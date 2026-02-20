CEO OpenAI và Anthropic tránh bắt tay tại hội nghị AI

Khoảnh khắc hai CEO OpenAI và Anthropic đứng cạnh nhau nhưng không bắt tay tại hội nghị AI ở New Delhi đã làm dấy lên đồn đoán về căng thẳng giữa hai đối thủ trong cuộc đua AI.

Trong ảnh, CEO Altman và Amodei không nắm tay nhau. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cùng các nhà lãnh đạo toàn cầu tham dự Hội nghị thượng đỉnh về Tác động của trí tuệ nhân tạo (AI Impact Summit 2026) tại New Delhi vào ngày 19/2 nhằm định hình một tầm nhìn chung, toàn diện để khai thác tối đa tiềm năng của AI, theo Reuters.

Tuy nhiên, giữa lúc các diễn giả liên tục nhấn mạnh thông điệp hợp tác và trách nhiệm tập thể, sự chú ý lại đổ dồn vào một khoảnh khắc trên sân khấu.

CEO OpenAI Sam Altman và CEO Anthropic Dario Amodei - đại diện cho hai công ty ngày càng khác biệt quan điểm - đứng cạnh nhau nhưng không bắt tay trong phần cử chỉ biểu tượng cùng các lãnh đạo khác.

Altman và Amodei hiện là những nhân vật nổi tiếng trong giới AI khi là lãnh đạo của 2 doanh nghiệp dẫn đầu về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. OpenAI hiện có giá trị khoảng 500 tỷ USD , còn Anthropic trị giá 380 tỷ USD .

Altman và Amodei cùng xuất hiện trên sân khấu với Thủ tướng Modi và nhiều lãnh đạo công nghệ, trong đó có CEO Google Sundar Pichai.

Sau đó, trong cuộc phỏng vấn với Moneycontrol, ông Altman cho biết ông không rõ mình cần làm gì trên sân khấu.

“Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra trên sân khấu. Tôi không chắc chúng tôi phải làm gì”, ông nói.

Động thái thu hút dư luận giữa hai CEO này diễn ra trong bối cảnh ông Dario Amodei thành lập Anthropic vào năm 2021 sau khi rời OpenAI, với lý do được cho là xuất phát từ những bất đồng về định hướng phát triển AI, đặc biệt liên quan đến vấn đề an toàn và mức độ thương mại hóa.

Trước khi lập Anthropic, Amodei từng giữ chức Phó chủ tịch nghiên cứu tại OpenAI và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các mô hình như GPT-2 và GPT-3. Ông cùng một số đồng nghiệp rời công ty trong giai đoạn 2020-2021 do khác biệt về chiến lược và quản trị.

Căng thẳng giữa hai “ông lớn” AI leo thang vào đầu tháng này sau khi xuất hiện thông tin Anthropic chi hàng triệu USD cho quảng cáo tại trận chung kết Super Bowl 2026, đồng thời đưa ra thông điệp được cho là nhắm tới kế hoạch đưa quảng cáo vào ChatGPT của OpenAI. Đây được xem là một trong những màn đối đầu công khai hiếm hoi giữa các công ty AI hàng đầu.

CEO OpenAI Sam Altman sau đó đã phản bác, mô tả chiến dịch quảng cáo của Anthropic là “gây hiểu lầm” trong một bài đăng trên X.

Mới đây, Anthropic cũng đã có vòng gọi vốn thành công. Nhà phát triển chatbot Claude được cho là đã huy động khoảng 30 tỷ USD , đưa mức định giá công ty tăng mạnh lên khoảng 380 tỷ USD .

Sự kiện AI Impact Summit 2026 diễn ra ngày 16-20/2 tại New Delhi, tập trung thảo luận tác động kinh tế - xã hội của AI. Sự kiện này cũng đã thu hút được hơn 200 tỷ USD từ các doanh nghiệp cam kết đầu tư vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo tại Ấn Độ.