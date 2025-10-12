Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

VinEnergo đề xuất được bán lẻ điện trực tiếp cho người dùng

  • Chủ nhật, 12/10/2025 09:49 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

VinEnergo kiến nghị cho phép các đơn vị bán lẻ điện tại khu dân cư và đô thị tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp.

VinEnergo đề xuất bổ sung quy định đơn vị bán lẻ điện tại khu dân cư, khu đô thị và các mô hình tương tự khác. Ảnh: VIC.

Bộ Công Thương đang soạn thảo dự thảo Nghị quyết về tháo gỡ khó khăn phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Đóng góp ý kiến về cơ chế mua bán điện trực tiếp, CTCP Năng lượng VinEnergo cho rằng dự thảo chưa có quy định cho phép đơn vị bán lẻ điện tại khu dân cư, khu đô thị, khu thương mại, dịch vụ và các mô hình tương tự khác tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA).

“Thực tế, tại nhiều khu dân cư và khu đô thị, nhu cầu tiêu thụ điện tập trung rất lớn, nhưng việc cung ứng điện hiện vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào EVN, chưa có cơ chế cho các đơn vị bán lẻ điện gắn với chủ đầu tư khu đô thị tham gia thị trường điện cạnh tranh”, VinEnergo lập luận.

Vì vậy, doanh nghiệp cho rằng việc bổ sung quy định về đơn vị bán lẻ điện tại khu dân cư, khu đô thị là cần thiết nhằm phản ánh đúng nhu cầu thực tiễn và định hướng phát triển hạ tầng năng lượng đồng bộ với hạ tầng đô thị, bảo đảm tính minh bạch, thống nhất trong quản lý cung ứng điện, khuyến khích xã hội hóa đầu tư hạ tầng điện, nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả sử dụng điện, đồng thời bảo vệ lợi ích hợp pháp của người dân sinh sống tại các khu vực này.

VinEnergo đề xuất bổ sung điều khoản quy định đơn vị bán lẻ điện tại khu dân cư, khu đô thị và các mô hình tương tự khác.

Cụ thể, đơn vị bán lẻ điện tại khu dân cư, khu đô thị, khu thương mại, dịch vụ và các mô hình tương tự khác do cơ quan có thẩm quyền quy định được trực tiếp tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp nếu đáp ứng các điều kiện chủ đầu tư khu dân cư, khu đô thị, khu thương mại, dịch vụ và các mô hình tương tự sở hữu hệ thống lưới điện thì được bán lẻ trực tiếp cho người dùng điện trong phạm vi khu dân cư, khu đô thị, khu thương mại, dịch vụ và các mô hình tương tự đó.

Với đề xuất này, cơ quan soạn thảo cho rằng dù việc mở rộng quyền lựa chọn đơn vị cung cấp điện là xu hướng đúng đắn nhưng cần có thời gian đánh giá thêm về nhu cầu sử dụng năng lượng sạch của tập khách hàng dân sinh tại khu đô thị này (gắn với chứng chỉ REC) và cần phải đồng bộ với lộ trình phát triển thị trường bán lẻ điện Việt Nam.

Cơ chế DPPA trong giai đoạn hiện tại chỉ là bước đầu tiên hướng đến thị trường bán lẻ điện mở, chưa thực sự phù hợp để áp dụng cho lĩnh vực bán lẻ và dân cư. Do chưa có khung pháp lý bán lẻ cạnh tranh hoàn chỉnh để bảo vệ khách hàng sử dụng điện mua điện từ đơn vị bán lẻ điện, việc triển khai vội vàng sẽ tạo ra thế độc quyền tự nhiên cục bộ (do chủ đầu tư sở hữu lưới) và đặt người tiêu dùng vào rủi ro lớn về giá và chất lượng dịch vụ.

Vì vậy, Bộ Công Thương cho rằng chỉ nên xem xét mở rộng các cơ chế giao dịch cạnh tranh như DPPA cho các đơn vị bán lẻ sau khi thị trường bán lẻ điện cạnh tranh đã vận hành ổn định và có công cụ pháp lý vững chắc để bảo vệ người tiêu dùng.

VinEnergo được thành lập ngày 12/3, đặt trụ sở tại tòa nhà văn phòng Symphony (Hà Nội), hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện và thiết bị điện. Hiện Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng nắm 71% cổ phần VinEnergo, 2 con trai ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng cũng nắm 5% vốn mỗi người, phần còn lại do Vingroup sở hữu.

Công ty này xuất hiện trong bối cảnh Chủ tịch Phạm Nhật Vượng tuyên bố tham gia mạnh mẽ vào lĩnh vực phát triển năng lượng.

Dự án đầu tiên của VinEnergo là Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng triển khai bởi liên danh với Vingroup. Dự án có quy mô gần 100 ha, tổng vốn đầu tư hơn 178.000 tỷ đồng.

Vừa qua, VinEnergo đã hoàn tất nhận chuyển nhượng hơn 60 triệu cổ phiếu VIC từ ông Vượng. Sau giao dịch, công ty đã nâng tổng số cổ phiếu VIC nắm giữ lên 165,7 triệu cổ phiếu, chiếm 4,27% vốn điều lệ của Vingroup.

Ông Phạm Nhật Vượng góp thêm 60 triệu cổ phiếu VIC vào VinEnergo

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng dự kiến góp thêm hơn 60 triệu cổ phiếu VIC vào CTCP Năng lượng VinEnergo, nâng tỷ lệ sở hữu của doanh nghiệp này tại Vingroup lên 4,27%.

17:19 4/10/2025

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt 18 tỷ USD

Cổ phiếu "họ Vin" bứt phá giúp tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vọt lên 18,1 tỷ USD, đưa ông vươn lên vị trí thứ 131 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes.

48:2865 hôm qua

Thủ tướng: Phải làm thể chế thông thoáng bằng được

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, nhấn mạnh yêu cầu phải làm cho thể chế thông thoáng để phát triển nhanh và bền vững.

21:16 9/10/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

vinenergo bán lẻ điện Bộ Công Thương Tiền mã hóa Vingroup vingroup vinenergo điện lực bán lẻ điện bộ công thương

  • Bộ Công Thương

    Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, thương mại và thị trường trong nước; xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, phát triển thị trường ngoài nước, quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, quản lý cạnh tranh, áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

    Bạn có biết: Bộ Công Thương ban đầu có tên là Bộ Kinh tế, được đổi tên thành Bộ Công thương lần đầu ngày 14/5/1951. Sau nhiều lần chia tách, ngày 31/7/2007 được hợp nhất lại từ Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại.

    • Thành lập: 28/8/1945
    • Trụ sở chính: 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý