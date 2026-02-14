'Cha đẻ' Anthropic của Claude vừa gọi vốn thành công 30 tỷ USD

Startup mảng AI Anthropic vừa huy động 30 tỷ USD trong vòng gọi vốn mới nhất, qua đó nâng định giá công ty lên 380 tỷ USD, hơn gấp đôi so với trước đó.

Anthropic và OpenAI đang là hai gương mặt chính trong cuộc đua AI toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, thương vụ của Anthropic cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của giới đầu tư đối với các doanh nghiệp AI giữa làn sóng bùng nổ công nghệ này.

Được biết, thương vụ diễn ra trong vòng Series G trị giá 30 tỷ USD , với sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn như Microsoft và Nvidia. Bên cạnh đó, hàng loạt quỹ lớn toàn cầu cũng xuất hiện bao gồm Singapore’s GIC, D. E. Shaw Ventures, Founders Fund, Dragoneer, ICONIQ, Sequoia Capital, Fidelity, JPMorgan Chase và BlackRock.

Đợt huy động này được coi là một trong những vòng gọi vốn tư nhân lớn nhất trong lịch sử công nghệ và diễn ra chỉ vài tháng sau khi Anthropic kết thúc vòng Series F ở mức định giá 183 tỷ USD .

Đây là nhà phát triển chatbot Claude, một trong những đối thủ đáng chú ý trên thị trường AI tạo sinh.

Theo công ty, doanh thu theo mức hoạt động hiện tại đã đạt 14 tỷ USD , tăng hơn 10 lần mỗi năm trong 3 năm qua, kể từ khi công ty ghi nhận mức doanh thu đầu tiên chưa đầy 3 năm trước. Riêng Claude Code - sản phẩm tập trung vào hỗ trợ lập trình - ghi nhận doanh thu theo mức chạy hơn 2,5 tỷ USD , tăng hơn gấp đôi kể từ đầu năm 2026.

Số lượng thuê bao doanh nghiệp của Claude Code tăng gấp 4 lần từ đầu năm, với khách hàng doanh nghiệp hiện chiếm hơn một nửa tổng doanh thu của sản phẩm này.

Anthropic cũng đẩy mạnh chiến lược hướng đến doanh nghiệp thông qua Claude Cowork - một tác nhân AI có khả năng thực hiện các tác vụ máy tính thay cho nhân viên văn phòng.

Anthropic gần đây cũng tung ra mô hình Opus 4.6, được quảng bá là có khả năng xử lý các tác vụ kiến thức chuyên sâu như tài chính, pháp lý và tạo tài liệu tự động. Đây được coi là một trong những mô hình tân tiến cạnh tranh trực tiếp với các công cụ AI khác trên thị trường doanh nghiệp lớn.

Khác với nhiều công ty công nghệ lớn kêu gọi nới lỏng quy định, Anthropic cho biết đang lên kế hoạch đóng góp 20 triệu USD nhằm ủng hộ các ứng viên chính trị tại Mỹ ủng hộ việc quản lý ngành AI. "Các công ty phát triển AI có trách nhiệm đảm bảo công nghệ phục vụ lợi ích công chúng, không chỉ lợi ích riêng", công ty nêu trong một tuyên bố.

Trước đó, Reuters đưa tin Blackstone đang tăng mức đầu tư vào Anthropic lên khoảng 1 tỷ USD .

Vòng gọi vốn mới đưa Anthropic vào nhóm các startup AI tư nhân có giá trị lớn nhất thế giới, trong bối cảnh dòng vốn vẫn đổ mạnh vào lĩnh vực này dù thị trường còn nhiều tranh luận về hiệu quả thương mại dài hạn của AI.

Trong khi Anthropic được định giá 380 tỷ USD , đối thủ lớn nhất của họ là OpenAI cũng đang đàm phán để có thể đưa định giá công ty này lên tới khoảng 830 tỷ USD , tạo nên cuộc cạnh tranh "song mã" trong lĩnh vực AI toàn cầu.