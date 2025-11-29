Loạt dự án căn hộ dọc metro Bình Dương bung hàng, chưa tới 40 triệu/m2

Dự án căn hộ quanh tuyến metro nối khu vực Bình Dương (cũ) với trung tâm TP.HCM (cũ) xuất hiện ngày càng nhiều, với mức giá trên dưới 40 triệu đồng/m2.

Các dự án căn hộ dọc tuyến metro nối Bình Dương với TP.HCM được chào bán sôi động thời gian gần đây. Ảnh: Quỳnh Danh.

Gần đây, nhiều dự án bất động sản được quảng bá với lợi thế nằm dọc các tuyến metro nối khu vực Bình Dương (cũ) với vùng lõi TP.HCM.

Mới nhất trong nhóm dự án này là The Emerald Garden View trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường Thuận An, TP.HCM, trước đây thuộc tỉnh Bình Dương). Dự án có quy mô 18.000 m2, do Lê Phong Group phát triển, tiếp nối dự án The Emerald Golf View.

Khởi công cuối tháng 10, The Emerald Garden View được quảng cáo là mô hình căn hộ xanh theo định hướng giao thông công cộng (TOD) tại trung tâm Thuận An, nằm gần tuyến metro số 2 (Thủ Dầu Một - trung tâm TP.HCM).

Theo giới thiệu, 80% sản phẩm của dự án sẽ được bán với giá dưới 35 triệu đồng/m2, tức từ 1,39 tỷ đồng /căn (chưa VAT) và khách hàng chỉ cần góp 0,5% mỗi tháng, với tiến độ trải dài trong 30 tháng.

Giá trên dưới 40 triệu đồng/m2

Trên thực tế, theo quy hoạch tổng thể đường sắt đô thị TP.HCM, khu vực Bình Dương (cũ) sẽ có 2 tuyến metro được ưu tiên đầu tư trước năm 2035 là tuyến số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Thủ Dầu Một - trung tâm TP.HCM).

Tuyến số 1 dài 32,43 km, gồm hơn 29 km đi trên cao và 3,42 km nối depot. Tuyến số 2 dài 21,87 km, toàn bộ đi trên cao, bắt đầu từ ga S5 của tuyến metro số 1 (phường Phú Mỹ) và kết thúc tại phường Vĩnh Phú, nơi kết nối với metro số 3 của TP.HCM.

Ngay từ lúc này, không chỉ The Emerald Garden View, nhiều dự án khác ở địa bàn Bình Dương (cũ) cũng đã "khai thác" mạnh câu chuyện metro. Đơn cử, Happy One Mori tại phường Thuận An của Vạn Xuân Group được quảng bá nằm cạnh ga 04 của tuyến metro số 2, gần ngã tư Nguyễn Văn Tiết và Quốc lộ 13.

Mức giá đang được giới thiệu từ 38,6 triệu đồng/m2, khách hàng thanh toán 5% khi ký văn bản thỏa thuận, 15% khi ký hợp đồng mua bán và được vay tối đa 75% cùng ưu đãi lãi suất.

Người mua tìm hiểu thông tin các dự án gần ga metro trên tuyến Thủ Dầu Một - trung tâm TP.HCM. Ảnh: DKRS.

Tiến gần hơn về phía trung tâm TP.HCM là La Pura (phường Thuận An) của Phát Đạt, được giới thiệu nằm gần ga C9 của tuyến metro số 2.

Dự án có diện tích 3,7 ha và dự kiến cung cấp gần 5.000 căn hộ với các loại hình studio, 1-3 phòng ngủ. Nhờ tọa lạc trên Quốc lộ 13 - khu vực có mật độ dự án cao và kết nối thuận tiện về TP.HCM, La Pura được chào bán từ 46 triệu đồng/m2.

Do được triển khai theo nhiều giai đoạn bán hàng, dữ liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy giá dự án này đã tăng hơn 15% trong một năm qua.

Còn tại phường Tân Đông Hiệp, Sai Gon High Rise - đơn vị phát triển The Aspira - cũng đẩy mạnh quảng bá dự án với lợi thế "nằm trong lõi TOD 18,8 ha", liền kề metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên) và nằm giữa hai ga S12 - S13, với giá bán từ 37,9 triệu đồng/m2.

Không chỉ dự án mới mở bán, các căn hộ hiện hữu quanh Quốc lộ 13 cũng ghi nhận biến động giá. Theo thống kê của Batdongsan.com.vn, mặt bằng giá các dự án dọc trục này đã tăng khoảng 25% trong vòng một năm qua.

Kỳ vọng tương tự các dự án quanh metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên)

Lý do các chủ đầu tư liên tục nhấn mạnh yếu tố "gần metro" xuất phát từ giá trị thực tế mà hạ tầng này đã chứng minh trong nhiều năm qua. Thực tế từ tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) cho thấy khi khả năng kết nối được cải thiện, giá bất động sản xung quanh lập tức tăng mạnh.

Số liệu của CBRE cho biết hầu hết dự án nằm dọc tuyến metro đầu tiên của TP.HCM đều ghi nhận mức tăng giá đáng kể trước và sau khi tuyến này đưa vào vận hành, với biên độ tăng phổ biến từ 1,5 đến 3 lần. Nhiều dự án như Masteri Thảo Điền, Gateway Thảo Điền, Estella Heights, Thảo Điền Pearl hay Lavita Garden thậm chí có giá giao dịch thứ cấp cao hơn 2,5-3,5 lần so với thời điểm mở bán.

Theo CBRE, xu hướng tăng giá quanh các tuyến metro không chỉ diễn ra tại TP.HCM mà còn xuất hiện ở nhiều đô thị quốc tế phát triển theo mô hình TOD như Singapore, Hong Kong, Tokyo, Seoul, Bangkok và Manila. Các thị trường này đều ghi nhận biên độ tăng giá bất động sản từ 1,5 đến hơn 3 lần sau khi tuyến metro đi vào hoạt động, cho thấy tác động rõ rệt của hạ tầng tàu điện lên thị trường...

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt - Giám đốc Bộ phận Tiếp thị Dự án Nhà ở, CBRE Việt Nam cho biết mức tăng giá mạnh quanh metro phản ánh giá trị của mô hình TOD. Mô hình này không chỉ tạo ra giá trị sử dụng và thương mại cộng hưởng cho bất động sản mà còn ảnh hưởng lớn đến định hướng quy hoạch, mở ra cách tiếp cận mới trong phát triển đô thị tại TP.HCM thời gian tới.

TOD tập trung khai thác tối đa lợi thế kết nối giao thông, giúp giảm ùn tắc, hạn chế ô nhiễm bằng cách cắt giảm phương tiện cá nhân và tránh tình trạng đầu tư dàn trải. Đặc biệt, mỗi khu đô thị TOD được kỳ vọng trở thành một "trung tâm mới" với đầy đủ tiện ích kinh doanh, thương mại, dịch vụ và văn phòng.

Ông Kiệt nhấn mạnh khi giá trị sử dụng thực của bất động sản được cải thiện nhờ tích hợp thương mại - dịch vụ - giao thông, khả năng chống chịu trước biến động thị trường cũng được nâng cao.

Thực tế từ tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) cho thấy khi khả năng kết nối được cải thiện, giá bất động sản xung quanh lập tức tăng mạnh. Ảnh: Quỳnh Danh.

Dù vậy, trong bối cảnh thị trường hiện nay, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho rằng người mua cần thận trọng với các dự án đang được quảng bá dọc tuyến metro mới, nhất là nhóm khách hàng mua để ở.

Theo ông, tiến độ xây dựng metro còn khá xa so với thực tế thị trường. Điều này dẫn tới việc giá bán hiện nay đã cao hơn so với giá trị thật, đẩy rủi ro về phía người mua.

Đối với những người mua ở thực, ông Tuấn cho rằng người mua thực nên ưu tiên các yếu tố hiện hữu và đặc biệt là giá phù hợp. Ở thời điểm hiện tại, ông Tuấn nhìn nhận các dự án có mức giá dưới 2 tỷ đồng tại khu vực vùng ven phù hợp hơn với nhu cầu ở thực của những gia đình có nguồn tài chính hạn chế.

Bên cạnh yếu tố giá, ông khuyến nghị người mua nên ưu tiên các vị trí có kết nối thuận tiện vào trung tâm TP.HCM thông qua những trục giao thông lớn hiện hữu, thay vì chỉ kỳ vọng vào các tuyến metro tương lai.

Theo ông, các dự án dọc Quốc lộ 13 hoặc nằm sát ranh TP.HCM thường đáp ứng nhu cầu ở thực tốt hơn nhờ khả năng di chuyển thuận tiện. Tuy vậy, người mua cần chú ý kiểm tra pháp lý dự án, đảm bảo hồ sơ đầy đủ và đánh giá uy tín của chủ đầu tư để hạn chế rủi ro.