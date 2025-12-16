Vingroup tính làm đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu vào tháng 6/2026

TP.HCM đang xin ý kiến các bộ góp ý dự án cầu đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu hơn 104.000 tỷ đồng. Dự án này dự kiến khởi công trong tháng 6/2026 và hoàn thành vào 2029.

Hiện tại người dân muốn di chuyển giữa Vũng Tàu và Cần Giờ phải dùng phà di chuyển mất tới 35 phút. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường để xin ý kiến góp ý đối với hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường và cầu kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu.

Dự án do Tập đoàn Vingroup đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Cấp quyết định chủ trương đầu tư là UBND TP.HCM.

Theo đề xuất, tuyến cầu đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu có điểm đầu tại đường Biển Đông 2 - khu đô thị lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ), điểm cuối tại đường quy hoạch Sao Mai - Bến Đình giao với đường 30/4 (phường Tam Thắng).

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 104.410 tỷ đồng , đã bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng. Nguồn vốn do nhà đầu tư huy động 100%, không sử dụng vốn đầu tư công. Sau khi hoàn thành, Nhà nước sẽ thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất đối ứng.

Dự kiến dự án sẽ khởi công vào tháng 6/2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý II/2029.

Qua rà soát sơ bộ, UBND TP.HCM nhận thấy việc triển khai dự án với quy mô lớn có liên quan và khả năng tác động đến một số ngành, lĩnh vực như: hoạt động hàng hải và vận tải biển, quản lý tài nguyên nước, xây dựng, quy hoạch...

Do đó, để có đầy đủ thông tin, cơ sở tổ chức thẩm định và xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định, UBND TP.HCM đề nghị các bộ quan tâm, phối hợp và có ý kiến góp ý đối với hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, gửi về UBND TP trước ngày 25/12.

Trước đó, trong tờ trình đề nghị thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi gửi UBND TP.HCM, Vingroup đề xuất tuyến cầu đường vượt biển Cần Giờ có chiều dài khoảng 14,67 km, trong đó phần hầm vượt biển 3,1 km, cầu vượt biển gần 8 km và phần đường dẫn gần 3 km.

Theo tính toán, công trình sau khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu xuống còn hơn 10 phút.

Ngoài dự án cầu đường vượt biển, ngày 19/12, CTCP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Vingroup) cũng sẽ khởi công tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ. Tuyến metro có điểm đầu tại Công viên 23/9, điểm cuối tại khu đất 39 ha tiếp giáp khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Chiều dài tuyến chính hơn 54 km, tốc độ thiết kế 350 km/h.

Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 102.430 tỷ đồng , chưa bao gồm 12.784 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng do ngân sách Nhà nước đảm bảo. Dự án dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2028.

Với nhu cầu đi lại giữa hai khu vực ngày một tăng, trước đó, tuyến tàu cao tốc từ bến Bạch Đằng đến xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ trước đây) đã được khôi phục và hoạt động trở lại.

CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ - công ty con của Vingroup - cũng tài trợ 3 phà trọng tải 200 tấn cho bến Bình Khánh, nhằm giảm ùn tắc và đáp ứng nhu cầu đi lại trong thời gian chờ xây dựng cầu Cần Giờ. Gói tài trợ bao gồm toàn bộ chi phí nhiên liệu, nhân công và các khoản chi phát sinh trong quá trình vận hành.

Đối với dự án cầu Cần Giờ (kết nối Cần Giờ - Nhà Bè), Chủ tịch UBND TP.HCM trước đó đã chỉ đạo các sở, ngành đẩy nhanh thủ tục để đủ điều kiện khởi công. Ngoài ra, nút giao đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành và tuyến đường vượt biển Cần Giờ đang được quan tâm và đẩy nhanh tiến độ triển khai.