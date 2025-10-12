VinEnergo đề xuất được bán lẻ điện trực tiếp cho người dùng

VinEnergo kiến nghị cho phép các đơn vị bán lẻ điện tại khu dân cư và đô thị tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp.

VinEnergo đề xuất bổ sung quy định đơn vị bán lẻ điện tại khu dân cư, khu đô thị và các mô hình tương tự khác. Ảnh: VIC.

Bộ Công Thương đang soạn thảo dự thảo Nghị quyết về tháo gỡ khó khăn phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Đóng góp ý kiến về cơ chế mua bán điện trực tiếp, CTCP Năng lượng VinEnergo cho rằng dự thảo chưa có quy định cho phép đơn vị bán lẻ điện tại khu dân cư, khu đô thị, khu thương mại, dịch vụ và các mô hình tương tự khác tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA).

“Thực tế, tại nhiều khu dân cư và khu đô thị, nhu cầu tiêu thụ điện tập trung rất lớn, nhưng việc cung ứng điện hiện vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào EVN, chưa có cơ chế cho các đơn vị bán lẻ điện gắn với chủ đầu tư khu đô thị tham gia thị trường điện cạnh tranh”, VinEnergo lập luận.

Vì vậy, doanh nghiệp cho rằng việc bổ sung quy định về đơn vị bán lẻ điện tại khu dân cư, khu đô thị là cần thiết nhằm phản ánh đúng nhu cầu thực tiễn và định hướng phát triển hạ tầng năng lượng đồng bộ với hạ tầng đô thị, bảo đảm tính minh bạch, thống nhất trong quản lý cung ứng điện, khuyến khích xã hội hóa đầu tư hạ tầng điện, nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả sử dụng điện, đồng thời bảo vệ lợi ích hợp pháp của người dân sinh sống tại các khu vực này.

VinEnergo đề xuất bổ sung điều khoản quy định đơn vị bán lẻ điện tại khu dân cư, khu đô thị và các mô hình tương tự khác.

Cụ thể, đơn vị bán lẻ điện tại khu dân cư, khu đô thị, khu thương mại, dịch vụ và các mô hình tương tự khác do cơ quan có thẩm quyền quy định được trực tiếp tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp nếu đáp ứng các điều kiện chủ đầu tư khu dân cư, khu đô thị, khu thương mại, dịch vụ và các mô hình tương tự sở hữu hệ thống lưới điện thì được bán lẻ trực tiếp cho người dùng điện trong phạm vi khu dân cư, khu đô thị, khu thương mại, dịch vụ và các mô hình tương tự đó.

Với đề xuất này, cơ quan soạn thảo cho rằng dù việc mở rộng quyền lựa chọn đơn vị cung cấp điện là xu hướng đúng đắn nhưng cần có thời gian đánh giá thêm về nhu cầu sử dụng năng lượng sạch của tập khách hàng dân sinh tại khu đô thị này (gắn với chứng chỉ REC) và cần phải đồng bộ với lộ trình phát triển thị trường bán lẻ điện Việt Nam.

Cơ chế DPPA trong giai đoạn hiện tại chỉ là bước đầu tiên hướng đến thị trường bán lẻ điện mở, chưa thực sự phù hợp để áp dụng cho lĩnh vực bán lẻ và dân cư. Do chưa có khung pháp lý bán lẻ cạnh tranh hoàn chỉnh để bảo vệ khách hàng sử dụng điện mua điện từ đơn vị bán lẻ điện, việc triển khai vội vàng sẽ tạo ra thế độc quyền tự nhiên cục bộ (do chủ đầu tư sở hữu lưới) và đặt người tiêu dùng vào rủi ro lớn về giá và chất lượng dịch vụ.

Vì vậy, Bộ Công Thương cho rằng chỉ nên xem xét mở rộng các cơ chế giao dịch cạnh tranh như DPPA cho các đơn vị bán lẻ sau khi thị trường bán lẻ điện cạnh tranh đã vận hành ổn định và có công cụ pháp lý vững chắc để bảo vệ người tiêu dùng.

VinEnergo được thành lập ngày 12/3, đặt trụ sở tại tòa nhà văn phòng Symphony (Hà Nội), hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện và thiết bị điện. Hiện Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng nắm 71% cổ phần VinEnergo, 2 con trai ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng cũng nắm 5% vốn mỗi người, phần còn lại do Vingroup sở hữu.

Công ty này xuất hiện trong bối cảnh Chủ tịch Phạm Nhật Vượng tuyên bố tham gia mạnh mẽ vào lĩnh vực phát triển năng lượng.

Dự án đầu tiên của VinEnergo là Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng triển khai bởi liên danh với Vingroup. Dự án có quy mô gần 100 ha, tổng vốn đầu tư hơn 178.000 tỷ đồng .

Vừa qua, VinEnergo đã hoàn tất nhận chuyển nhượng hơn 60 triệu cổ phiếu VIC từ ông Vượng. Sau giao dịch, công ty đã nâng tổng số cổ phiếu VIC nắm giữ lên 165,7 triệu cổ phiếu, chiếm 4,27% vốn điều lệ của Vingroup.