Công ty con đầu tiên của Vingroup công bố lợi nhuận

VEFAC - công ty con của Vingroup - lỗ 15 tỷ đồng trong quý cuối năm ngoái. Tuy nhiên, tính trong cả năm, doanh nghiệp này lãi kỷ lục hơn 15.400 tỷ đồng.

VEFAC là chủ đầu tư Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia tại phường Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Cúc Sao.

CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam - VEFAC (UPCoM: VEF) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 với doanh thu thuần đạt 113 tỷ đồng , gấp gần 900 lần so với mức nền rất thấp cùng kỳ năm liền trước. Tuy nhiên, do kinh doanh dưới giá vốn, doanh nghiệp ghi nhận lỗ gộp 44 tỷ đồng .

Trong quý cuối năm ngoái, doanh thu từ hoạt động tài chính của VEFAC đạt 250 tỷ đồng , nhưng không đủ bù đắp chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp. Kết quả, sau khi trừ thuế và các khoản chi phí, công ty báo lỗ hơn 15 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ năm trước lãi tới 434 tỷ.

Giải trình về kết quả này, VEFAC cho biết Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (VEC) mới đi vào hoạt động, doanh thu phát sinh chưa đủ bù đắp các chi phí vận hành ban đầu. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ do gia tăng các hoạt động tài trợ.

Dù quý IV thua lỗ, lũy kế cả năm 2025, VEFAC vẫn ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục hơn 15.400 tỷ đồng . Kết quả này chủ yếu đến từ quý I khi doanh nghiệp ghi nhận 44.560 tỷ đồng doanh thu từ việc chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Global Gate, đồng thời gia tăng doanh thu tài chính từ các hoạt động hợp tác kinh doanh.

VEFAC LÃI KỶ LỤC TRONG NĂM 2025 KQKD theo năm của CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam. Dữ liệu: BCTC DN. Nhãn 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Doanh thu thuần

15 18 9 6 1 9 5 44725 Lãi ròng

33 36 139 328 320 435 942 15403

VEFAC là công ty con của Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) với tỷ lệ sở hữu trực tiếp hơn 83% vốn. Ngoài ra, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang là cổ đông lớn sở hữu 10% vốn của doanh nghiệp này.

Ngoài dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia vừa hoàn thành, VEFAC còn là chủ đầu tư dự án "đất vàng" 148 Giảng Võ. Doanh nghiệp cũng đang triển khai dự án Khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm (Vinhomes Global Gate) với tổng vốn đầu tư khoảng 35.000 tỷ đồng .

Tính đến cuối năm ngoái, tổng tài sản của VEFAC đạt hơn 22.500 tỷ đồng , giảm 78% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do doanh nghiệp đã chuyển nhượng phần lớn dự án Vinhomes Global Gate, các khoản phải thu khách hàng và hàng tồn kho giảm mạnh.

Trong cơ cấu tài sản, chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận 4.531 tỷ đồng , tập trung tại các dự án lớn như Vinhomes Global Gate ( 465 tỷ đồng ), Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia tại Cổ Loa ( 363 tỷ đồng ) và đáng chú ý nhất là dự án dịch vụ - văn hóa tại số 148 Giảng Võ với giá trị lên tới 3.683 tỷ đồng .