Diễn biến mới tại dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường vượt biển kết nối Cần Giờ với Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập nhằm thẩm định hồ sơ và đánh giá cụ thể từng nội dung.

Hiện tại người dân muốn di chuyển giữa Vũng Tàu và Cần Giờ phải dùng phà di chuyển mất tới 35 phút. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ theo phương thức đối tác công tư (PPP). Quyết định có hiệu lực từ ngày 13/1.

Hội đồng thẩm định gồm 11 thành viên là lãnh đạo các sở, ngành liên quan và đại diện chính quyền địa phương nơi dự án đi qua. Ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Giám đốc Sở Tài chính, được phân công giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ thực hiện thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại Nghị định số 243/2025 của Chính phủ. Đồng thời, đánh giá cụ thể từng nội dung, nêu rõ ý kiến nhận xét, kiến nghị và đề xuất phương án xử lý đối với các vấn đề còn ý kiến khác nhau hoặc cần bổ sung, hoàn thiện.

UBND TP.HCM giao Sở Tài chính thành phố là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định, chịu trách nhiệm tổng hợp, phối hợp tổ chức hoạt động thẩm định theo quy định. Các thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và sử dụng bộ máy, nhân sự của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết hiện nay việc di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ chủ yếu phụ thuộc vào tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây qua địa bàn Đồng Nai.

Từ thực tế này, TP.HCM đặt vấn đề cần hình thành một tuyến giao thông trực tiếp kết nối thành phố với khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong các phương án được xem xét, đầu tư tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ và Vũng Tàu được đánh giá là có tính khả thi cao. Theo đó, lãnh đạo TP.HCM đã làm việc với các nhà đầu tư chiến lược và thống nhất chủ trương xây dựng cầu vượt biển quy mô 6 làn xe, xuất phát từ điểm xa nhất của dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ do Vingroup triển khai.

Theo kịch bản ban đầu, dự án gồm hai hợp phần. Đoạn tuyến vượt biển sẽ đi trên cầu, riêng khu vực thông thuyền dự kiến xây dựng hầm ngầm dưới đáy biển, áp dụng công nghệ tương tự hầm Thủ Thiêm. Phương án này cho phép hình thành hai đảo nhân tạo tại hai bên khu vực thông thuyền, tạo điều kiện thi công thuận lợi hơn so với phương án xây dựng cầu cao khoảng 60 m.

Ước tính sơ bộ thời gian thi công tuyến kết nối này khoảng 3 năm. Khi hoàn thành, thời gian di chuyển bằng ôtô từ trung tâm TP.HCM đến Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến rút ngắn còn khoảng 70 phút, qua đó giảm phụ thuộc vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Hiện, dự án này do Vingroup đề xuất thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng BT, với cơ quan quyết định chủ trương đầu tư là UBND TP.HCM.

Theo đề xuất, tuyến đường vượt biển có điểm đầu tại đường Biển Đông 2, Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ) và điểm cuối tại đường quy hoạch Sao Mai - Bến Đình, giao với đường 30/4 (phường Tam Thắng). Dự kiến dự án sẽ khởi công vào tháng 6/2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý II/2029.