Vingroup đào tạo 20.000 nhân sự AI, vừa học vừa nhận 8 triệu/tháng

  • Thứ tư, 28/1/2026 13:43 (GMT+7)
Vingroup dự kiến đào tạo 20.000 người trong vòng 2 năm, nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực công nghệ cao.

Vingroup vừa khởi động chương trình đào tạo nhân sự AI quy mô lớn, dự kiến đào tạo 20.000 người trong vòng 2 năm, nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực công nghệ cao.

Theo thông tin từ Vingroup, doanh nghiệp sẽ miễn phí 100% học phí và hỗ trợ 8 triệu đồng/tháng cho học viên trong suốt quá trình học.

Chương trình hướng tới người đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hoặc trung cấp các ngành liên quan, được thiết kế theo mô hình “thực chiến” 12 tuần, do VinUni phối hợp cùng các công ty trong hệ sinh thái Vingroup xây dựng.

Học viên vừa học lý thuyết vừa trực tiếp tham gia các dự án AI đang vận hành, giúp người học có thể làm việc ngay sau khi kết thúc khóa học; những cá nhân xuất sắc sẽ tiếp tục được đào tạo chuyên sâu.

Theo kế hoạch, khóa đầu tiên sẽ tuyển tối đa 500 học viên, thời gian dự kiến từ ngày 1 đến 10/2 sắp tới. Sau đào tạo, học viên có thể gia nhập Vingroup hoặc tham gia thị trường lao động công nghệ.

Vingroup tham gia sâu vào mảng công nghệ, dữ liệu lớn từ giai đoạn 2018 thông qua việc thành lập Công ty Phát triển Công nghệ VinTech, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn, Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup....

Năm 2019, Vingroup đã thành lập thêm Viện Nghiên cứu Trí Tuệ nhân tạo (AI), trực thuộc VinTech. Mục tiêu của Viện là xây dựng một lực lượng nòng cốt các chuyên gia hàng đầu về AI cho Tập đoàn Vingroup nói riêng và Việt Nam nói chung. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng là ươm mầm cho những tài năng về AI cho Việt Nam trong tương lai, đồng thời tư vấn và chuyển giao kiến thức công nghệ cho tập đoàn hoặc các đối tác. Sau đó, Viện được chuyển thành CTCP Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo VinAI (VinAI).

Năm 2025, Tập đoàn bán dẫn Qualcomm công bố đã mua lại bộ phận thuộc VinAI. Giá trị thương vụ không được tiết lộ.

Trong thông báo được đưa ra, hãng chip Mỹ cho biết đã thâu tóm Công ty Cổ phần Ứng dụng và Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo (AI) MovianAI, trước đây là bộ phận AI tạo sinh của VinAI, thuộc hệ sinh thái Vingroup. Ở phía công ty Việt Nam, trong thông báo gửi đi, doanh nghiệp cho biết đã bán 65% vốn MovianAI. Năm 2024, tập đoàn Vingroup tách VinAI thành 2 pháp nhân, trong đó có MovianAI. Họ sở hữu 65% vốn tại doanh nghiệp mới lập.

Thủy Tiên

nhân sự ai Vingroup vinai vingroup vic

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

Đọc tiếp

