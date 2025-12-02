Cần gần 12.000 người quản lý, vận hành 7 tuyến metro TP.HCM

TP.HCM triển khai đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện quy hoạch hoặc có nhu cầu chuyên môn sâu về phát triển đường sắt đô thị.

Với tiến độ triển khai các tuyến metro hiện nay, TP.HCM cần một lượng lớn nhân sự chuyên môn cao. Ảnh: Quỳnh Danh.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường vừa ký ban hành Quyết định số 2962/QĐ-UBND triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phục vụ phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Với tiến độ triển khai các tuyến đường sắt đô thị hiện nay, TP.HCM cần một lượng lớn nhân sự. Theo đề án, thành phố đặt mục tiêu hình thành lực lượng cán bộ quản lý, kỹ sư, chuyên gia có trình độ cao, đủ khả năng làm chủ kỹ thuật - công nghệ đường sắt đô thị theo chuẩn UITP, UIC, IRSE.

Các chuyên ngành đào tạo chính gồm kỹ thuật hạ tầng - công trình, tín hiệu - điều khiển, cấp điện - điện khí hóa, vận hành - khai thác, quản lý dự án, quy hoạch đô thị - TOD, an toàn và môi trường.

Thành phố cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường năng lực hoạch định chính sách, quản lý Nhà nước và ứng dụng các công nghệ tiên tiến như BIM, GIS, AI, tự động hóa trong đào tạo và thực tiễn vận hành metro.

Đề án hướng đến xây dựng một hệ thống đào tạo chuẩn hóa, bài bản, gắn kết giữa lý thuyết và thực tế. TP.HCM đặt mục tiêu giảm dần sự phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài, từng bước hình thành đội ngũ kỹ sư và chuyên viên có khả năng làm chủ kỹ thuật, công nghệ và vận hành metro một cách độc lập.

Theo UBND TP.HCM, việc đào tạo được xác định là dài hạn, với cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn hoặc thuộc diện quy hoạch, cử đi đào tạo để bổ sung, hoàn thiện kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực cốt lõi của ngành.

Chương trình đào tạo áp dụng theo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ hoặc chương trình tương đương, phù hợp với hệ thống giáo dục quốc dân.

Đối với cán bộ quản lý Nhà nước về đường sắt đô thị (60 người), từ nay đến năm 2030 có khoảng 50% được đào tạo chuyên sâu, trong đó 5-10 người đạt trình độ thạc sĩ. Giai đoạn 2030-2035 có khoảng 80% được đào tạo chuyên sâu, trong đó có 30% thạc sĩ, 10% học tiến sĩ. Giai đoạn 2035-2045 có 100% chuẩn hóa, trong đó, trên 50% có bằng thạc sĩ, 10-20% có bằng tiến sĩ.

Với nhân lực quản lý dự án, TP.HCM sẽ đào tạo 160 người đến năm 2030, tăng lên 310 người năm 2035 và 400 người năm 2045.

Ở nhóm nhân lực vận hành, khai thác các tuyến metro, đến năm 2025, TP.HCM dự kiến đào tạo, tuyển chọn 720 người (gồm 210 kỹ sư, cử nhân; 510 công nhân kỹ thuật). Giai đoạn đến năm 2035 (thời điểm thành phố vận hành 7 tuyến metro - PV) tăng lên 11.840 người (3.520 kỹ sư, cử nhân; 8.320 công nhân kỹ thuật). Và đến năm 2045 (thời điểm thành phố vận hành 10 tuyến metro - PV) cần 17.730 người (5.270 kỹ sư, cử nhân; 12.460 công nhân kỹ thuật).

Mỗi năm, TP.HCM phấn đấu đưa tối thiểu 50% cán bộ thuộc hệ thống quản lý đường sắt đô thị tham gia các chương trình học tập, tham quan tại nước ngoài, nhằm cập nhật công nghệ, kinh nghiệm quản lý và vận hành metro hiện đại.

Đề án được chia theo các giai đoạn 2025-2030, 2030-2035 và 2035-2045, đi kèm cơ chế đánh giá thường xuyên để điều chỉnh phù hợp với tiến độ đầu tư các tuyến metro và nhu cầu nhân lực thực tế.

Thành phố yêu cầu các đơn vị tư vấn, thi công, vận hành metro chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo nội bộ, bảo đảm lực lượng lao động được cập nhật công nghệ mới và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.