Nhà đầu tư 'thờ ơ' trước tin chứng khoán được nâng hạng

Sau cú hích nâng hạng lên lên thị trường Mới nổi Thứ cấp, VN-Index chỉ bứt phá trong chốc lát rồi nhanh chóng hạ nhiệt khi áp lực chốt lời bao trùm nhóm bluechip.

Chỉ số VN-Index tăng cao rồi đảo chiều giảm điểm vào cuối phiên sáng sau tin nâng hạng thị trường. Ảnh: Phương Lâm.

Rạng sáng 8/10, FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ Cận biên lên Mới nổi Thứ cấp, khép lại 7 năm chờ đợi kể từ khi được đưa vào danh sách theo dõi. Đây là cột mốc mang tính lịch sử, đánh dấu bước tiến lớn của thị trường Việt Nam trong quá trình hội nhập và tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

FTSE Russell cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến, đồng thời hoan nghênh các cải cách đang được triển khai, trước khi tiến hành kỳ đánh giá giữa kỳ vào tháng 3/2026. Nếu mọi điều kiện được đáp ứng đúng tiến độ, quá trình nâng hạng chính thức sẽ diễn ra vào tháng 9/2026.

Thông tin này lập tức tạo ra phản ứng mạnh mẽ trên thị trường trong nước. Ngay từ đầu phiên giao dịch sáng 8/10, phe mua ồ ạt nhập cuộc, giúp VN-Index bật tăng gần 50 điểm chỉ sau ít phút khớp lệnh ATO. Sắc xanh lan tỏa khắp bảng điện, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn - những cái tên được kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng vốn ngoại sau nâng hạng.

Nhiều mã ghi nhận biên độ tăng 3-5%, thậm chí có thời điểm bứt phá mạnh hơn nhờ dòng tiền đầu cơ đổ vào nhanh chóng.

Tuy nhiên, sau giai đoạn hưng phấn đầu phiên, thị trường nhanh chóng hạ nhiệt. Áp lực chốt lời ngắn hạn xuất hiện sớm, đặc biệt tại nhóm bluechip, khiến đà tăng bị thu hẹp đáng kể.

VN-Index từ mức tăng gần 50 điểm thu hẹp chỉ còn hơn 11 điểm khi kết thúc phiên ATO, và sau đó dần trượt xuống dưới tham chiếu. Diễn biến này cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn còn dè dặt, chưa thực sự sẵn sàng “xuống tiền” dù đón nhận thông tin tích cực bậc nhất trong nhiều năm qua.

Kết phiên sáng, VN-Index giảm 1,63 điểm (-0,1%) xuống 1.683,67 điểm; HNX-Index tăng nhẹ 0,09 điểm (+0,1%) lên 272,96 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 0,19 điểm (-0,2%) còn 110,05 điểm.

Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt khoảng 18.400 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với hôm qua nhưng vẫn ở mức thấp so với các phiên sôi động trước đó, phản ánh tâm lý quan sát và thận trọng của dòng tiền.

VN-Index phản ứng kém tích cực trước tin nâng hạng. Ảnh: TradingView.

Độ rộng thị trường cũng cho thấy sự phân hóa rõ rệt: 285 mã tăng (trong đó có 10 mã tăng trần), 314 mã giảm và hơn 1.000 mã giữ tham chiếu. Rổ cổ phiếu VN30 - đại diện cho nhóm cổ phiếu dẫn dắt - ghi nhận 17 mã tăng, 12 mã giảm và duy nhất SAB đứng giá, khiến chỉ số VN30-Index gần như đi ngang quanh vùng 1.909 điểm.

Trong bối cảnh thị trường đón tin vui, bộ đôi cổ phiếu “họ Vin” VIC (-1,5%) và VHM (-1,4%) lại bị chốt lời ồ ạt, qua đó dẫn đầu nhóm kéo VN-Index đi xuống cùng với TCB (-1%), HPG (-0,5%), VIX (-1,5%), VPB (-0,3%), BID (-0,3%), VRE (-0,9%), GEX (-1,3%) và VGC (-2,2%).

Chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn gồm CTG (+1,6%), MWG (+3%), GEE (tăng trần), LPB (+1,5%), HVN (+1,8%), VNM (+1%), ACB (+0,8%), VCB (+0,2%), MBB (+0,4%) và MSN (+0,5%) cố gắng làm trụ đỡ bảo vệ thị trường.

Khối ngoại giao dịch tương đối dè chừng khi thu hẹp khối lượng giao dịch cả chiều mua lẫn bán. Song, nhóm này vẫn nghiêng về giao dịch bán ròng 950 tỷ đồng .

Danh mục bán ra sáng nay là các mã SSI (- 174 tỷ đồng ), MSN (- 116 tỷ đồng ), VRE (- 95 tỷ đồng ).

Trái lại, MWG được dòng tiền ngoại giải ngân mua thêm 94 tỷ đồng , ACB (+ 56 tỷ đồng ), GEX (+ 50 tỷ đồng ).