Hé lộ mức lương người cắt cỏ sân golf của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Mức lương của lao động cắt cỏ, bảo dưỡng sân golf tại Vinpearl Golf Léman được công bố 7,7-17 triệu đồng/tháng, kèm phụ cấp.

Một góc Vinpearl Golf Léman tại Củ Chi, TP. HCM. Ảnh: VPL.

Mức thu nhập của nhân sự làm việc trong bộ phận bảo dưỡng sân golf thuộc hệ sinh thái Vingroup vừa được công khai chi tiết thông qua bản tin tuyển dụng của VinWonders dành cho Vinpearl Golf Léman tại Củ Chi, TP.HCM.

Đợt tuyển dụng này tập trung vào các vị trí thuộc bộ phận bảo dưỡng cỏ, bao gồm nhiều nhóm công việc khác nhau như nhân viên kỹ thuật, vận hành hệ thống tưới, nhân viên phụ trách phân bón - hóa chất, nhân viên cắt cỏ và bảo dưỡng cảnh quan môi trường.

Cụ thể, mức lương cho các vị trí nhân viên thừa hành như cắt cỏ, vận hành hệ thống tưới và phụ trách phân bón - hóa chất được công bố trong khoảng 7,7-10 triệu đồng/tháng. Với vị trí nhân viên kỹ thuật, mức thu nhập được nêu là 10,5-14 triệu đồng/tháng. Các vị trí ở cấp độ quản lý trực tiếp như Tổ trưởng bảo dưỡng cỏ hoặc Tổ trưởng cắt cỏ có dải thu nhập cao hơn, trong khoảng 10,5-17 triệu đồng/tháng.

Bản tin cũng nêu rõ rằng ngoài thu nhập cơ bản, người lao động tại các vị trí này còn được hưởng các khoản phụ cấp và hỗ trợ khác. Theo đó, nhân sự có thể nhận thêm khoản hỗ trợ đặc thù công việc 500.000-800.000 đồng/tháng. Đối với những trường hợp lao động có hộ khẩu cách nơi làm việc từ 40 km trở lên, có phụ cấp thuê nhà lên đến 2 triệu đồng/tháng. Với các trường hợp có hộ khẩu cách nơi làm việc trên 20 km, mức phụ cấp đi lại được áp dụng là 500.000 đồng/tháng.

Khi cộng gộp các khoản phụ cấp và hỗ trợ này, tổng thu nhập thực tế có thể cao hơn mức lương cơ bản công bố. Bản tin dẫn ví dụ tính toán rằng một Tổ trưởng nếu đáp ứng điều kiện về khoảng cách địa lý có thể đạt tổng thu nhập thực tế hơn 20 triệu đồng/ tháng, trong khi nhân viên cắt cỏ có thể đạt đến khoảng 13 triệu đồng/tháng khi gộp cả phụ cấp.

Ngoài các khoản thu nhập bằng tiền mặt, nguồn tin cũng nêu các quyền lợi phúc lợi khác. Người lao động được bố trí một bữa ăn trong ca làm việc, được hưởng các chế độ thưởng lương tháng 13-14 và tham gia gói bảo hiểm sức khỏe cùng với chương trình khám sức khỏe định kỳ tại hệ thống y tế Vinmec. Tuy nhiên, các quyền lợi này được nêu trong bản tin theo nội dung tuyển dụng và không kèm theo thông tin chi tiết về thời gian áp dụng hay điều kiện cụ thể.

Một trong những nội dung được chú ý là việc đơn vị tuyển dụng chấp nhận lao động ở nhiều nhóm tuổi, trong đó có cả lao động trong độ tuổi U60, được nêu trong thông tin đăng tải. Việc đề cập đến nhóm tuổi này xuất hiện trực tiếp trong bản tin đăng tải, phản ánh phạm vi nhân sự mà đơn vị tuyển dụng hướng tới trong đợt tuyển dụng.

Vinpearl Golf Léman là một trong những sân golf mới trong hệ thống sân golf thuộc Vinpearl Golf, một thương hiệu sân golf được vận hành bởi Vinpearl - một phần trong hệ sinh thái dịch vụ và du lịch của Vingroup.