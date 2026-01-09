Viettel lãi hơn 50.000 tỷ nhờ thu từ nước ngoài tăng kỷ lục

Doanh thu từ thị trường nước ngoài của Viettel tăng gần 24% lên mức cao nhất trong 9 năm, đóng góp quan trọng vào kết quả lợi nhuận trước thuế hơn 50.000 tỷ đồng của năm 2025.

Tính đến hết năm 2025, Viettel có khoảng 12,9 triệu thuê bao 5G. Ảnh: Viettel Group.

Sáng 9/1, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức Hội nghị quân chính, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và công bố một số kết quả kinh doanh nổi bật.

Theo đó, doanh thu hợp nhất năm 2025 của Viettel đạt khoảng 220.400 tỷ đồng , tăng gần 14% so với năm 2024. Đây là năm thứ hai liên tiếp tập đoàn duy trì mức tăng trưởng hai chữ số.

Lợi nhuận trước thuế của tập đoàn báo đạt khoảng 56.800 tỷ đồng , tăng gần 5% so với cùng kỳ, đồng thời đánh dấu năm thứ hai liên tiếp Viettel ghi nhận lợi nhuận vượt mốc 50.000 tỷ đồng .

Hoạt động tại thị trường nước ngoài tiếp tục là điểm sáng khi doanh thu tăng gần 24%, mức cao nhất trong vòng 9 năm qua. Trong đó, Viettel Global - đơn vị phụ trách hoạt động đầu tư tại 10 thị trường quốc tế của Viettel - ghi nhận doanh thu khoảng 3,3 tỷ USD , tăng gần 24% so với năm 2024. Đây là mức doanh thu cao kỷ lục của Viettel Global, đồng thời vượt kế hoạch tập đoàn đề ra.

Hiện tại, trong số 10 thị trường đầu tư nước ngoài, Viettel đang giữ vị trí nhà mạng lớn nhất tại 7 quốc gia, gồm Lào, Campuchia, Myanmar, Đông Timor, Burundi, Haiti và Mozambique.

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ CỦA VIETTEL 5 NĂM GẦN NHẤT Nguồn: Viettel Group. Nhãn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 39372 36908 45135 46330 51600 56800

Năm 2025, Viettel nộp ngân sách Nhà nước 40.900 tỷ đồng . Ở thị trường trong nước, tập đoàn tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực viễn thông cốt lõi, với số lượng thuê bao di động tiếp tục tăng. Tính đến hết năm 2025, Viettel có khoảng 12,9 triệu thuê bao 5G.

Về hạ tầng, Viettel đã nâng tổng số trạm 5G trên toàn mạng lên khoảng 30.000 trạm. Doanh nghiệp cũng khởi công 3 trung tâm dữ liệu quy mô lớn, đồng thời triển khai các tổ hợp nghiên cứu - phát triển tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Bên cạnh viễn thông, tập đoàn bắt đầu tham gia sâu hơn vào lĩnh vực logistics, với các dự án như trung tâm logistics tại Đà Nẵng, triển khai mô hình cửa khẩu thông minh tại một số tỉnh biên giới phía Bắc gồm Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, đồng thời mở rộng hoạt động sang thị trường Đông Nam Á.

Với mức lợi nhuận đạt được, Viettel tiếp tục nằm trong nhóm doanh nghiệp có lợi nhuận top đầu Việt Nam, cùng với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) và các ngân hàng thương mại lớn.