Bắc Ninh: Lương cao nhất gần nửa tỷ/tháng, thưởng Tết 400 triệu/người

  • Thứ năm, 25/12/2025 19:52 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài dẫn đầu về lương thưởng với mức tiền lương bình quân chung đạt gần 10 triệu/người/tháng; cao nhất hơn 460 triệu/người/tháng.

Trao đổi với PV Tiền Phong về tiền lương năm 2025, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh cho biết, về tiền lương năm 2025, theo báo cáo của hơn 1.300 doanh nghiệp đang sử dụng hơn 643.000 lao động (chiếm khoảng 80% tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh), mức tiền lương bình quân chung đạt gần 10 triệu đồng/người/tháng. Mức tiền lương cao nhất lên tới 461 triệu đồng/người/tháng, thuộc khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với thưởng Tết Dương lịch năm 2026, trong số hơn 1.300 doanh nghiệp có báo cáo, có gần 780 doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch thưởng cho hơn 325.200 lao động. Mức thưởng bình quân đạt 560 nghìn đồng/người. Mức thưởng cao nhất là hơn 219 triệu đồng/người, thuộc khối doanh nghiệp dân doanh; trong khi mức thấp nhất là 100 nghìn đồng/người.

Thưởng Tết tại Bắc Ninh cao nhất 400 triệu đồng.

Riêng thưởng Tết Nguyên đán năm 2026, toàn tỉnh Bắc Ninh có hơn 1.200 doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thưởng cho trên 511.400 lao động. Mức thưởng bình quân chung đạt gần 8 triệu đồng/người. Đáng chú ý, mức thưởng cao nhất lên tới 400 triệu đồng/người, tiếp tục thuộc về khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; mức thấp nhất là 100 nghìn đồng/người.

Toàn tỉnh Bắc Ninh có hơn 3.350 dự án FDI đang hoạt động, với tổng vốn đầu tư đạt trên 46 tỷ USD, đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhiều tập đoàn lớn như Samsung, Foxconn, Goertek, Luxshare… tiếp tục lựa chọn Bắc Ninh là cứ điểm sản xuất chiến lược, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của tỉnh trong chuỗi giá trị công nghệ cao toàn cầu.

