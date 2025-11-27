Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Cổ phiếu liên quan ông Phạm Nhật Vượng vừa được cấp margin

  • Thứ năm, 27/11/2025 18:57 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Cổ phiếu VPL của Vinpearl - doanh nghiệp trong hệ sinh thái do ông Phạm Nhật Vượng sáng lập - đã đủ 6 tháng niêm yết và được HoSE đưa ra khỏi danh sách không đủ điều kiện margin.

Vinpearl chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE với mã VPL từ ngày 13/5. Ảnh: VIC.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa cập nhật danh sách các mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) tính đến ngày 26/11. Đáng chú ý, cổ phiếu VPL của CTCP Vinpearl đã được đưa ra khỏi danh sách lần này sau khi đáp ứng yêu cầu niêm yết đủ 6 tháng.

Cổ phiếu VPL chính thức niêm yết trên HoSE từ ngày 13/5, trở thành doanh nghiệp tỷ USD tiếp theo trong hệ sinh thái Vingroup niêm yết trên sàn, bên cạnh VIC (Vingroup), VHM (Vinhomes) và VRE (Vincom Retail). Đến nay, cổ phiếu đã hoàn tất thời gian niêm yết tối thiểu và không thuộc diện cảnh báo, kiểm soát hay hạn chế giao dịch, qua đó đủ điều kiện được cấp margin.

Trên thị trường, diễn biến thị giá của VPL cũng phản ứng tích cực với thông tin này. Cổ phiếu này đã ghi nhận chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp, tương đương mức tăng khoảng 25%, lên 89.500 đồng/cổ phiếu tại thời điểm kết phiên 27/11. Vốn hóa Vinpearl theo đó đã vượt 160.000 tỷ đồng, đưa doanh nghiệp vào nhóm 20 mã chứng khoán có quy mô lớn nhất thị trường.

Sau khi VPL được đưa ra khỏi danh sách, tổng số mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên HoSE còn 65. Nhóm này chủ yếu gồm các doanh nghiệp đang bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch, báo lỗ sau thuế, có báo cáo kiểm toán với ý kiến ngoại trừ hoặc mới niêm yết chưa đủ 6 tháng.

Về kết quả kinh doanh, Vinpearl ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động cốt lõi đạt 3.094 tỷ đồng trong quý III/2025, tăng 28% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 169 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu vận hành của công ty này đạt 12.700 tỷ đồng, trong đó doanh thu dịch vụ khách sạn toàn hệ thống khoảng 8.100 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt hơn 428 tỷ đồng.

Năm nay, Vinpearl đặt mục tiêu đạt 14.000 tỷ đồng doanh thu và 1.700 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Để đạt mục tiêu này, doanh nghiệp cho biết trong các tháng còn lại sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống cơ sở hạ tầng, với kế hoạch khai trương thêm các cơ sở mới, bên cạnh việc đẩy mạnh các sản phẩm du lịch sáng tạo.

Vingroup lập kỷ lục mới

Cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup đã thiết lập chuỗi 9 phiên tăng liên tiếp, đưa thị giá đóng cửa lên đỉnh lịch sử 248.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa tương ứng đạt trên 960.000 tỷ.

4 giờ trước

Cảnh 'bi đát' của Thép Pomina trước khi bắt tay Vingroup

Pomina từng là "biểu tượng" của ngành thép xây dựng với thị phần gần 30%, nhưng nhiều năm sa sút đã đẩy doanh nghiệp vào tình thế kiệt quệ.

12 giờ trước

Ông Phạm Nhật Vượng góp thêm hơn 44 triệu cổ phiếu VIC vào VinSpeed

VinSpeed đăng ký nhận chuyển quyền 44,05 triệu cổ phiếu VIC từ ông Phạm Nhật Vượng để tăng vốn góp, dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu tại Vingroup lên hơn 10,9%.

19 giờ trước

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Liên Phạm

phạm nhật vượng Phạm Nhật Vượng Vingroup Cổ phiếu VPL Vinpearl

  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý