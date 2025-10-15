Sắp diễn ra hội chợ lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay

Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ diễn ra từ 25/10 đến 4/11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Hà Nội. Sự kiện hội tụ "6 cái nhất" về quy mô, không gian hiện đại, sản phẩm, ưu đãi...

Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: Cúc Sao.

Việt Nam sắp tổ chức Hội chợ Mùa Thu 2025 với chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh từ ngày 25/10 đến 4/11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội).

Phát biểu tại buổi họp công bố thông tin, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân - Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức Hội chợ Mùa Thu 2025 - nhấn mạnh hội chợ là sự kiện kinh tế - văn hóa có quy mô quốc gia, do Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội cùng các bộ, ngành và địa phương tổ chức.

Đây là hoạt động trọng điểm của năm 2025, góp phần cụ thể hóa chủ trương xúc tiến thương mại nội địa, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và quảng bá hình ảnh quốc gia - thương hiệu hàng Việt Nam, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện số 172/CĐ-TTg ngày 3/10/2025.

Theo kế hoạch, hội chợ sẽ diễn ra trên tổng diện tích trưng bày hơn 130.000 m2, 5 phân khu chủ đề và trên 3.000 gian hàng. Hội chợ có sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố; các bộ, ngành Trung ương, cùng hàng nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã và tập đoàn lớn của Việt Nam, đồng thời thu hút đông đảo đối tác, doanh nghiệp quốc tế đến trưng bày, giao thương và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Dự kiến, trong suốt thời gian diễn ra, hội chợ sẽ đón trung bình khoảng 500.000 lượt khách mỗi ngày. Hội chợ Mùa Thu 2025 vì thế được kỳ vọng trở thành điểm nhấn nổi bật trong chuỗi sự kiện kinh tế, xúc tiến thương mại của Việt Nam năm nay.

“Hội chợ Mùa Thu 2025 được xem là sự kiện hội tụ 6 cái nhất: quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất và ưu đãi tốt nhất. Tuy nhiên, có lẽ phải bổ sung thêm một cái nhất nữa - đó là thời gian chuẩn bị gấp gáp nhất”, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ.

Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại buổi Họp báo công bố thông tin về Hội chợ Mùa Thu 2025. Ảnh: MOIT.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), cho biết Hội chợ Mùa Thu sẽ được tổ chức thường niên, là diễn đàn kết nối doanh nghiệp Việt với nhà nhập khẩu, phân phối và đầu tư quốc tế, hướng đến mục tiêu không chỉ quảng bá hàng hóa Việt Nam, mà còn tạo môi trường giao thương, chuyển giao công nghệ và mở rộng xuất khẩu.

Tính đến nay, có 170 doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, cùng hơn 300 nhà mua hàng nước ngoài đăng ký tham dự; các doanh nghiệp Việt Nam gửi về 3.000 hồ sơ. Do nhu cầu vượt gấp đôi quy mô, Ban tổ chức sẽ lựa chọn những doanh nghiệp tiêu biểu, đại diện cho các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và tiêu dùng.

Ông Phú cũng cho biết Bộ đã cho phép áp dụng mức khuyến mại hàng hóa lên tới 100% cho các doanh nghiệp và chủ thể tham gia hội chợ.

Hội chợ mang chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh”, tái hiện không gian “Sắc thu Hà Nội” với cốm làng Vòng, lụa Vạn Phúc, hương hoa sữa, cùng các chương trình nghệ thuật ngoài trời, trình diễn thời trang và múa đương đại. Đặc biệt, khu “Tinh hoa văn hóa Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì sẽ trưng bày 12 ngành công nghiệp văn hóa, tạo nên bản hòa ca giữa thương mại và văn hóa.

Điểm nhấn ấn tượng là Lễ hội Ẩm thực Việt Nam, quy tụ đặc sản của 34 tỉnh, thành, cùng lần đầu tiên xuất hiện “Không gian lễ hội bia Việt Nam” với hơn 300 thương hiệu bia lớn và bia thủ công.