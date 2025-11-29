Vinpearl sáp nhập công ty con vào VinWonders Nha Trang

Vinpearl quyết định sáp nhập công ty con là Công ty Đầu tư và Phát triển Cửa Hội, vốn hơn 1.100 tỷ đồng, vào VinWonders Nha Trang chỉ sau 3 tháng thành lập.

Sau sáp nhập, Công ty Đầu tư và Phát triển Cửa Hội sẽ giải thể, còn Vinpearl tiếp tục là công ty mẹ của VinWonders Nha Trang. Ảnh: VinWonders Nha Trang.

CTCP Vinpearl (HoSE: VPL) vừa ban hành nghị quyết sáp nhập CTCP Đầu tư và Phát triển Cửa Hội vào CTCP VinWonders Nha Trang.

Sau sáp nhập, pháp nhân Công ty Đầu tư và Phát triển Cửa Hội sẽ giải thể, còn Vinpearl tiếp tục là công ty mẹ của VinWonders Nha Trang.

Đáng chú ý, quá trình tái cơ cấu diễn ra rất nhanh. Cuối tháng 9, Vinpearl mới phê duyệt phương án tách Vinpearl Cửa Hội để thành lập CTCP Đầu tư và Phát triển Cửa Hội với vốn điều lệ 1.137 tỷ đồng , trong đó Vinpearl nắm 99,992% vốn.

Trước đó, ngày 14/2, Vinpearl Cửa Hội trở thành công ty con sau khi Vinpearl nhận chuyển nhượng gần 100% cổ phần từ Vingroup với tổng giá trị 1.855 tỷ đồng .

Tính tới nay, Vinpearl còn 4 công ty con khác gồm: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Du lịch Phúc An, CTCP VinWonders Nha Trang, CTCP Đầu tư và Phát triển Khách sạn Landmark 81 và CTCP Đầu tư và Phát triển Khách sạn Thanh Hóa.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VPL vừa được đưa ra khỏi danh sách không đủ điều kiện cấp margin sau khi hoàn tất thời gian niêm yết tối thiểu 6 tháng.

VPL niêm yết trên HoSE từ ngày 13/5, trở thành doanh nghiệp tỷ USD tiếp theo trong hệ sinh thái Vingroup lên sàn, bên cạnh VIC (Vingroup), VHM (Vinhomes) và VRE (Vincom Retail).

Trên thị trường, diễn biến thị giá của VPL cũng phản ứng tích cực với thông tin này. Cổ phiếu này đã ghi nhận chuỗi 6 phiên tăng liên tiếp, tương đương mức tăng khoảng 32%, lên 95.000 đồng/cổ phiếu tại thời điểm kết phiên 28/11. Vốn hóa Vinpearl theo đó đã vượt 170.000 tỷ đồng .