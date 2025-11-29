Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Vinpearl sáp nhập công ty con vào VinWonders Nha Trang

  • Thứ bảy, 29/11/2025 14:48 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Vinpearl quyết định sáp nhập công ty con là Công ty Đầu tư và Phát triển Cửa Hội, vốn hơn 1.100 tỷ đồng, vào VinWonders Nha Trang chỉ sau 3 tháng thành lập.

Sau sáp nhập, Công ty Đầu tư và Phát triển Cửa Hội sẽ giải thể, còn Vinpearl tiếp tục là công ty mẹ của VinWonders Nha Trang. Ảnh: VinWonders Nha Trang.

CTCP Vinpearl (HoSE: VPL) vừa ban hành nghị quyết sáp nhập CTCP Đầu tư và Phát triển Cửa Hội vào CTCP VinWonders Nha Trang.

Sau sáp nhập, pháp nhân Công ty Đầu tư và Phát triển Cửa Hội sẽ giải thể, còn Vinpearl tiếp tục là công ty mẹ của VinWonders Nha Trang.

Đáng chú ý, quá trình tái cơ cấu diễn ra rất nhanh. Cuối tháng 9, Vinpearl mới phê duyệt phương án tách Vinpearl Cửa Hội để thành lập CTCP Đầu tư và Phát triển Cửa Hội với vốn điều lệ 1.137 tỷ đồng, trong đó Vinpearl nắm 99,992% vốn.

Trước đó, ngày 14/2, Vinpearl Cửa Hội trở thành công ty con sau khi Vinpearl nhận chuyển nhượng gần 100% cổ phần từ Vingroup với tổng giá trị 1.855 tỷ đồng.

Tính tới nay, Vinpearl còn 4 công ty con khác gồm: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Du lịch Phúc An, CTCP VinWonders Nha Trang, CTCP Đầu tư và Phát triển Khách sạn Landmark 81 và CTCP Đầu tư và Phát triển Khách sạn Thanh Hóa.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VPL vừa được đưa ra khỏi danh sách không đủ điều kiện cấp margin sau khi hoàn tất thời gian niêm yết tối thiểu 6 tháng.

VPL niêm yết trên HoSE từ ngày 13/5, trở thành doanh nghiệp tỷ USD tiếp theo trong hệ sinh thái Vingroup lên sàn, bên cạnh VIC (Vingroup), VHM (Vinhomes) và VRE (Vincom Retail).

Trên thị trường, diễn biến thị giá của VPL cũng phản ứng tích cực với thông tin này. Cổ phiếu này đã ghi nhận chuỗi 6 phiên tăng liên tiếp, tương đương mức tăng khoảng 32%, lên 95.000 đồng/cổ phiếu tại thời điểm kết phiên 28/11. Vốn hóa Vinpearl theo đó đã vượt 170.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu liên quan ông Phạm Nhật Vượng vừa được cấp margin

Cổ phiếu VPL của Vinpearl - doanh nghiệp trong hệ sinh thái do ông Phạm Nhật Vượng sáng lập - đã đủ 6 tháng niêm yết và được HoSE đưa ra khỏi danh sách không đủ điều kiện margin.

46:2742 hôm qua

Vinpearl lần đầu công bố lợi nhuận sau niêm yết

Quý II, Vinpearl đạt doanh thu 2.946 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 167 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh cốt lõi cho thấy sự khởi sắc khi doanh thu thực nhận tăng 31% so với cùng kỳ.

12:28 31/7/2025

Ông Phạm Nhật Vượng lọt top 5 tỷ phú 'kiếm tiền' nhiều nhất thế giới

Tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng thêm 1,2 tỷ USD trong phiên 28/11, đưa ông lọt nhóm 5 tỷ phú có mức gia tăng tài sản mạnh nhất thế giới trong ngày.

21 giờ trước

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Liên Phạm

VinWonders Nha Trang Landmark 81 Vingroup Nha Trang Vinpearl Cửa Hội Vinpearl Cổ phiếu VPL

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • Landmark 81

    Landmark 81

    The Landmark 81 là một tòa nhà chọc trời trong tổ hợp Vinhomes Tân Cảng, một dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Tân Liên Phát thuộc Vingroup làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 40.000 tỷ đồng. Tòa tháp cao 81 tầng, lúc hoàn thành là tòa nhà cao nhất Việt Nam đồng thời là tòa nhà cao nhất Đông nam Á.

    • Chiều cao: 461,3 m
    • Số tầng: 81 (3 tầng hầm)
    • Diện tích sàn: 241.000 m2
    • Khánh thành: 26/7/2018

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý