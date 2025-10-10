Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt 18 tỷ USD

  • Thứ sáu, 10/10/2025 17:38 (GMT+7)
  • 17:38 10/10/2025

Cổ phiếu "họ Vin" bứt phá giúp tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vọt lên 18,1 tỷ USD, đưa ông vươn lên vị trí thứ 131 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes.

Forbes ghi nhận ông Phạm Nhật Vượng ở vị trí 131 trong danh sách những người giàu nhất thế giới hiện tại. Ảnh: Bloomberg.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên 10/10 trong sắc xanh rực rỡ, khi dòng tiền chủ động quay trở lại mạnh mẽ ở nhóm cổ phiếu "họ Vin". Sự bứt phá đồng loạt của VIC và VHM đã nhanh chóng đưa VN-Index leo dốc lên vùng đỉnh mới 1.747,55 điểm.

Tâm điểm của phiên không ngoài bộ tứ "họ Vin": VIC và VHM cùng tăng trần, VRE cộng thêm 6,2% và VPL nhích 2,1%. Riêng nhóm này đã góp gần 22 điểm cho đà tăng chung, trở thành động lực chính kéo cả thị trường đi lên.

VIC tiếp tục là ngôi sao sáng nhất khi vượt lên 192.000 đồng/cổ phiếu - đỉnh giá lịch sử, đồng thời nâng mức tăng trưởng từ đầu năm lên tới 360%.

Trong khi đó, VHM của Vinhomes cũng nối dài mạch tăng trần 3 phiên liên tiếp, thiết lập kỷ lục mới ở 123.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mức sinh lời hơn 200%. Sau cú bứt phá này, vốn hóa của Vinhomes chính thức vượt nửa triệu tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp niêm yết lớn thứ ba trên thị trường, chỉ sau Vingroup và Vietcombank.

Tính gộp toàn hệ sinh thái "họ Vin" gồm Vingroup, Vinhomes, Vincom Retail và Vinpearl, tổng giá trị vốn hóa hiện đã vượt 1,5 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 57,5 tỷ USD, chiếm gần 1/5 quy mô toàn sàn HoSE.

Đà tăng dữ dội của cổ phiếu VIC kéo theo giá trị tài sản ròng của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng mạnh. Theo thống kê của Forbes, tính đến ngày 10/10, tài sản của ông đã đạt 18,1 tỷ USD, tăng gấp gần 3 lần so với đầu năm và đưa ông vươn lên vị trí thứ 131 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, từ vị trí 535 hồi đầu năm.

Mức tài sản này giúp ông Vượng vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn trong khu vực, bao gồm Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong (Hàn Quốc) và tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi (Thái Lan) - người đứng sau tập đoàn TCC Group và Thai Beverage. Trong nước, khoảng cách giữa ông Vượng và các tỷ phú USD còn lại tiếp tục nới rộng, củng cố vị thế "người giàu nhất Việt Nam" nhiều năm liền.

Bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch HĐQT Vingroup, vợ ông Phạm Nhật Vượng - cũng ghi nhận giá trị tài sản tăng mạnh theo đà tăng của cổ phiếu VIC. Với hơn 170,6 triệu cổ phiếu VIC nắm giữ trực tiếp, bà Hương hiện sở hữu khối tài sản ước tính 32.700 tỷ đồng, tương đương hơn 1,2 tỷ USD.

Tính đến nay, ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương là cặp vợ chồng doanh nhân duy nhất tại Việt Nam cùng nắm giữ khối tài sản tỷ USD.

Chủ tịch Hòa Phát đề xuất ưu tiên doanh nghiệp Việt tham gia dự án lớn

Tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp tiêu biểu, nhiều lãnh đạo tập đoàn lớn mong muốn Chính phủ đẩy nhanh cải cách thủ tục, không hồi tố luật và ưu tiên sử dụng hàng Việt.

19:34 9/10/2025

Chứng khoán Việt Nam 'nín thở' trước ngày xét nâng hạng

Sau cú tăng gần 50 điểm đầy phấn khích hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay (7/10) giao dịch thận trọng chờ quyết định nâng hạng từ FTSE Russell.

16:28 7/10/2025

Nhà đầu tư 'thờ ơ' trước tin chứng khoán được nâng hạng

Sau cú hích nâng hạng lên lên thị trường Mới nổi Thứ cấp, VN-Index chỉ bứt phá trong chốc lát rồi nhanh chóng hạ nhiệt khi áp lực chốt lời bao trùm nhóm bluechip.

12:08 8/10/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

tài sản phạm nhật vượng cổ phiếu vingroup Phạm Nhật Vượng Bảng xếp hạng Forbes Tiền mã hóa Vingroup phạm nhật vượng tỷ phú chứng khoán cổ phiếu tài sản

  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Xếp hạng tỉ phú Forbes

    Xếp hạng tỉ phú Forbes

    Xếp hạng tỷ phú Thế giới là một bảng xếp hạng hàng năm của các tỷ phú giàu nhất thế giới tính bằng tài sản ròng được biên soạn và xuất bản vào tháng 3 hàng năm bởi tạp chí kinh doanh Mỹ Forbes. Tổng giá trị ròng của mỗi cá nhân trong danh sách được ước lượng và được trích dẫn bằng đô la Mỹ, dựa trên tài sản đã được ghi chép và tính nợ. Tiền bản quyền và nhà độc tài có tài sản đến từ vị trí của họ bị loại khỏi danh sách này. Danh sách này được xuất bản lần đầu tiên vào tháng 3 năm 1987.

    Bạn có biết: Năm 2017, đã có 2043 người trong danh sách, gồm 76 người từ Trung Quốc và 25 người từ Hoa Kỳ; có 56 người dưới 40 tuổi và có 227 phụ nữ. Đây là lần đầu tiên danh sách vượt trên 2.000 người.

    • Ra mắt: 3/1987

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

Đọc tiếp

Cac Big Tech dang tu thoi phong 'bong bong' AI hinh anh

Các Big Tech đang tự thổi phồng 'bong bóng' AI

22 phút trước 18:02 12/10/2025

0

Các ông lớn công nghệ đang cùng đặt cược vào AI như “con gà đẻ trứng vàng”, nhưng sự chồng chéo lợi ích và định giá ảo khiến nhiều chuyên gia lo ngại về "bong bóng" tài chính mới.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý