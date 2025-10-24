Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Elon Musk đòi gói lương 1.000 tỷ USD để 'cứu' Tesla

  • Thứ sáu, 24/10/2025 07:59 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Elon Musk cho rằng gói lương trị giá 1.000 tỷ USD là cần thiết để duy trì quyền kiểm soát Tesla, bảo vệ công ty khỏi các “thế lực tài chính” mà ông gọi là “khủng bố doanh nghiệp”.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Reuters.

“Không phải tôi định đem số tiền đó đi tiêu xài”, Musk nói trong cuộc họp với nhà đầu tư hôm 23/10. “Tôi chỉ cần đủ quyền biểu quyết để giữ vững ảnh hưởng, nhưng không đến mức không thể bị sa thải nếu tôi phát điên”.

Nếu đề xuất này được thông qua, Elon Musk sẽ trở thành người có nghìn tỷ USD đầu tiên thế giới, theo CNN.

Elon Musk cho biết hiện Tesla đang chịu sức ép từ hai tổ chức tư vấn tài chính lớn là ISS và Glass Lewis - những đơn vị thường đưa ra khuyến nghị về cách cổ đông bỏ phiếu. Ông cho rằng các tổ chức này đang cố thao túng quyền lực trong Tesla.

“Tôi không thể yên tâm khi đang xây dựng cả một đội quân robot mà có thể bị lật đổ chỉ vì vài khuyến nghị ngu xuẩn từ ISS và Glass Lewis - những người hoàn toàn không hiểu gì về công ty”, Musk nói. “Họ từng đưa ra nhiều đề xuất sai lầm mà nếu cổ đông nghe theo, Tesla có lẽ đã sụp đổ từ lâu”.

Musk cáo buộc các quỹ đầu tư thụ động - vốn nắm giữ phần lớn cổ phần Tesla - “mù quáng” làm theo khuyến nghị của ISS và Glass Lewis. Dù vậy, các cuộc bỏ phiếu của cổ đông Tesla trong quá khứ gần như luôn ủng hộ ban lãnh đạo.

Trước đó, hai tổ chức này từng khuyên cổ đông phản đối gói thưởng hàng trăm tỷ USD của Musk, nhưng 73% cổ phần (không tính phần của Musk và em trai) vẫn bỏ phiếu tán thành vào năm 2018. Sau khi tòa án Delaware tuyên bố gói thưởng này “không vì lợi ích cổ đông”, Tesla tổ chức bỏ phiếu lại, và kết quả 84% cổ phần tiếp tục ủng hộ Musk.

Hai công ty tư vấn nói trên hiện cũng được cho là khuyến nghị bỏ phiếu chống gói lương mới, song đều từ chối bình luận về việc bị Musk gọi là “khủng bố doanh nghiệp”.

Hiện Musk nắm giữ 413 triệu cổ phiếu Tesla và có quyền chọn mua thêm 304 triệu cổ phiếu với giá thấp hơn thị trường. Tuy nhiên, hai lần tòa án Delaware đã bác bỏ quyền chọn này. Vụ kiện đang được Tòa án Tối cao bang Delaware xem xét lại.

Nếu tính cả 96 triệu cổ phiếu thưởng tiềm năng, Musk sẽ nắm khoảng 16% cổ phần Tesla, thấp hơn mục tiêu 26% mà ông từng nói là “mức đủ để kiểm soát số phận công ty”.

Gói lương đang chờ cổ đông thông qua có thể giúp Musk sở hữu thêm 423,7 triệu cổ phiếu, tương đương 1.000 tỷ USD nếu giá trị thị trường Tesla tăng mạnh theo các mốc mục tiêu.

Ban lãnh đạo Tesla cho rằng gói lương khổng lồ là “chìa khóa để giữ chân Musk”, trong bối cảnh ông đang phân bổ thời gian giữa nhiều công ty khác như SpaceX, xAI, mạng xã hội X cùng hàng loạt dự án công nghệ.

“Ông Musk từng bày tỏ khả năng có thể dành thời gian cho những dự án mang lại ảnh hưởng lớn hơn”, tài liệu Tesla gửi cổ đông nêu. “Giữ chân và tạo động lực cho Elon Musk là yếu tố cốt lõi để Tesla đạt mục tiêu trở thành công ty giá trị nhất trong lịch sử nhân loại”.

Phương Linh

tỷ phú Elon Musk Tesla gói lương 1.000 tỷ Tesla Elon Musk tỷ phú nghìn tỷ ISS Glass Lewis cổ đông cổ phiếu Tesla khủng bố doanh nghiệp

  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

  • Tesla

    Tesla

    Tesla, Inc. (trước đây là Tesla Motors) là một nhà sản xuất ô tô, công ty lưu trữ năng lượng và nhà sản xuất bảng năng lượng mặt trời ở Palo Alto, California. Được thành lập vào năm 2003, công ty chuyên về ôtô điện, lưu trữ năng lượng pin lithium-ion, và các tấm quang điện mặt trời (thông qua công ty con SolarCity). Công ty lần đầu gây chú ý bằng việc ra mắt mẫu xe Tesla Roadster, chiếc xe thể thao đầu tiên chạy hoàn toàn bằng điện. Dòng xe chạy điện thứ hai là mẫu Model S trở thành mẫu xe điện bán chạy nhất thế giới vào năm 2015 và 2016.

    Bạn có biết: Công ty được đặt tên theo kỹ sư điện và nhà vật lý người Serbia là Nikola Tesla bởi các đồng sáng lập viên của công ty Martin Eberhard và Marc Tarpenning

    • Ngày thành lập: 1/7/2003
    • Người sáng lập: Martin Eberhard, Marc Tarpenning, Ian Wright, Elon Musk, JB Straubel
    • Trụ sở chính: Palo Alto, California (Mỹ)
    • Mã cổ phiếu: TSLA (NASDAQ)

    Website

Đọc tiếp

