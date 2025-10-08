Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Nhà đầu tư 'thờ ơ' trước tin chứng khoán được nâng hạng

  • Thứ tư, 8/10/2025 12:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau cú hích nâng hạng lên lên thị trường Mới nổi Thứ cấp, VN-Index chỉ bứt phá trong chốc lát rồi nhanh chóng hạ nhiệt khi áp lực chốt lời bao trùm nhóm bluechip.

Chỉ số VN-Index tăng cao rồi đảo chiều giảm điểm vào cuối phiên sáng sau tin nâng hạng thị trường. Ảnh: Phương Lâm.

Rạng sáng 8/10, FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ Cận biên lên Mới nổi Thứ cấp, khép lại 7 năm chờ đợi kể từ khi được đưa vào danh sách theo dõi. Đây là cột mốc mang tính lịch sử, đánh dấu bước tiến lớn của thị trường Việt Nam trong quá trình hội nhập và tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

FTSE Russell cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến, đồng thời hoan nghênh các cải cách đang được triển khai, trước khi tiến hành kỳ đánh giá giữa kỳ vào tháng 3/2026. Nếu mọi điều kiện được đáp ứng đúng tiến độ, quá trình nâng hạng chính thức sẽ diễn ra vào tháng 9/2026.

Thông tin này lập tức tạo ra phản ứng mạnh mẽ trên thị trường trong nước. Ngay từ đầu phiên giao dịch sáng 8/10, phe mua ồ ạt nhập cuộc, giúp VN-Index bật tăng gần 50 điểm chỉ sau ít phút khớp lệnh ATO. Sắc xanh lan tỏa khắp bảng điện, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn - những cái tên được kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng vốn ngoại sau nâng hạng.

Nhiều mã ghi nhận biên độ tăng 3-5%, thậm chí có thời điểm bứt phá mạnh hơn nhờ dòng tiền đầu cơ đổ vào nhanh chóng.

Tuy nhiên, sau giai đoạn hưng phấn đầu phiên, thị trường nhanh chóng hạ nhiệt. Áp lực chốt lời ngắn hạn xuất hiện sớm, đặc biệt tại nhóm bluechip, khiến đà tăng bị thu hẹp đáng kể.

VN-Index từ mức tăng gần 50 điểm thu hẹp chỉ còn hơn 11 điểm khi kết thúc phiên ATO, và sau đó dần trượt xuống dưới tham chiếu. Diễn biến này cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn còn dè dặt, chưa thực sự sẵn sàng “xuống tiền” dù đón nhận thông tin tích cực bậc nhất trong nhiều năm qua.

Kết phiên sáng, VN-Index giảm 1,63 điểm (-0,1%) xuống 1.683,67 điểm; HNX-Index tăng nhẹ 0,09 điểm (+0,1%) lên 272,96 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 0,19 điểm (-0,2%) còn 110,05 điểm.

Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt khoảng 18.400 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với hôm qua nhưng vẫn ở mức thấp so với các phiên sôi động trước đó, phản ánh tâm lý quan sát và thận trọng của dòng tiền.

nang hang chung khoan, chung khoan sang nay anh 1

VN-Index phản ứng kém tích cực trước tin nâng hạng. Ảnh: TradingView.

Độ rộng thị trường cũng cho thấy sự phân hóa rõ rệt: 285 mã tăng (trong đó có 10 mã tăng trần), 314 mã giảm và hơn 1.000 mã giữ tham chiếu. Rổ cổ phiếu VN30 - đại diện cho nhóm cổ phiếu dẫn dắt - ghi nhận 17 mã tăng, 12 mã giảm và duy nhất SAB đứng giá, khiến chỉ số VN30-Index gần như đi ngang quanh vùng 1.909 điểm.

Trong bối cảnh thị trường đón tin vui, bộ đôi cổ phiếu “họ Vin” VIC (-1,5%) và VHM (-1,4%) lại bị chốt lời ồ ạt, qua đó dẫn đầu nhóm kéo VN-Index đi xuống cùng với TCB (-1%), HPG (-0,5%), VIX (-1,5%), VPB (-0,3%), BID (-0,3%), VRE (-0,9%), GEX (-1,3%) và VGC (-2,2%).

Chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn gồm CTG (+1,6%), MWG (+3%), GEE (tăng trần), LPB (+1,5%), HVN (+1,8%), VNM (+1%), ACB (+0,8%), VCB (+0,2%), MBB (+0,4%) và MSN (+0,5%) cố gắng làm trụ đỡ bảo vệ thị trường.

Khối ngoại giao dịch tương đối dè chừng khi thu hẹp khối lượng giao dịch cả chiều mua lẫn bán. Song, nhóm này vẫn nghiêng về giao dịch bán ròng 950 tỷ đồng.

Danh mục bán ra sáng nay là các mã SSI (-174 tỷ đồng), MSN (-116 tỷ đồng), VRE (-95 tỷ đồng).

Trái lại, MWG được dòng tiền ngoại giải ngân mua thêm 94 tỷ đồng, ACB (+56 tỷ đồng), GEX (+50 tỷ đồng).

Chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, nhà đầu tư hưởng lợi gì?

Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp dự báo mở ra dòng vốn ngoại trị giá hàng tỷ USD, gia tăng thanh khoản, củng cố vị thế...

4 giờ trước

Chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi

Quyết định có hiệu lực từ ngày 21/9/2026, với một đợt rà soát giữa kỳ vào tháng 3/2026 để đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu mà FTSE Russell đưa ra.

6 giờ trước

Chứng khoán Việt Nam 'nín thở' trước ngày xét nâng hạng

Sau cú tăng gần 50 điểm đầy phấn khích hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay (7/10) giao dịch thận trọng chờ quyết định nâng hạng từ FTSE Russell.

21 giờ trước

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

nâng hạng chứng khoán chứng khoán sáng nay Tiền mã hóa Ngân hàng Á Châu ACB Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn chứng khoán cổ phiếu nâng hạng

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

    • Thành lập: 1999
    • Mã cổ phiếu: SSI

Đọc tiếp

Nga re moi cua Tap doan Kido hinh anh

Ngã rẽ mới của Tập đoàn Kido

2 giờ trước 11:19 8/10/2025

0

Sau hơn một thập kỷ đầu tư vào thực phẩm, dầu ăn và bán lẻ, Kido bất ngờ phát triển thêm lĩnh vực truyền thông và phim ảnh.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý