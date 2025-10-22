Hơn 200 doanh nghiệp châu Á đổ về Hà Nội giới thiệu công nghệ sản xuất

Hơn 200 doanh nghiệp châu Á sẽ quy tụ tại triển lãm ngành sản xuất và lắp ráp điện tử GEIMS Việt Nam vào tháng 11, để giới thiệu các công nghệ và xu hướng sản xuất thông minh tương lai.

Khách tham quan tìm hiểu dây chuyền lắp ráp và công nghệ SMT tiên tiến tại GEIMS Việt Nam năm 2024. Ảnh: BTC.

Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu ngành điện tử - máy tính và linh kiện của Việt Nam đã tăng hơn 3 lần trong gần một thập kỷ. Năm 2024, xuất khẩu đạt 68 tỷ USD , nhập khẩu hơn 100 tỷ USD . Trong 9 tháng đầu năm nay, con số này đã tăng lên tương ứng 77,5 và 110 tỷ USD , với tốc độ tăng trưởng trung bình 19%/năm.

Được thúc đẩy bởi dòng vốn FDI từ Samsung, LG, Intel, Foxconn, Canon, Goertek..., Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm lắp ráp điện tử hàng đầu Đông Nam Á, đồng thời hình thành hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ và sản xuất linh kiện.

Trong bối cảnh Việt Nam vươn lên thành "công xưởng điện tử mới" của châu Á, triển lãm ngành sản xuất và lắp ráp điện tử GEIMS Việt Nam diễn ra vào ngày 20-22/11 tới đây được kỳ vọng sẽ là bệ phóng chiến lược cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và cung ứng điện tử, giúp doanh nghiệp điện tử mở rộng đối tác, tiếp cận công nghệ mới và bắt nhịp xu hướng sản xuất thông minh toàn cầu.

Dự kiến, triển lãm quy tụ 200 doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và các đại diện khác tại châu Á, với 250 gian hàng trưng bày trên tổng diện tích 8.000 m2.

Sự kiện giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên phong trong 6 lĩnh vực trọng điểm như linh kiện điện tử, thiết bị SMT, kiểm tra, đo lường PCB/PCBA, vật liệu và thiết bị hỗ trợ nhà máy, cơ khí chính xác, tự động hóa và quang điện tử.

Nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầu như Panasonic, Daitron, Samsung, VNPT, Xingte, Leder, Yiktong... sẽ mang đến những sản phẩm và giải pháp hiện đại từ thiết bị SMT, thiết bị kiểm tra - đo lường, bảng mạch điện tử, rơ-le, công tắc, mô-đun Wi-Fi đến linh kiện bán dẫn và công nghệ tự động hóa, góp phần định hình hệ sinh thái công nghệ toàn diện của ngành điện tử châu Á.

Đặc biệt, tại khu vực thiết bị SMT sẽ trưng bày dây chuyền lắp ráp, thiết bị gắn linh kiện tốc độ cao và giải pháp kiểm tra thông minh - nền tảng nâng cao năng lực sản xuất điện tử Việt Nam.

Doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi hợp tác tại GEIMS Việt Nam 2024. Ảnh: BTC.

Bên cạnh không gian triển lãm, GEIMS Việt Nam 2025 còn tổ chức chuỗi hội thảo chuyên ngành quy tụ các chuyên gia, cơ quan quản lý và doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực điện tử và sản xuất thông minh.

Trong đó, nổi bật là Hội thảo chuyên ngành điện tử do Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) đồng tổ chức, bàn sâu về chiến lược phát triển ngành, hướng tới tăng sức cạnh tranh và thu hút đầu tư cho ngành điện tử Việt Nam; và hội thảo chuyên đề có sự tham gia của Trung tâm Phát triển Khoa học - Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo (ISC), bàn về chính sách phát triển ngành bán dẫn và ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất thông minh.

Một trong những hoạt động trọng tâm khác là chương trình kết nối giao thương giữa nhà mua hàng và nhà cung cấp uy tín trong ngành điện tử và sản xuất thông minh, giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác chiến lược và mở rộng cơ hội kinh doanh.