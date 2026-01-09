Thêm ngân hàng Big 4 tiết lộ kết quả kinh doanh 2025

Loạt thông tin liên quan tới kết quả kinh doanh được Vietcombank công bố tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Quy mô tổng tài sản của Vietcombank đến cuối năm 2025 ước tính đạt khoảng gần 2,5 triệu tỷ đồng. Ảnh: Nam Khánh.

Ngày 9/1, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (HoSE: VCB) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã tiết lộ nhiều kết quả kinh doanh quan trọng của ngân hàng.

Theo đó, đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Vietcombank tăng gần 20% so với cuối năm 2024. Trước đó, tại thời điểm 31/12/2024, tổng tài sản của Vietcombank ghi nhận trên 2,085 triệu tỷ đồng . Với mức tăng trưởng xấp xỉ 20%, quy mô tổng tài sản của ngân hàng đến cuối năm 2025 được ước tính đạt khoảng gần 2,5 triệu tỷ đồng .

Năm 2025, dư nợ cấp tín dụng của ngân hàng đối với nền kinh tế đạt khoảng 1,66 triệu tỷ đồng , tăng hơn 15%. Ở chiều huy động, nguồn vốn thị trường I đạt 1,68 triệu tỷ đồng , tăng hơn 10% so với cuối năm trước. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1%, cũng là mức thấp nhất so với các tổ chức tín dụng có quy mô lớn.

Tính chung trong giai đoạn 2020-2025, quy mô tổng tài sản Vietcombank tăng gần gấp đôi, từ 1,32 triệu tỷ đồng lên 2,48 triệu tỷ đồng ; dư nợ tín dụng tăng trưởng bình quân gần 15% mỗi năm, trong khi nợ xấu luôn được kiểm soát dưới 1%.

Việc triển khai Phương án nhận chuyển giao bắt buộc Ngân hàng Xây dựng (nay là VCBNeo) được thực hiện quyết liệt, đồng bộ và bước đầu mang lại kết quả tích cực, vượt tiến độ đề ra.

Trước đó, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2026, Chủ tịch Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng cũng cho biết ngân hàng mẹ đã triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ về tài chính, huy động vốn, công nghệ và quản trị rủi ro, đồng thời bố trí đội ngũ nhân sự chất lượng cao tại các vị trí trọng yếu cho ngân hàng yếu kém.

Đến hết năm 2025, VCBNeo ghi nhận lợi nhuận hơn 1.800 tỷ đồng , đánh dấu bước tiến rất lớn so với giai đoạn nhiều năm trước liên tục thua lỗ.

Năm 2026, Vietcombank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng tối thiểu 11%, huy động vốn trên thị trường 1 tăng tối thiểu 14%. Tín dụng tăng trưởng an toàn hiệu quả khoảng 13% tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%. Lợi nhuận trước thuế tăng tối thiểu 7%, đảm bảo theo sát chỉ đạo của NHNN.