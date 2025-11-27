Cổ phiếu liên quan ông Phạm Nhật Vượng vừa được cấp margin

Cổ phiếu VPL của Vinpearl - doanh nghiệp trong hệ sinh thái do ông Phạm Nhật Vượng sáng lập - đã đủ 6 tháng niêm yết và được HoSE đưa ra khỏi danh sách không đủ điều kiện margin.

Vinpearl chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE với mã VPL từ ngày 13/5. Ảnh: VIC.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa cập nhật danh sách các mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) tính đến ngày 26/11. Đáng chú ý, cổ phiếu VPL của CTCP Vinpearl đã được đưa ra khỏi danh sách lần này sau khi đáp ứng yêu cầu niêm yết đủ 6 tháng.

Cổ phiếu VPL chính thức niêm yết trên HoSE từ ngày 13/5, trở thành doanh nghiệp tỷ USD tiếp theo trong hệ sinh thái Vingroup niêm yết trên sàn, bên cạnh VIC (Vingroup), VHM (Vinhomes) và VRE (Vincom Retail). Đến nay, cổ phiếu đã hoàn tất thời gian niêm yết tối thiểu và không thuộc diện cảnh báo, kiểm soát hay hạn chế giao dịch, qua đó đủ điều kiện được cấp margin.

Trên thị trường, diễn biến thị giá của VPL cũng phản ứng tích cực với thông tin này. Cổ phiếu này đã ghi nhận chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp, tương đương mức tăng khoảng 25%, lên 89.500 đồng/cổ phiếu tại thời điểm kết phiên 27/11. Vốn hóa Vinpearl theo đó đã vượt 160.000 tỷ đồng , đưa doanh nghiệp vào nhóm 20 mã chứng khoán có quy mô lớn nhất thị trường.

Sau khi VPL được đưa ra khỏi danh sách, tổng số mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên HoSE còn 65. Nhóm này chủ yếu gồm các doanh nghiệp đang bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch, báo lỗ sau thuế, có báo cáo kiểm toán với ý kiến ngoại trừ hoặc mới niêm yết chưa đủ 6 tháng.

Về kết quả kinh doanh, Vinpearl ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động cốt lõi đạt 3.094 tỷ đồng trong quý III/2025, tăng 28% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 169 tỷ đồng .

Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu vận hành của công ty này đạt 12.700 tỷ đồng , trong đó doanh thu dịch vụ khách sạn toàn hệ thống khoảng 8.100 tỷ đồng , tăng 27% so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt hơn 428 tỷ đồng .

Năm nay, Vinpearl đặt mục tiêu đạt 14.000 tỷ đồng doanh thu và 1.700 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Để đạt mục tiêu này, doanh nghiệp cho biết trong các tháng còn lại sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống cơ sở hạ tầng, với kế hoạch khai trương thêm các cơ sở mới, bên cạnh việc đẩy mạnh các sản phẩm du lịch sáng tạo.