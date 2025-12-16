Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người đầu tiên trên thế giới sở hữu 600 tỷ USD

  • Thứ ba, 16/12/2025 10:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tài sản của Elon Musk tăng thêm 168 tỷ USD chỉ trong một phiên, tạo cú bứt phá lịch sử, đưa tỷ phú này tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành người sở hữu 1.000 tỷ USD đầu tiên.

Tỷ phú Elon Musk trở thành người đầu tiên thế giới sở hữu 600 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Ngày 15/12, Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản trị giá 600 tỷ USD, sau khi xuất hiện thông tin startup hàng không vũ trụ SpaceX của ông nhiều khả năng sẽ lên sàn với mức định giá khoảng 800 tỷ USD, theo Forbes.

Musk - người đã lần đầu vượt mốc tài sản 500 tỷ USD vào tháng 10 - hiện nắm khoảng 42% cổ phần SpaceX. Theo Reuters, công ty này đang chuẩn bị cho kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào năm tới.

Tính đến 12h trưa 15/12 (giờ Mỹ), tổng giá trị tài sản ròng của Musk được Forbes ước tính đạt 677 tỷ USD, tăng thêm khoảng 168 tỷ USD sau một ngày. Đây được cho là bước tiến lớn của Musk, hướng tới danh hiệu người sở hữu 1.000 tỷ USD đầu tiên trên thế giới.

Trong khi đó, danh sách tỷ phú thế giới của Bloomberg Billionaires Index ghi nhận khối tài sản của Elon Musk tăng vọt 167 tỷ USD trong ngày 15/12, lên mức 638 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến nay, tài sản của ông đã tăng thêm 205 tỷ USD, tiếp tục củng cố vị thế người giàu nhất hành tinh.

Khối tài sản của tỷ phú công nghệ này còn được thúc đẩy nhờ khoảng 12% cổ phần tại hãng xe điện Tesla. Dù doanh số có dấu hiệu chững lại, cổ phiếu Tesla vẫn tăng 13% từ đầu năm đến nay.

Riêng trong phiên ngày 15/12, mã này bật tăng gần 4% sau khi Musk cho biết Tesla đang thử nghiệm dịch vụ robotaxi không cần giám sát an toàn ở ghế phụ phía trước.

Tháng 11 vừa qua, các cổ đông Tesla đã thông qua gói thù lao trị giá 1.000 tỷ USD dành cho Musk. Đây được xem là gói lương thưởng doanh nghiệp lớn nhất lịch sử, qua đó thể hiện sự ủng hộ đối với tầm nhìn biến Tesla thành "gã khổng lồ" về trí tuệ nhân tạo và robot.

Bên cạnh đó, startup trí tuệ nhân tạo xAI của Musk được cho là đang trong giai đoạn đàm phán nâng cao để huy động 15 tỷ USD vốn mới, với mức định giá khoảng 230 tỷ USD, theo một báo cáo truyền thông.

Hiện, Musk cùng các công ty Tesla, SpaceX và xAI chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu bình luận của Reuters.

  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

Đọc tiếp

