5 tập đoàn lớn xin làm 6 tuyến metro TP.HCM

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết có 5 doanh nghiệp lớn đang đề xuất đầu tư 6 tuyến đường sắt theo hình thức PPP hoặc đầu tư trực tiếp, gồm Vingroup, Becamex, Sovico, Thaco và Masterise.

Theo quy hoạch, mạng lưới đường sắt đô thị toàn vùng TP.HCM (sau sáp nhập) có tổng chiều dài khoảng 1.012 km. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa gửi Bộ Xây dựng báo cáo tổng hợp tình hình triển khai các dự án đường sắt đô thị trên địa bàn. Đáng chú ý, hiện có 5 doanh nghiệp lớn đề xuất đầu tư 6 tuyến đường sắt theo hình thức PPP hoặc đầu tư trực tiếp, phù hợp chủ trương khuyến khích kinh tế tư nhân tại Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị.

Theo báo cáo, CTCP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Vingroup) đã nộp hồ sơ đầu tư tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Cần Giờ, kết nối trung tâm TP.HCM với Khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Hồ sơ đã được Hội đồng thẩm định TP xem xét, trình UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư và chọn nhà đầu tư. Dự án dự kiến khởi công ngày 19/12 tới.

Với tuyến đường sắt quốc gia Bàu Bàng - Cái Mép, UBND TP.HCM đã giao Tập đoàn Becamex nghiên cứu phương án đầu tư, nhằm tăng năng lực logistics giữa Bình Dương và cụm cảng Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong khi đó, Sovico Group được giao nghiên cứu và đề xuất đầu tư tuyến metro số 4 (Đông Thạnh - Khu công nghiệp Hiệp Phước) theo hình thức PPP hoặc đầu tư trực tiếp.

Tập đoàn Trường Hải (Thaco Group) đề xuất đầu tư tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm) và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT. UBND TP.HCM đang xem xét giao Thaco làm nhà đầu tư.

Masterise Group đề xuất nghiên cứu tuyến metro số 3 (đoạn Hiệp Bình Phước - An Hạ) theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT. Thành phố đang thẩm định để xem xét giao Masterise triển khai.

Sở Xây dựng cho biết theo quy hoạch, mạng lưới đường sắt đô thị toàn vùng TP.HCM (sau sáp nhập) có tổng chiều dài khoảng 1.012 km. Trong đó, TP.HCM cũ có 12 tuyến, dài 582 km; Bình Dương 12 tuyến, dài 305 km; Bà Rịa - Vũng Tàu có 3 tuyến dài 125 km.

Hiện TP.HCM đang rà soát điều chỉnh Quy hoạch chung đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, trong đó tập trung xác định lại toàn bộ hệ thống đường sắt đô thị, depot, nhà ga, không gian TOD, không gian ngầm... phù hợp mô hình vùng đô thị mở rộng.

Trong báo cáo này, Sở Xây dựng cũng cập nhật tiến độ các dự án. Theo đó, đối với dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), hiện nay, UBND TP đang thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án. Dự kiến khởi công tháng 1/2026 và hoàn thành trước năm 2030. Đây là dự án đầu tiên áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188.

Đồng thời, TP.HCM đang phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai bổ sung, cập nhật tuyến Thủ Thiêm - Long Thành vào quy hoạch đường sắt đô thị tỉnh/thành phố, quy hoạch chung TP.

Ngoài ra, với dự án metro Bình Dương - Suối Tiên và metro Thủ Dầu Một - TP.HCM, UBND TP đã giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Hiện TP đang tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn để triển khai lập dự án, phấn đấu khởi công giai đoạn 2026-2028, hoàn thành trước năm 2035.

Riêng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, UBND TP đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Bộ Tài chính bố trí 10.800 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư từ năm 2026. TP.HCM đồng thời đề nghị Bộ Xây dựng bàn giao ranh chính thức và phạm vi chiếm dụng công trình để địa phương triển khai các bước theo đúng quy định.