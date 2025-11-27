Vingroup lập kỷ lục mới

Cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup đã thiết lập chuỗi 9 phiên tăng liên tiếp, đưa thị giá đóng cửa lên đỉnh lịch sử 248.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa tương ứng đạt trên 960.000 tỷ.

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt mốc 22,6 tỷ USD. Ảnh: VIC.

Sau cú bứt phá gần 20 điểm hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên 27/11 trong trạng thái phấn chấn. Hiệu ứng lan tỏa từ nhịp tăng mạnh trước đó giúp dòng tiền chủ động hơn ngay từ đầu phiên, tạo lực đẩy để VN-Index tiến sát ngưỡng tâm lý quan trọng 1.700 điểm.

Tuy nhiên, ngay khi chỉ số tiến gần mốc tâm lý này, phe bán nhập cuộc mạnh mẽ khiến chỉ số VN-Index liên tục rung lắc.

Dù không lần nào chỉ số chính bị kéo xuống dưới tham chiếu, biên độ dao động của VN-Index cũng bị thu hẹp rõ rệt, cho thấy tâm lý thị trường vẫn chưa đủ động lực để tạo đột biến.

Sang phiên chiều, kịch bản không thay đổi. Thị trường tiếp tục duy trì nhịp đi ngang giằng co, thiếu vắng hoàn toàn những điểm nhấn hay sự bùng nổ đủ lớn để phá vỡ trạng thái lình xình.

Không khí giao dịch có phần chùng xuống, thể hiện rõ nhất qua thanh khoản. Giá trị giao dịch toàn thị trường hôm nay chỉ đạt khoảng 22.600 tỷ đồng , giảm 14% so với hôm qua. Đây là tín hiệu cho thấy sự dè dặt đang quay trở lại khi VN-Index áp sát vùng quan trọng.

Kết phiên, VN-Index giữ mức tăng 3,96 điểm (+0,2%) lên 1.684,32 điểm; trong khi HNX-Index giảm 0,48 điểm (-0,2%) xuống 261,43 điểm; và UPCoM-Index nhích nhẹ 0,14 điểm (+0,1%) lên 119,36 điểm.

Bảng điện tử rơi vào trạng thái phân hóa mạnh. Toàn thị trường ghi nhận 369 mã tăng (21 mã tăng trần), 875 mã đứng giá và 357 mã giảm (9 mã giảm sàn).

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục trở thành tâm điểm theo dõi nhưng lại không mang đến nhiều bất ngờ. Rổ VN30 có 13 mã tăng, 16 mã giảm và duy nhất BCM giữ tham chiếu. Chỉ số đại diện rổ vì thế giảm nhẹ hơn 2 điểm, lùi về 1.921 điểm.

Cổ phiếu VIC đã tăng 9 phiên liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Động lực nâng đỡ VN-Index hôm nay không còn đến từ một vài đầu tàu đơn lẻ mà được chia đều cho nhiều cổ phiếu lớn. Nổi bật nhất vẫn là VIC (+1,2%) - tiếp tục duy trì vai trò dẫn dắt khi ghi nhận lực mua ổn định suốt cả phiên. GEE và MSB cùng đóng cửa ở mức giá trần, cho thấy dòng tiền đầu cơ vẫn đang chọn lọc tìm kiếm cơ hội ở những mã có câu chuyện riêng.

Bên cạnh đó, VPL (+2,6%), GAS (+1,6%), MBB (+1,1%), VHM (+0,4%), GVR (+1,5%), TCX (+1,4%) và BID (+0,5%) đều góp phần giữ chỉ số không rơi xuống dưới tham chiếu trong những nhịp thị trường rung lắc.

Với VIC của Vingroup, đây là phiên tăng thứ 9 liên tiếp của cổ phiếu này, kéo hiệu suất tăng giá từ đầu năm lên hơn 6 lần. Hiện thị giá VIC đang neo ở kỷ lục mới 248.000 đồng/đơn vị, tương ứng mức vốn hóa 962.000 tỷ đồng .

Với đà tăng kể trên của cổ phiếu, diễn biến tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cũng “leo thang” tương ứng. Theo dữ liệu thời gian thực của Forbes, tài sản của ông đã chạm đỉnh 22,6 tỷ USD . Dù vừa "bỏ túi" thêm 400 triệu USD chỉ trong một ngày, ông Vượng vẫn rơi khỏi top 100 người giàu nhất thế giới, hiện đứng thứ 101.

Ở chiều ngược lại, lực cản đối với VN-Index chủ yếu xuất phát từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn suy yếu cùng lúc. VJC (-2,7%) trở thành mã tác động tiêu cực nhất lên chỉ số, tiếp theo là VNM (-1,3%), VCB (-0,3%), SSI (-2,4%), HPG (-0,7%), NVL (-4,2%), STB (-1,3%), HDB (-0,9%), BSR (-1,3%) và LPB (-0,6%).

Khối ngoại hôm nay tiếp tục để lại dấu ấn theo hướng tiêu cực, đặc biệt là với cổ phiếu VJC. Lực bán ròng tới 301 tỷ đồng tại mã cổ phiếu hàng không này đã góp phần trực tiếp khiến VJC chịu áp lực giảm sâu.

Tính chung toàn thị trường, giá trị giao dịch ròng của khối ngoại ở trạng thái âm 21 tỷ đồng . Ngoài VJC, khối ngoại cũng bán ròng mạnh VCB (- 102 tỷ đồng ) và ACB (- 91 tỷ đồng ).

Ở chiều mua vào, dòng vốn ngoại có phần chọn lọc hơn khi tập trung gom POW với giá trị khoảng 323 tỷ đồng , TCX (+ 116 tỷ đồng ), MBB (+ 72 tỷ đồng ).