Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Thêm ngân hàng Big 4 tiết lộ kết quả kinh doanh 2025

  • Thứ sáu, 9/1/2026 20:44 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Loạt thông tin liên quan tới kết quả kinh doanh được Vietcombank công bố tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Quy mô tổng tài sản của Vietcombank đến cuối năm 2025 ước tính đạt khoảng gần 2,5 triệu tỷ đồng. Ảnh: Nam Khánh.

Ngày 9/1, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (HoSE: VCB) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã tiết lộ nhiều kết quả kinh doanh quan trọng của ngân hàng.

Theo đó, đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Vietcombank tăng gần 20% so với cuối năm 2024. Trước đó, tại thời điểm 31/12/2024, tổng tài sản của Vietcombank ghi nhận trên 2,085 triệu tỷ đồng. Với mức tăng trưởng xấp xỉ 20%, quy mô tổng tài sản của ngân hàng đến cuối năm 2025 được ước tính đạt khoảng gần 2,5 triệu tỷ đồng.

Năm 2025, dư nợ cấp tín dụng của ngân hàng đối với nền kinh tế đạt khoảng 1,66 triệu tỷ đồng, tăng hơn 15%. Ở chiều huy động, nguồn vốn thị trường I đạt 1,68 triệu tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cuối năm trước. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1%, cũng là mức thấp nhất so với các tổ chức tín dụng có quy mô lớn.

Tính chung trong giai đoạn 2020-2025, quy mô tổng tài sản Vietcombank tăng gần gấp đôi, từ 1,32 triệu tỷ đồng lên 2,48 triệu tỷ đồng; dư nợ tín dụng tăng trưởng bình quân gần 15% mỗi năm, trong khi nợ xấu luôn được kiểm soát dưới 1%.

Việc triển khai Phương án nhận chuyển giao bắt buộc Ngân hàng Xây dựng (nay là VCBNeo) được thực hiện quyết liệt, đồng bộ và bước đầu mang lại kết quả tích cực, vượt tiến độ đề ra.

Trước đó, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2026, Chủ tịch Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng cũng cho biết ngân hàng mẹ đã triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ về tài chính, huy động vốn, công nghệ và quản trị rủi ro, đồng thời bố trí đội ngũ nhân sự chất lượng cao tại các vị trí trọng yếu cho ngân hàng yếu kém.

Đến hết năm 2025, VCBNeo ghi nhận lợi nhuận hơn 1.800 tỷ đồng, đánh dấu bước tiến rất lớn so với giai đoạn nhiều năm trước liên tục thua lỗ.

Năm 2026, Vietcombank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng tối thiểu 11%, huy động vốn trên thị trường 1 tăng tối thiểu 14%. Tín dụng tăng trưởng an toàn hiệu quả khoảng 13% tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%. Lợi nhuận trước thuế tăng tối thiểu 7%, đảm bảo theo sát chỉ đạo của NHNN.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Vietcombank 'đứng dậy'

Dù VN-Index đảo chiều giảm điểm, cổ phiếu VCB của Vietcombank vẫn tăng trần với thanh khoản bùng nổ, trở thành trụ đỡ lớn nhất của thị trường trong phiên 8/1.

29:1743 hôm qua

Lý do nhiều ngân hàng tăng lãi suất mua nhà ở xã hội

Agribank áp dụng lãi suất 5,6%/năm trong 5 năm đầu vay vốn. Với Vietcombank, BIDV, Vietinbank... gói vay lãi suất 5,2-5,5% cố định 3 năm cho khách dưới 35 tuổi đã dừng triển khai.

21:07 3/1/2026

Vietcombank 'bơm' 10.000 tỷ đồng cho công ty chứng khoán

Vietcombank thông qua phương án tăng vốn điều lệ cho Chứng khoán Vietcombank từ 2.500 tỷ đồng lên 12.500 tỷ đồng, trong bối cảnh Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng.

16:05 28/12/2025

Hồng Nhung

Vietcombank Tiền mã hóa Vietcombank hoạt động kinh doanh kết quả kinh doanh lợi nhuận ngân hàng big 4

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

    Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
    • Thành lập: 1962
    • Cổ đông lớn: Ngân hàng Nhà nước
    • Chủ tịch: Nghiêm Xuân Thành
    • Mã cổ phiếu: VCB

    Website

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý