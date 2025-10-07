Chứng khoán Việt Nam 'nín thở' trước ngày xét nâng hạng

Sau cú tăng gần 50 điểm đầy phấn khích hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay (7/10) giao dịch thận trọng chờ quyết định nâng hạng từ FTSE Russell.

FTSE Russell sẽ công bố kết quả phân loại thị trường vào sáng mai. Ảnh: Phương Lâm.

Sau phiên giao dịch đầy hưng phấn ngày 6/10 với mức tăng gần 50 điểm - được ví như "lột xác" sau chuỗi ngày lình xình quanh đáy, thị trường chứng khoán Việt Nam bước sang phiên 7/10 với tâm thế dè chừng rõ rệt.

Tâm lý hưng phấn nhanh chóng hạ nhiệt khi dòng tiền tỏ ra thiếu quyết đoán, dù nhập cuộc sớm nhưng nhanh chóng hụt hơi, tạo cơ hội để bên bán gia tăng áp lực chốt lời.

Ngay từ đầu phiên, VN-Index mở cửa trong sắc xanh nhưng đà tăng không duy trì được lâu. Sắc đỏ bắt đầu lan rộng khi lực cung tăng dần về cuối phiên sáng, kéo chỉ số dao động giằng co quanh tham chiếu trong biên độ hẹp.

Sang buổi chiều, áp lực bán bất ngờ dâng cao, đặc biệt tại các nhóm cổ phiếu từng dẫn dắt nhịp tăng trước đó như tài chính, bất động sản, đầu tư công và xây dựng. Đà giảm nhanh chóng lan ra diện rộng, khiến chỉ số chính rơi khỏi vùng 1.690 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường sụt giảm mạnh, chỉ đạt 28.500 tỷ đồng, thấp hơn 20% so với phiên trước, phản ánh tâm lý thận trọng bao trùm giới đầu tư. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh thị trường đang chờ đợi báo cáo Phân loại Quốc gia Cổ phiếu tháng 9 của FTSE Russell, dự kiến công bố ngay sau khi thị trường Mỹ khép phiên ngày 7/10 (tức rạng sáng mai theo giờ Việt Nam).

Việt Nam nằm trong danh sách theo dõi nâng hạng đến tháng 3 và được đánh giá có xác suất cao được chuyển từ nhóm "thị trường cận biên" lên "thị trường mới nổi thứ cấp". Nếu kịch bản này thành hiện thực, chứng khoán Việt Nam có thể đón nhận dòng vốn ngoại lên tới hàng tỷ USD. Đây là yếu tố được kỳ vọng sẽ tạo lực đỡ trung hạn cho thị trường.

Kết phiên, VN-Index giảm 10,2 điểm (-0,6%) xuống 1.685,3 điểm; HNX-Index giảm 1,82 điểm (-0,7%) còn 272,87 điểm, trong khi UPCoM-Index ngược dòng tăng 1,08 điểm (+1%) lên 110,24 điểm.

Sắc đỏ bao trùm bảng điện tử với 464 mã giảm (6 mã giảm sàn), trong khi số mã tăng chỉ là 282 (17 mã tăng trần). Rổ VN30 cũng chứng kiến 21/30 mã giảm, kéo chỉ số nhóm này mất hơn 9 điểm về 1.909 điểm.

VN-Index rung lắc và quay đầu giảm sau phiên tăng gần 50 điểm trước đó. Ảnh: TradingView.

Dù vậy, một số cổ phiếu vẫn giữ được đà tăng tích cực, góp phần kìm hãm đà giảm của chỉ số như VPL (tăng kịch trần), LPB (+1,5%), VHM (+0,4%), VIC (+0,2%), SSI (+1,4%), FRT (+4,2%), MWG (+0,5%), VND (+0,9%), CTD (+3,5%) và PNJ (+0,8%).

Cổ phiếu VPL của CTCP Vinpearl tiếp tục duy trì đà tăng mạnh, hiện giao dịch quanh mốc 86.600 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản bứt phá ấn tượng với gần 2,3 triệu đơn vị khớp lệnh, cao gấp 4 lần mức trung bình 10 phiên gần nhất, cho thấy dòng tiền đang tập trung rõ rệt vào mã này.

Đà hưng phấn với cổ phiếu VPL diễn ra sau khi Vinpearl chính thức khai trương sân golf Vinpearl Golf Léman tại TP.HCM ngày 4/10. Dự án có quy mô hơn 200 ha, được quy hoạch thành hai sân Bắc - Nam với tổng cộng 36 hố golf tiêu chuẩn quốc tế, chiều dài gần 7.700 yards (tương đương 7 km) - nằm trong nhóm những sân golf dài nhất châu Á. Ở giai đoạn đầu, sân Bắc gồm 18 hố đã được đưa vào vận hành, đánh dấu bước mở rộng mới trong hệ sinh thái nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp của Vinpearl.

Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng trở thành nguyên nhân chính khi hàng loạt mã lớn đồng loạt suy yếu: CTG (-1,5%), MBB (-1,8%), VPB (-1,6%), TCB (-1%), VCB (-0,5%), STB (-2,2%), ACB (-1,3%) và BID (-0,6%). Ngoài ra, 2 cổ phiếu lớn ngoài nhóm tài chính là BSR (-3,1%) và VNM (-1,6%) cũng góp phần kéo thị trường đi xuống.

Khối ngoại vẫn không ngừng bán ròng khi duy trì quy mô gần 1.400 tỷ đồng trong hôm nay, với danh mục trải dài tại STB (- 218 tỷ đồng ), VRE (- 197 tỷ đồng ), SHB (- 173 tỷ đồng ), SSI (- 169 tỷ đồng ), VHM (- 159 tỷ đồng ), VPB (- 159 tỷ đồng ).

Trong khi đó, HPG được gom vào mạnh mẽ hơn 258 tỷ đồng , kế đó là GEX (+ 92 tỷ đồng ), FPT (+ 79 tỷ đồng ).