Ngân hàng quốc doanh 'quá mạnh'

Bộ 3 cổ phiếu ngân hàng quốc doanh VCB, BID, CTG trở thành điểm tựa chính giúp VN-Index đảo chiều tăng mạnh trong phiên 9/1.

Nhiều cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn tăng trần hoặc cận trần phiên giao dịch 9/1. Ảnh: Nam Khánh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua một phiên giao dịch đúng nghĩa “tàu lượn” trong ngày 9/1 khi nhịp đi lên và điều chỉnh đan xen liên tục. Tương tự các phiên gần đây, VN-Index khởi động khá suôn sẻ khi mở cửa trong sắc xanh, dòng tiền nhập cuộc tương đối chủ động ngay từ đầu phiên sáng.

Tuy nhiên, sự hưng phấn không kéo dài. Khi VN-Index tiếp tục lình xình quanh vùng đỉnh, áp lực chốt lời bắt đầu lộ diện. Nhiều thời điểm trong phiên sáng, lực bán gia tăng khiến chỉ số bị kéo lùi xuống dưới tham chiếu, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối đáng kể hành vi của nhà đầu tư.

Cục diện chỉ thực sự thay đổi khi bước sang đầu phiên chiều. VN-Index bất ngờ tăng dựng đứng nhờ dòng tiền đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn. Sự dẫn dắt của các mã ngân hàng giúp chỉ số nhanh chóng lấy lại sắc xanh và nới rộng đà tăng trong thời gian ngắn.

Dẫu vậy, bức tranh toàn thị trường lại kém đồng thuận. Trái ngược với nhóm ngân hàng, nhiều cổ phiếu thuộc các nhóm xây dựng - đầu tư công, bất động sản và tiêu dùng lại chịu áp lực bán đáng kể, thậm chí có thời điểm bị xả mạnh.

Ở góc độ tích cực, thanh khoản vẫn duy trì ở mức cao, phản ánh mức độ sôi động và sự tham gia mạnh của nhà đầu tư. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 42.200 tỷ đồng , chỉ giảm nhẹ so với phiên liền trước và vẫn nằm trong vùng cao so với mặt bằng nhiều tháng.

Kết phiên, VN-Index tăng 12,34 điểm (+0,7%) lên 1.867,9 điểm; HNX-Index giảm 2 điểm (-0,8%) xuống 247,1 điểm; UPCoM-Index tăng 0,24 điểm (+0,2%) lên 121,83 điểm.

Trên bảng điện tử, sắc đỏ chiếm ưu thế áp đảo với 459 mã giảm (gồm 36 mã giảm sàn), 792 mã giữ tham chiếu 339 mã tăng (gồm 49 mã tăng trần).

Riêng rổ VN30 cho thấy bức tranh kém tích cực hơn so với chỉ số chung. Kết phiên, rổ này ghi nhận 17 mã giảm, 12 mã tăng và duy nhất ACB đứng giá, qua đó giảm gần 8 điểm xuống 2.066 điểm.

VN-Index tiếp tục đóng cửa ở mức cao nhất lịch sử. Ảnh: TradingView.

Động lực kéo VN-Index đi lên hôm nay tập trung tại nhóm doanh nghiệp có vốn Nhà nước, đặc biệt là dòng ngân hàng như VCB (+6,8%), BID (tăng trần), CTG (+6,7%) và MBB (+2,6%). Bên cạnh đó, thị trường còn nhận được sự nâng đỡ của các mã GAS (+6%), GVR (+5,2%), BSR (+5,9%), TCB (+1,8%), VHM (+0,7%) và BCM (+4,1%).

Diễn biến khởi sắc của những tên tuổi kể trên xuất hiện sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước.

Với riêng ngành ngân hàng, Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 3 ngân hàng thương mại Nhà nước nằm trong nhóm 100 ngân hàng lớn nhất châu Á về tổng tài sản. Đồng thời, phát triển 4 ngân hàng thương mại Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, tiên phong về công nghệ, năng lực quản trị, đóng vai trò chủ lực và chủ đạo về quy mô, thị phần cũng như khả năng điều tiết thị trường trong toàn hệ thống ngân hàng.

Sự ra đời của Nghị quyết 79 cũng thúc đẩy dòng tiền mua vào của khối ngoại. Hôm nay, các nhà đầu tư quốc tế mua ròng gần 800 tỷ đồng , tập trung tại VCB (+ 540 tỷ đồng ), MBB (+ 240 tỷ đồng ), BID (+ 223 tỷ đồng ) và CTG (+ 130 tỷ đồng ).

Chiều ngược lại, áp lực đẩy lùi thị trường chủ yếu đến từ VPB (-3,4%), VIC (-0,3%), HDB (-3,1%), VCK (-4,6%), STB (-3,2%), MSN (-2,3%), VJC (-2,1%), GEE (-3,3%), VNM (-1,9%) và LPB (-1,9%).