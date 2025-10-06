Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
VN-Index tăng mạnh nhất 2 tháng

  • Thứ hai, 6/10/2025 16:16 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau nhiều phiên giao dịch lình xình, thị trường chứng khoán Việt Nam bất ngờ có cú bứt phá mạnh trong phiên giao dịch 6/10. VN-Index bật tăng gần 50 điểm, tiến sát 1.700 điểm.

Thị trường phản ứng tích cực trước thềm công bố kết quả nâng hạng. Ảnh: Phương Lâm.

Sau một tuần giao dịch ảm đạm với tâm lý dè dặt bao trùm giới đầu tư, thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên đầu tuần 6/10 với cú “lột xác” hiếm thấy sau chuỗi ngày giao dịch lình xình. Ngay từ những phút đầu tiên, lực cầu chủ động nhập cuộc mạnh mẽ, kéo VN-Index bật tăng hơn 20 điểm, nhanh chóng thoát khỏi vùng tích lũy kéo dài suốt nhiều tuần qua.

Không khí sôi động lan tỏa trên toàn thị trường khi dòng tiền quay trở lại, không còn tập trung cục bộ mà phân bổ đều giữa các nhóm ngành. Đặc biệt, nhóm ngân hàng và cổ phiếu "họ Vin" đóng vai trò đầu tàu, kéo VN-Index tăng mạnh trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư dần chuyển từ thận trọng sang kỳ vọng.

Đà tăng được củng cố vững chắc trong suốt phiên sáng và tiếp tục bứt phá mạnh hơn khi bước sang buổi chiều. Có thời điểm chỉ số VN-Index tăng gần 60 điểm, tiến sát vùng đỉnh lịch sử 1.700 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 49,68 điểm (+3%) lên 1.695,5 điểm; HNX-Index tăng 8,94 điểm (+3,4%) lên 274,69 điểm; UPCoM-Index tăng 0,64 điểm (+0,6%) lên 109,16 điểm. Đây là phiên tăng mạnh nhất trong nhiều tháng trở lại đây, đánh dấu sự trở lại ấn tượng của thị trường sau giai đoạn trầm lắng.

Thanh khoản cải thiện đáng kể, phản ánh sự “hồi sinh” rõ rệt của tâm lý nhà đầu tư. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn vượt 35.000 tỷ đồng, tăng tới 30% so với phiên liền trước.

Bảng điện tử gần như phủ kín sắc xanh với 580 mã tăng giá (trong đó có 37 mã tăng trần), 810 mã giữ tham chiếu và chỉ 210 mã giảm (15 mã giảm sàn).

du bao chung khoan, chung khoan tang, nang hang chung khoan anh 1

VN-Index đứng trước cơ hội phá đỉnh lịch sử thiết lập cách đây một tháng. Ảnh: TradingView.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ quan trọng khi rổ VN30 ghi nhận tới 29/30 mã tăng giá, kéo chỉ số này vọt hơn 59 điểm lên 1.918 điểm. Hầu hết cổ phiếu trong nhóm này đều đóng cửa ở mức giá cao nhất ngày. LPB là mã duy nhất giảm nhẹ, song ảnh hưởng không đáng kể đến xu hướng chung.

Động lực tăng điểm của VN-Index trong phiên hôm nay chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Hàng loạt mã bluechip đồng loạt bật tăng mạnh, trong đó nổi bật có VCB (+3,7%), VPB (tăng trần), VIC (+1,8%), HPG (+5,6%), VHM (+2,7%), CTG (+3,2%), TCB (+2,7%), BID (+2,4%), MBB (+3%) và ACB (+4,5%).

Sự đồng thuận gần như tuyệt đối của nhóm cổ phiếu dẫn dắt không chỉ củng cố đà tăng vững chắc cho VN-Index mà còn tạo tâm lý tích cực lan tỏa ra toàn thị trường.

Nhóm chứng khoán trở thành tâm điểm chú ý khi chứng kiến loạt mã tăng trần đồng loạt, phản ánh dòng tiền đầu cơ đang quay trở lại mạnh mẽ. SSI, VND, VIX, HCM, SHS, VCI, DSE, CTS, VDS, ORS, AGR hay TCI đều đóng cửa trong sắc tím, cho thấy niềm tin vào triển vọng ngành đang phục hồi

Một số cổ phiếu bất động sản như VRE, PDR và DIG cũng đóng cửa trong sắc tím nhờ sự bứt phá của dòng tiền. Các mã khác như CEO (+8,1%), DXG (+6%), NVL (+4,6%), TCH (+6,1%), KDH (+3,9%), KBC (+3,9%) dù không leo hết biên độ nhưng vẫn là ghi nhận tăng lớn hiếm thấy thời gian qua.

Đà tăng của nhóm chứng khoán nói riêng và thị trường nói chung diễn ra trong bối cảnh thông tin hỗ trợ đang dồn dập. Giới đầu tư hiện dõi theo động thái từ FTSE Russell khi tổ chức này dự kiến công bố Báo cáo Phân loại Quốc gia Cổ phiếu tháng 9 ngay sau khi thị trường Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày 7/10, tức rạng sáng ngày 8/10 theo giờ Việt Nam.

Việt Nam hiện nằm trong danh sách theo dõi nâng hạng đến tháng 3/2025 và được FTSE đánh giá có xác suất cao được chuyển từ nhóm thị trường Cận biên (Frontier) lên thị trường Mới nổi Thứ cấp (Secondary Emerging). Nếu được nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể thu hút thêm hàng tỷ USD dòng vốn ngoại.

Ở chiều ngược lại, thị trường vẫn ghi nhận một số mã điều chỉnh, dẫn đầu là LPB (-1,3%), tiếp đến là PGV (-1%), STG (-6,3%), BCG (giảm sàn), TDM (-1,7%), SHI (-4,3%), VPI (-0,5%), ACG (-1,4%), GEE (-0,2%) và PAN (-0,9%). Dù vậy, mức giảm của các mã này không đủ lớn để ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng chung khi dòng tiền vẫn tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu dẫn dắt, giúp thị trường duy trì sắc xanh bền vững đến cuối phiên.

Bất chấp tín hiệu tích cực từ thị trường, khối ngoại vẫn tranh thủ bán ròng hơn 1.700 tỷ đồng hôm nay, tập trung tại các mã MWG (-310 tỷ đồng), MBB (-278 tỷ đồng), STB (-211 tỷ đồng).

Trong khi đó, HPG và VIX cùng thu hút 147 tỷ đồng tiền mua ròng từ nhóm đầu tư nước ngoài.

Minh Khánh

