẫn vào đường hầm. Ảnh: Vingroup.

Còn phần hầm vượt biển dài 3,1 km - gấp hơn 2 lần hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn (1,49 km). Trong tổng chiều dài này, khoảng 2,1 km là đoạn hầm dưới lòng biển, hầm kín 390 m, hầm hở 610 m. Phần chuyển tiếp từ cầu xuống hầm sẽ được xây dựng hai đảo nhân tạo nhằm tạo thuận lợi cho quá trình thi công và sau này xây dựng các công trình phụ trợ.

duong vuot bien Can Gio anh 3

Phối cảnh hầm ngầm được xây dựng ở khu vực thông thuyền trên biển. Hai bên là đảo nhân tạo. Ảnh: Vingroup.

Trên đảo bố trí các mảng xanh, công trình tiện ích, giao thông nội khu, bãi đỗ xe cùng các dịch vụ kèm theo. Đây cũng là nơi để người dân, du khách có thể dừng chân nghỉ ngơi, ngắm cảnh trên hành trình.

duong vuot bien Can Gio anh 4duong vuot bien Can Gio anh 5

Thiết kế sơ bộ đảo nhân tạo ở đầu hầm ngầm hướng Cần Giờ đi Vũng Tàu. Ảnh: Vingroup.

Bên cạnh hai phân đoạn chính là cầu và hầm, dự án còn khoảng 3 km đường dẫn hai đầu. Trong đó, phía Cần Giờ có đường dẫn dài hơn 1,1 km và Vũng Tàu gần 1,9 km.

Ước tính tuyến vượt biển cần khoảng 137,5 ha đất; riêng diện tích mặt nước, vật liệu đắp sẽ được xác định chi tiết ở giai đoạn sau.

Theo Vingroup, khi hoàn thành, thời gian di chuyển bằng ôtô từ trung tâm TP.HCM đến Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến rút ngắn còn khoảng 70 phút, qua đó giảm phụ thuộc vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Dự án được kỳ vọng tăng cường kết nối liên vùng, mở ra trục giao thương, du lịch và logistics ven biển, từng bước đưa Cần Giờ trở thành trung tâm kinh tế biển năng động của TP.HCM trong tương lai.

duong vuot bien Can Gio anh 6duong vuot bien Can Gio anh 7duong vuot bien Can Gio anh 8duong vuot bien Can Gio anh 9

Hiện trạng dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu phía Cần Giờ. Ảnh: Quỳnh Danh.

