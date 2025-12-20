Elon Musk được khôi phục gói lương thưởng 56 tỷ USD

Gói lương thưởng 56 tỷ USD của Elon Musk đã được Tòa án Tối cao bang Delaware khôi phục, gần 2 năm sau khi một tòa án cấp dưới hủy bỏ thỏa thuận này.

Vào ngày 19/12 (giờ địa phương), Tòa án Tối cao Delaware (Mỹ) đã ra phán quyết khôi phục gói thù lao 56 tỷ USD của Elon Musk. Ảnh: Reuters.

Vào ngày 19/12 (giờ địa phương), Tòa án Tối cao Delaware (Mỹ) đã ra phán quyết khôi phục gói thù lao mà hãng xe điện Tesla trao cho CEO Elon Musk năm 2018. Động thái này đảo ngược quyết định trước đó, với nhận định phán quyết năm 2024 hủy bỏ gói lương thưởng là không phù hợp và bất công đối với Musk, theo Reuters.

"Biện pháp hủy bỏ hoàn toàn khiến Musk không được bồi đắp cho thời gian và công sức trong suốt 6 năm", bản án dài 49 trang nêu rõ.

Phán quyết cũng giúp Elon Musk củng cố quyền kiểm soát đối với Tesla, ngay cả khi các cổ đông gần đây đã thông qua một gói lương thưởng mới có thể trị giá tới 878 tỷ USD nếu Tesla đạt được các mục tiêu nhất định.

Dựa trên giá cổ phiếu Tesla tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/12, gói lương thưởng năm 2018 hiện có giá trị khoảng 139 tỷ USD .

Nếu Musk thực hiện toàn bộ quyền chọn cổ phiếu trong gói lương thưởng năm 2018, tỷ lệ sở hữu của ông tại Tesla sẽ tăng từ khoảng 12,4% lên 18,1% dựa trên cơ sở lượng cổ phiếu lưu hành đã được mở rộng. Tesla cũng đang phát hành thêm cổ phiếu gắn với gói lương thưởng mới, song Musk chỉ có thể nhận được nếu đạt các mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

Tesla hiện chưa phản hồi về thông tin này. Trong khi đó, vị tỷ phú giàu nhất hành tinh đăng trên nền tảng X rằng ông đã được "minh oan".

Gói lương thưởng này từng được xem là lớn nhất trong lịch sử, cho đến khi các cổ đông Tesla phê duyệt kế hoạch trả lương mới vào tháng 11. Nếu kháng cáo của Tesla thất bại, công ty có thể phải ghi nhận khoản giảm lợi nhuận lên đến 26 tỷ USD trong vòng 2 năm. Điều này có thể phản ánh gói cổ phiếu thay thế mà Tesla đã cam kết dành cho Musk hiện cao hơn rất nhiều so với trước.

Theo thỏa thuận năm 2018, Elon Musk được cấp quyền chọn mua khoảng 304 triệu cổ phiếu Tesla với mức giá ưu đãi nếu công ty đạt được các cột mốc nhất định. Số quyền chọn này tương đương khoảng 9% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Tesla.

Tuy nhiên, ông chưa từng thực hiện các quyền chọn này. Ngay sau khi cổ đông phê duyệt gói lương thưởng năm 2018, HĐQT Tesla đã bị một cổ đông tên Richard Tornetta, người chỉ nắm giữ 9 cổ phiếu Tesla, khởi kiện.

Năm 2024, sau phiên xét xử kéo dài 5 ngày, Thẩm phán Kathaleen McCormick của bang Delaware kết luận rằng các giám đốc Tesla xảy ra xung đột lợi ích và đã che giấu những thông tin quan trọng với cổ đông khi họ bỏ phiếu. Vì vậy, bà ra lệnh hủy bỏ gói lương thưởng năm 2018.

Về phía mình, Elon Musk cáo buộc các thẩm phán Delaware mang tư tưởng "hoạt động chính trị" và không thân thiện với các nhà sáng lập công nghệ, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp tái đăng ký pháp lý tại các bang khác.

Một số công ty lớn như Dropbox, Roblox, Trade Desk và Coinbase đã chuyển trụ sở pháp lý sang Nevada hoặc Texas. Tuy vậy, Delaware vẫn là nơi đăng ký pháp lý phổ biến nhất đối với các công ty đại chúng tại Mỹ.

Hãng xe điện hiện đã đăng ký pháp lý tại bang Texas, nơi cho phép Tesla yêu cầu bất kỳ nhà đầu tư hay nhóm nhà đầu tư nào phải sở hữu ít nhất 3% cổ phần công ty mới được quyền khởi kiện liên quan đến các cáo buộc vi phạm luật doanh nghiệp. Tỷ lệ sở hữu này hiện có giá trị khoảng 30 tỷ USD và Musk là cá nhân duy nhất nắm giữ lượng cổ phần lớn đến mức đó.