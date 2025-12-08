Tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ 'chốt' nhà đầu tư, khởi công tuần tới

TP.HCM chấp thuận cho VinSpeed triển khai dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ hơn 102.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công ngày 19/12 và đưa vào vận hành trong năm 2028.

Tổng mức đầu tư sơ bộ tuyến metro từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ khoảng 102.430 tỷ đồng. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận CTCP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Vingroup) làm nhà đầu tư thực hiện dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Dự án nhằm xây dựng tuyến đường sắt kết nối trung tâm TP.HCM với khu vực Cần Giờ, hiện thực hóa chiến lược, quy hoạch phát triển hệ thống giao thông vận tải và hệ thống đường sắt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung.

Tuyến có điểm đầu tại Công viên 23/9 và điểm cuối tại khu đất 39 ha tiếp giáp Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Tuyến đi qua 8 xã, phường: Bến Thành, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ, với diện tích sử dụng đất hơn 328 ha.

Dự án được thiết kế đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h với chiều dài tuyến chính hơn 54 km. Giai đoạn 1 bố trí hai ga Bến Thành và Cần Giờ; giai đoạn 2 dự kiến bổ sung 4 ga Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè và Bình Khánh. Depot và trung tâm điều khiển (OCC) đặt tại xã Cần Giờ.

Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 102.430 tỷ đồng , chưa bao gồm khoảng 12.784 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng do ngân sách Nhà nước đảm bảo. Dự án này dự kiến khởi công ngày 19/12 và đi vào vận hành trong năm 2028.

Về hướng tuyến, tuyến chạy dọc các trục đường Lê Lai - Ký Con - Hoàng Diệu - Đoàn Như Hài, qua cảng Nhà Rồng đến khu vực cầu Tân Thuận 2; sau đó kết nối đường Nguyễn Văn Linh qua nút giao Nguyễn Thị Thập (phường Tân Mỹ).

Sau đó, tuyến đi tiếp về phía nam, vượt nút giao Nguyễn Văn Linh - cầu Phú Mỹ vào đường Nguyễn Lương Bằng, rồi chuyển hướng đông nam vào dải giữa đường Nguyễn Lương Bằng, đường 15B, đường D1.

Từ đây, tuyến vượt sông Rạch Đỉa sang xã Nhà Bè, đi qua khu tái định cư Vạn Phát Hưng và khu dân cư Phú Xuân, tiếp tục vượt sông Soài Rạp sang xã Bình Khánh và kết thúc tại ga Cần Giờ.

Theo quyết định của UBND TP.HCM, Nhà nước sẽ đảm bảo toàn bộ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tổ chức giải phóng mặt bằng và giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Kinh phí này bao gồm tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chi phí tổ chức thực hiện và các chi phí liên quan khác.

Nhà đầu tư cũng được giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt, đồng thời được miễn, giảm tiền sử dụng đất và tiền thuê đất theo quy định pháp luật về đường sắt và đất đai...