Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Vingroup lập kỷ lục mới

  • Thứ năm, 27/11/2025 15:56 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup đã thiết lập chuỗi 9 phiên tăng liên tiếp, đưa thị giá đóng cửa lên đỉnh lịch sử 248.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa tương ứng đạt trên 960.000 tỷ.

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt mốc 22,6 tỷ USD. Ảnh: VIC.

Sau cú bứt phá gần 20 điểm hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên 27/11 trong trạng thái phấn chấn. Hiệu ứng lan tỏa từ nhịp tăng mạnh trước đó giúp dòng tiền chủ động hơn ngay từ đầu phiên, tạo lực đẩy để VN-Index tiến sát ngưỡng tâm lý quan trọng 1.700 điểm.

Tuy nhiên, ngay khi chỉ số tiến gần mốc tâm lý này, phe bán nhập cuộc mạnh mẽ khiến chỉ số VN-Index liên tục rung lắc.

Dù không lần nào chỉ số chính bị kéo xuống dưới tham chiếu, biên độ dao động của VN-Index cũng bị thu hẹp rõ rệt, cho thấy tâm lý thị trường vẫn chưa đủ động lực để tạo đột biến.

Sang phiên chiều, kịch bản không thay đổi. Thị trường tiếp tục duy trì nhịp đi ngang giằng co, thiếu vắng hoàn toàn những điểm nhấn hay sự bùng nổ đủ lớn để phá vỡ trạng thái lình xình.

Không khí giao dịch có phần chùng xuống, thể hiện rõ nhất qua thanh khoản. Giá trị giao dịch toàn thị trường hôm nay chỉ đạt khoảng 22.600 tỷ đồng, giảm 14% so với hôm qua. Đây là tín hiệu cho thấy sự dè dặt đang quay trở lại khi VN-Index áp sát vùng quan trọng.

Kết phiên, VN-Index giữ mức tăng 3,96 điểm (+0,2%) lên 1.684,32 điểm; trong khi HNX-Index giảm 0,48 điểm (-0,2%) xuống 261,43 điểm; và UPCoM-Index nhích nhẹ 0,14 điểm (+0,1%) lên 119,36 điểm.

Bảng điện tử rơi vào trạng thái phân hóa mạnh. Toàn thị trường ghi nhận 369 mã tăng (21 mã tăng trần), 875 mã đứng giá và 357 mã giảm (9 mã giảm sàn).

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục trở thành tâm điểm theo dõi nhưng lại không mang đến nhiều bất ngờ. Rổ VN30 có 13 mã tăng, 16 mã giảm và duy nhất BCM giữ tham chiếu. Chỉ số đại diện rổ vì thế giảm nhẹ hơn 2 điểm, lùi về 1.921 điểm.

pham nhat vuong anh 1

Cổ phiếu VIC đã tăng 9 phiên liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Động lực nâng đỡ VN-Index hôm nay không còn đến từ một vài đầu tàu đơn lẻ mà được chia đều cho nhiều cổ phiếu lớn. Nổi bật nhất vẫn là VIC (+1,2%) - tiếp tục duy trì vai trò dẫn dắt khi ghi nhận lực mua ổn định suốt cả phiên. GEE và MSB cùng đóng cửa ở mức giá trần, cho thấy dòng tiền đầu cơ vẫn đang chọn lọc tìm kiếm cơ hội ở những mã có câu chuyện riêng.

Bên cạnh đó, VPL (+2,6%), GAS (+1,6%), MBB (+1,1%), VHM (+0,4%), GVR (+1,5%), TCX (+1,4%) và BID (+0,5%) đều góp phần giữ chỉ số không rơi xuống dưới tham chiếu trong những nhịp thị trường rung lắc.

Với VIC của Vingroup, đây là phiên tăng thứ 9 liên tiếp của cổ phiếu này, kéo hiệu suất tăng giá từ đầu năm lên hơn 6 lần. Hiện thị giá VIC đang neo ở kỷ lục mới 248.000 đồng/đơn vị, tương ứng mức vốn hóa 962.000 tỷ đồng.

Với đà tăng kể trên của cổ phiếu, diễn biến tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cũng “leo thang” tương ứng. Theo dữ liệu thời gian thực của Forbes, tài sản của ông đã chạm đỉnh 22,6 tỷ USD. Dù vừa "bỏ túi" thêm 400 triệu USD chỉ trong một ngày, ông Vượng vẫn rơi khỏi top 100 người giàu nhất thế giới, hiện đứng thứ 101.

Ở chiều ngược lại, lực cản đối với VN-Index chủ yếu xuất phát từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn suy yếu cùng lúc. VJC (-2,7%) trở thành mã tác động tiêu cực nhất lên chỉ số, tiếp theo là VNM (-1,3%), VCB (-0,3%), SSI (-2,4%), HPG (-0,7%), NVL (-4,2%), STB (-1,3%), HDB (-0,9%), BSR (-1,3%) và LPB (-0,6%).

Khối ngoại hôm nay tiếp tục để lại dấu ấn theo hướng tiêu cực, đặc biệt là với cổ phiếu VJC. Lực bán ròng tới 301 tỷ đồng tại mã cổ phiếu hàng không này đã góp phần trực tiếp khiến VJC chịu áp lực giảm sâu.

Tính chung toàn thị trường, giá trị giao dịch ròng của khối ngoại ở trạng thái âm 21 tỷ đồng. Ngoài VJC, khối ngoại cũng bán ròng mạnh VCB (-102 tỷ đồng) và ACB (-91 tỷ đồng).

Ở chiều mua vào, dòng vốn ngoại có phần chọn lọc hơn khi tập trung gom POW với giá trị khoảng 323 tỷ đồng, TCX (+116 tỷ đồng), MBB (+72 tỷ đồng).

CEO Thế Giới Di Động nói về tin đồn thâu tóm doanh nghiệp

Tổng giám đốc MWG Vũ Đăng Linh khẳng định tập đoàn không theo đuổi bất kỳ thương vụ M&A nào ở thời điểm này, cũng không có kế hoạch mua thêm doanh nghiệp bên ngoài.

7 giờ trước

Cổ phiếu 'họ Gelex' đua nhau tăng trần

Nhóm cổ phiếu liên quan đến hệ sinh thái Gelex đồng loạt tăng trần trong phiên 26/11, trở thành tâm điểm kéo VN-Index bật mạnh.

25:1529 hôm qua

Chủ tịch một tập đoàn công nghệ gom gần 5,5 triệu cổ phiếu Vinasun

Thành viên HĐQT Vinasun Lê Hải Đoàn bất ngờ đăng ký mua thêm gần 5,5 triệu cổ phiếu VNS, động thái có thể đưa nhóm cổ đông liên quan nâng tỷ lệ sở hữu lên sát ngưỡng 25%.

30:1827 hôm qua

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

phạm nhật vượng Tiền mã hóa Ngân hàng Á Châu ACB Vingroup Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn vic vingroup forbes

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

    • Thành lập: 1999
    • Mã cổ phiếu: SSI

Đọc tiếp

Su that Black Friday: Toan giam gia kieu 'troi oi' hinh anh

Sự thật Black Friday: Toàn giảm giá kiểu 'trời ơi'

1 giờ trước 16:22 27/11/2025

0

Khắp các tuyến phố, trung tâm thương mại tại Hà Nội, biển sale 50-70% xuất hiện dày đặc trước thềm Black Friday. Tuy nhiên, nhiều khách hàng trải nghiệm săn sale cho biết phải “đỏ mắt” mới tìm được món đồ giảm giá đúng nghĩa.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý